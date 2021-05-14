Запеченный фаршированный картофель по-новому: рецепт блюда от Григория Германа
Особенность – подается этот картофель с винно-сливочным соусом
Картофель запеченный или картофельное пюре – это абсолютный хит всех времен и поколений. Но даже такие обычные блюда можно вывести на совершенно новый уровень мастерства. Например, пюре из корнеплода с удовольствием готовят именитые шеф-повара. А ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить запеченный картофель так, чтобы гости даже о шашлыке забыли. Если вам нужен оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.
Чтобы приготовить запеченный картофель по рецепту Григория Германа, понадобятся:
- Вареный картофель в мундире – 6 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Икра мойвы – 200 г
- Масло сливочное – 300 г
- Вино белое сухое – 100 мл
- Лук – 0,5 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сливки – 100 мл
- Зелень и зеленый лук
- Соль и перец
Способ приготовления
- Измельчить зеленый лук и зелень. Высыпать в миску, добавить сметану, икру мойвы и чайную ложку сливочного масла. Тщательно перемешать.
- Картофель разрезать пополам и осторожно выбрать середину – сделать "лодочки". Начинить картофель икорно-сливочной смесью. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофель.
- Сыр потереть и посыпать картофельные "лодочки", добавить специи. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.
- Для соуса сотейник с белым вином поставить на огонь. Слайсами нарезать чеснок и добавить в вино. Измельчить половинку небольшой луковицы и добавить в сотейник. Когда выпарится треть вина, добавить сливочное масло и сливки. Мешать до полного растворения масла.
- Добавить соль и перец, снова перемешать и снять с огня.
- Готовый картофель выложить на блюдо, соус перелить в соусник и поставить как дополнение.
Здесь узнаете, как картофель завоевывал мир и найдете два рецепта изысканных блюд из картофеля.
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