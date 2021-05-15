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Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

Сьогодні, 08:27

На відміну від наших млинців, фіни свої печуть у духовці

Фото: instagram.com/ubelu/
Фото: instagram.com/ubelu/

У кожній країні млинці свої. Наприклад, в Марокко печуть повітряні, які ще називають "1000 бульбашок", ну і в Фінляндії є свої власні. Називаються вони панукаку, що дослівно можна перекласти, як торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних для млинців інгредієнтів, але є особливість – вони не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Запишіть рецепт і організуйте для себе сніданок по-фінськи. А в нашому календарі травневих свят знайдете найідеальніший подарунок для себе чи для близьких.

Щоби приготувати фінські млинці, візьміть:

  • 1 л – молока
  • 4 шт. – яйця
  • 100 г – цукру
  • 1.5 ч. л. – солі
  • 400 г – борошна
  • 50 г – вершкового масла

Спосіб приготування ⠀

  1. Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи.
  2. У готове тісто додати розтоплене масло.
  3. Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів.
  4. Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити олією.
  5. Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин.
  6. Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.

Тут дізнаєтеся, яких помилок ви припускаєтеся, якщо ваші млинці є невдалими.

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млинці рецепт як приготувати финские блины
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