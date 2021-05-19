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3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака

Сегодня, 07:25

На эти десерты вы потратите не больше получаса, зато удовольствия будет масса

Фото: instagram.com/margo_food.blog/
Фото:  instagram.com/margo_food.blog/

Что может быть лучше вкусного и полезного завтрака. Тем более когда он завершается кофе и уютным воздушным десертом. Разве что когда времени на приготовления этого десерта нужно максимум 30 минут. В этой подборке найдете 3 рецепта банановых пирогов. И есть большое предположение, что они будут оценены по достоинству.

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Воздушный банановый пирог

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Ингредиенты

  • Банан – 300 г
  • Молоко (или растительное) – 200 мл
  • Сок лимона – 30 г
  • Масло растопленное – 40 г
  • Мука рисовая – 120 г
  • Крахмал кукурузный – 40 г
  • Стружка кокосовая – 20 г
  • Цедра 1 лимона
  • Имбирь молотый – 1-2 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Сода – 1/4 ч. л.

Для краста (корочки):

  • Масло – 20 г
  • Кокосовая стружка – 30 г
  • Рисовая мука, сахарная пудра – по 10 г
  • Щепотка соли

Способ приготовления

  1. Бананы взбить с молоком, соком лимона и растопленным маслом.
  2. Сухие ингредиенты все смешать между собой. Соединить сухие и жидкие.
  3. Быстро выложить все в форму, распределить ровным слоем.
  4. Духовку разогреть на 180 градусов.
  5. Для краста растопить масло, добавить в него муку, стружку и пудру. Выложить краст на тесто.
  6. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Банановый пирог с орехами

Фото: instagram.com/annafleishman/

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Банан – 3 шт.
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Орехи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца с сахаром взбить, бананы помять вилкой. Добавить растопленное масло, муку, разрыхлитель, бананы. Перемешать.
  2. Сверху выложить орехи по вкусу.
  3. Вылить в форму, смазанную маслом. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при 180 градусах.

Банановый пирог со сгущенкой

Фото: instagram.com/kam.lanye_blog/

Ингредиенты

  • Бананы – 250 г
  • Сгущенка – 500 мл
  • Мука – 450 г
  • Молоко – 300 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Уксус – для гашения
  • Соль – 3 г
  • Сахар – 50 г

Способ приготовления

  1. Замесить из муки и молока сметанообразное тесто. Добавить сахар, соль и соду, гашенную уксусом. Оставить, пока немного не поднимется.
  2. Запекать при 200 градусах 10 минут.
  3. Выложить на пирог порезанные кружочками бананы и залить все сгущенкой.
  4. Отправить в духовку до готовности.

Здесь найдете рецепт императорского завтрака по-венски.

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