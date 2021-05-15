Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці
На відміну від наших млинців, фіни свої печуть у духовці
У кожній країні млинці свої. Наприклад, в Марокко печуть повітряні, які ще називають "1000 бульбашок", ну і в Фінляндії є свої власні. Називаються вони панукаку, що дослівно можна перекласти, як торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних для млинців інгредієнтів, але є особливість – вони не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Запишіть рецепт і організуйте для себе сніданок по-фінськи. А в нашому календарі травневих свят знайдете найідеальніший подарунок для себе чи для близьких.
Щоби приготувати фінські млинці, візьміть:
- 1 л – молока
- 4 шт. – яйця
- 100 г – цукру
- 1.5 ч. л. – солі
- 400 г – борошна
- 50 г – вершкового масла
Спосіб приготування ⠀
- Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи.
- У готове тісто додати розтоплене масло.
- Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів.
- Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити олією.
- Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин.
- Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.
Тут дізнаєтеся, яких помилок ви припускаєтеся, якщо ваші млинці є невдалими.
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