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Приготуйте на гарнір картопляний рулет з овочами – за рецептом Григорія Германа

Сьогодні, 14:53

На те, щоб отримати смачну страву, вам знадобиться лише 30 хвилин

Рулети – це завжди святкова їжа. Може бути представлена як окрема повноцінне страва, а може доповнювати інше. Наприклад, картопляний рулет з овочами. Залишилося пюре з учорашньої вечері – знайдіть йому оригінальне і смачне застосування. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів, як приготувати цю барвисту страву лише за пів години.

Картопляний рулет за рецептом Григорія Германа

Фото: картопляний рулет з овочами

Інгредієнти

  • Картопляне пюре – 700 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Капуста – 200 г
  • Зелений горошок – 200 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Зелень, кунжут чорний, сіль, перець і мускатний горіх

Спосіб приготування

  1. Спочатку треба очистити і подрібнити цибулю, відправити його смажитися на сковорідці. Тим часом почистити і подрібнити моркву. Коли цибуля стане прозорою, додати до неї моркву.
  2. Нашаткувати капусту і відправити готуватися до овочів, туди ж висипати горошок. Посолити, поперчити і додати дрібку мускатного горіха. Приготовлені овочі пересипати в окрему миску і дати охолонути.
  3. Відокремити жовток від білка. Влити білок у пюре і перемішати. Нарізати сир скибочками. Зелень подрібнити і змішати з готовими овочами.
  4. Щоб сформувати рулет, треба взяти харчову плівку, розкласти її на поверхні столу, викласти шар картоплі, далі рівномірно розподілити овочі, а всередину викласти сир. Загорнути рулет.
  5. Обережно підкласти під рулет пергаментний папір, а потім перенести страву на деко.
  6. Вирівняти рулет, змастити його жовтком і посипати кунжутом. Запікати в духовці за температури 200 градусів 5-7 хвилин.

Тут знайдете рецепт пряного курячого рулету.

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рецепт рулет Григорий Герман
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