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Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

Сьогодні, 19:43

У цьому процесі важливо все – від сковороди до спецій

Нам часто здається, що, наприклад, зварити каву, посмажити яєчню, відварити рис – це так просто, що про це навіть читати не варто. Але ні, навіть вівсяну кашу треба вміти зварити правильно. Це стосується і однієї з найулюбленіших наших страв – смаженої картоплі. Ну і досконалості, як ми розуміємо, меж немає. Тому скористайтеся експертними порадами і приготуйте по-справжньому смачну, хрустку і водночас соковиту картоплю.

Якщо ви готуєтеся зробити подарунок, то щоб він був максимально оригінальним, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.

Як посмажити смачну картоплю?

Фото: instagram.com/lubov_sazonova_irk/
Фото: instagram.com/lubov_sazonova_irk/

Правило №1. Вам потрібна чимала сковорода

Вибирайте правильну сковороду. У замалій ви не зможете, по-перше, посмажити багато картоплі, по-друге, вам буде незручно довести її до готовності. Через недостатню поверхню вона підгоратиме або навпаки – не просмажиться. Щодо поверхні, то експерти радять чавунну або сковороду з антипригарним покриттям.

Правило №2. Вам потрібно хороша олія для смаження або смажте на вершковому маслі

Ми вже змирилися з тим, що смажена картопля – далеко не найкорисніша їжа. Але зрідка її можна. Як кажуть експерти, картопля на вершковому маслі виходить із золотистою хрусткою скоринкою. Але смажити краще на оливковій. Якщо, звісно, хочете скоротити шкоду від картоплі на соняшниковій олії.

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Правило №3. Важливо знати, коли саме треба додавати спеції

Ви можете використовувати будь-які спеції, які захочете – порошок чилі, часниковий порошок, перець, кмин, навіть коріандр, але не додавайте їх занадто рано. Порошкоподібні спеції дуже легко пригоряють. Приправляйте картоплю в останні кілька хвилин приготування.

З травами інша справа. Якщо ви використовуєте міцніші стебла, такі як розмарин або чебрець, можна додати їх на початку процесу приготування. Зелень, петрушку, кріп або базилік, що зрозуміло, використовуємо, коли картопля приготувалася.

Правило №4. Важливо контролювати рівень вогню

Перед тим, як засипати картоплю в сковороду, переконайтеся, що олія достатньо розжарилася. Спочатку смажте картоплю на середньо-сильному вогні, щоб вона зашипіла. Перемішувати не варто. Лише тоді, коли картопля почала трохи підрум'янюватися. Потім накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні 15 хвилин до напівготовності картоплі.
Далі приберіть кришку і поставте на максимальний вогонь. Щойно низ покриється красивою скоринкою, переверніть картоплю і повторіть так ще двічі. Заберіть з вогню.

Правило №5. Важливо правильно нарізати картоплю (кубиками)

За словами експертів, різати овоч соломкою треба тільки для картоплі фрі. Найсмачнішою картопля виходить, коли вона порізана кубиками. Якщо поріжете скибочками, то вони будуть злипатися між собою і, відповідно, приготуються нерівномірно.

І ще: багато експертів дуже радять перед смаженням помістити картоплю на 2-3 хвилини в мікрохвильову піч на режимі "Гриль", так картопля стане ніжнішою всередині. Для того, щоби прибрати зайвий жир, готову смажену картоплю можна викласти на паперові рушники.

За матеріалами: Delish.com, Аndreadekker.com.

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