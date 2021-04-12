З чим треба їсти картоплю, щоб вона не нашкодила фігурі – розбираємося з дієтологом
Її краще їсти запеченою або відвареною
Наш головний продукт, наш смачний продукт, наш улюблений продукт. А ще якихось кілька століть тому про картоплю і думати боялися, не те що їсти. І без спеціальної освіти сьогодні нам добре ясно, що картопля – це не те, чим можна захоплюватися щодня та без обмежень. Отже, скільки можна картоплі на день і з чим її краще їсти – розкаже дієтолог Наталя Ківа.
Картопля корисна чи ні?
"Мабуть, одним з найсуперечливіших продуктів у раціоні людини є картопля. Попри велику кількість корисних речовин, у картоплі багато крохмалю, тому вона калорійна. Розберемося в користі та шкоді детальніше", – каже Наталя Ківа.
Що корисного є в картоплі і як нам це може допомогти?
Картопля містить у своєму складі:
- амінокислоти
- вітаміни групи В, С, Н, РР
- фолієву кислоту
- калій
- кальцій
- магній
- цинк
- селен
- залізо
- марганець та інші корисні мінеральні речовини
Завдяки такому складу гармонійно вписана в схему здорового харчування картопля буде корисна людям, що страждають на виразки і гастрит. Через великий вміст калію картопля сприяє виведенню з організму води та солі, що сприяє поліпшенню обміну речовин. Ще, завдяки тому ж калію, картопля потрібна в раціоні людей з хворобами серця і гіпертоніків.
Максимально багата калієм печена картопля, яка зберігає максимум корисних речовин.
Скільки можна їсти картоплі на день?
150 г на день для жінок і 200-250 г для чоловіків, якщо ви не на скиданні ваги.
Коли картопля стає шкідливою?
Смажена картопля, фрі, чіпси – тільки нашкодять здоров'ю. Також картопляне пюре з маслом і молоком. Часто така їжа супроводжується кетчупом, майонезом. Що завдає ще більшої шкоди.
Як їсти картоплю, щоб не нашкодити фігурі?
Людям з надмірною вагою слід з обережністю ставитися до картоплі. Часте вживання крохмалистого продукту не рекомендується. При неконтрольованому споживанні глюкоза в крохмалі призведе до швидкого зайвого набирання ваги.
Картоплю краще вживати в шкірці в печеному або відвареному вигляді, приготовлену в пароварці. Картопля ідеально поєднується з овочевими стравами – салатами, рагу, соліннями, зеленню і грибами. Картопля в поєднанні з м'ясом, смаженою салом та іншими жирами – велике навантаження на ферментну систему організму.
Картопля по-грецьки в духовці
Інгредієнти
- 500 г картоплі
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. соку лимона
- 0.5 ч. Л. сухого орегано
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1/2 склянки води
- Сіль, чорний перець – за смаком
- Свіжа петрушка – за смаком
Рецепт приготування
- Картоплю почистити і нарізати на кубиками.
- Деко застелити фольгою і викласти зверху картоплю.
- Приготувати суміш з оливкової олії, соку лимона, нарізаного часнику і орегано, полити нею картоплю.
- Далі картоплю посолити, поперчити, залити водою і перемішати.
- Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 45-60 хвилин. Картоплю потрібно помішувати час від часу.
- Коли картопля стане рум'яною і вбере рідину, можна діставати з духовки.
- Прикрасити дрібно нарізаною зеленню петрушки під час подачі.
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