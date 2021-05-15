Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

На відміну від наших млинців, фіни свої печуть у духовці

Фото: instagram.com/ubelu/

У кожній країні млинці свої. Наприклад, в Марокко печуть повітряні, які ще називають "1000 бульбашок", ну і в Фінляндії є свої власні. Називаються вони панукаку, що дослівно можна перекласти, як торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних для млинців інгредієнтів, але є особливість – вони не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Запишіть рецепт і організуйте для себе сніданок по-фінськи. А в нашому календарі травневих свят знайдете найідеальніший подарунок для себе чи для близьких.

Щоби приготувати фінські млинці, візьміть:

1 л – молока

4 шт. – яйця

100 г – цукру

1.5 ч. л. – солі

400 г – борошна

50 г – вершкового масла

Спосіб приготування ⠀

Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи. У готове тісто додати розтоплене масло. Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів. Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити олією. Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин. Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.

Тут дізнаєтеся, яких помилок ви припускаєтеся, якщо ваші млинці є невдалими.

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