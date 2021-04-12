З чим треба їсти картоплю, щоб вона не нашкодила фігурі – розбираємося з дієтологом

Її краще їсти запеченою або відвареною

Наш головний продукт, наш смачний продукт, наш улюблений продукт. А ще якихось кілька століть тому про картоплю і думати боялися, не те що їсти. І без спеціальної освіти сьогодні нам добре ясно, що картопля – це не те, чим можна захоплюватися щодня та без обмежень. Отже, скільки можна картоплі на день і з чим її краще їсти – розкаже дієтолог Наталя Ківа.

Фото: Наталя Ківа, дієтолог

Картопля корисна чи ні?

"Мабуть, одним з найсуперечливіших продуктів у раціоні людини є картопля. Попри велику кількість корисних речовин, у картоплі багато крохмалю, тому вона калорійна. Розберемося в користі та шкоді детальніше", – каже Наталя Ківа.

Що корисного є в картоплі і як нам це може допомогти?

Картопля містить у своєму складі:

амінокислоти

вітаміни групи В, С, Н, РР

фолієву кислоту

калій

кальцій

магній

цинк

селен

залізо

марганець та інші корисні мінеральні речовини

Завдяки такому складу гармонійно вписана в схему здорового харчування картопля буде корисна людям, що страждають на виразки і гастрит. Через великий вміст калію картопля сприяє виведенню з організму води та солі, що сприяє поліпшенню обміну речовин. Ще, завдяки тому ж калію, картопля потрібна в раціоні людей з хворобами серця і гіпертоніків.

Максимально багата калієм печена картопля, яка зберігає максимум корисних речовин.

Скільки можна їсти картоплі на день?

150 г на день для жінок і 200-250 г для чоловіків, якщо ви не на скиданні ваги.

Коли картопля стає шкідливою?

Смажена картопля, фрі, чіпси – тільки нашкодять здоров'ю. Також картопляне пюре з маслом і молоком. Часто така їжа супроводжується кетчупом, майонезом. Що завдає ще більшої шкоди.

Як їсти картоплю, щоб не нашкодити фігурі?

Людям з надмірною вагою слід з обережністю ставитися до картоплі. Часте вживання крохмалистого продукту не рекомендується. При неконтрольованому споживанні глюкоза в крохмалі призведе до швидкого зайвого набирання ваги.

Картоплю краще вживати в шкірці в печеному або відвареному вигляді, приготовлену в пароварці. Картопля ідеально поєднується з овочевими стравами – салатами, рагу, соліннями, зеленню і грибами. Картопля в поєднанні з м'ясом, смаженою салом та іншими жирами – велике навантаження на ферментну систему організму.

Картопля по-грецьки в духовці

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г картоплі

1 зубчик часнику

1 ст. л. соку лимона

0.5 ч. Л. сухого орегано

2 ст. л. оливкової олії

1/2 склянки води

Сіль, чорний перець – за смаком

Свіжа петрушка – за смаком

Рецепт приготування

Картоплю почистити і нарізати на кубиками. Деко застелити фольгою і викласти зверху картоплю. Приготувати суміш з оливкової олії, соку лимона, нарізаного часнику і орегано, полити нею картоплю. Далі картоплю посолити, поперчити, залити водою і перемішати. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 45-60 хвилин. Картоплю потрібно помішувати час від часу. Коли картопля стане рум'яною і вбере рідину, можна діставати з духовки. Прикрасити дрібно нарізаною зеленню петрушки під час подачі.

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