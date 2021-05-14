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Запечена фарширована картопля по-новому: рецепт страви від Григорія Германа

Сьогодні, 16:05

Особливість – подається ця картопля з винно-вершковим соусом

Картопля запечена або картопляне пюре – це абсолютний хіт усіх часів і поколінь. Але навіть такі звичайні страви можна вивести на абсолютно новий рівень майстерності. Наприклад, пюре з коренеплоду охоче готують імениті шеф-кухарі. А ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів, як приготувати запечену картоплю так, щоб гості навіть про шашлик забули. Якщо вам потрібен найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Щоби приготувати запечену картоплю за рецептом Григорія Германа, знадобляться:

  • Варена картопля в мундирі – 6 шт.
  • Сир твердий – 200 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Ікра мойви – 200 г
  • Масло вершкове – 300 г
  • Вино біле сухе – 100 мл
  • Цибуля – 0,5 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Вершки – 100 мл
  • Зелень і зелена цибуля
  • Сіль і перець

Спосіб приготування

  1. Подрібнити зелену цибулю і зелень. Висипати в миску, додати сметану, ікру мойви і чайну ложку вершкового масла. Ретельно перемішати.
  2. Картоплю розрізати навпіл і обережно вибрати середину – зробити "човники". Начинити картоплю ікорно-вершковою сумішшю. Форму для запікання змастити вершковим маслом і викласти картоплю.
  3. Сир потерти і посипати картопляні "човники", додати спеції. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин.
  4. Для соусу сотейник з білим вином поставити на вогонь. Слайсами нарізати часник і додати в вино. Подрібнити половинку невеликої цибулини і додати в сотейник. Коли випарується третина вина, додати вершкове масло і вершки. Перемішати до повного розчинення масла.
  5. Додати сіль і перець, знову перемішати і зняти з вогню.
  6. Готову картоплю викласти на тарілку, соус перелити в соусник і поставити як доповнення.

Тут дізнаєтеся, як картопля завойовувала світ і знайдете два рецепти вишуканих страв з картоплі.

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