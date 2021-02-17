Приготуйте на гарнір картопляний рулет з овочами – за рецептом Григорія Германа

На те, щоб отримати смачну страву, вам знадобиться лише 30 хвилин

Рулети – це завжди святкова їжа. Може бути представлена як окрема повноцінне страва, а може доповнювати інше. Наприклад, картопляний рулет з овочами. Залишилося пюре з учорашньої вечері – знайдіть йому оригінальне і смачне застосування. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів, як приготувати цю барвисту страву лише за пів години.

Картопляний рулет за рецептом Григорія Германа

Фото: картопляний рулет з овочами

Інгредієнти

Картопляне пюре – 700 г

Яйце – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Капуста – 200 г

Зелений горошок – 200 г

Сир твердий – 200 г

Зелень, кунжут чорний, сіль, перець і мускатний горіх

Спосіб приготування

Спочатку треба очистити і подрібнити цибулю, відправити його смажитися на сковорідці. Тим часом почистити і подрібнити моркву. Коли цибуля стане прозорою, додати до неї моркву. Нашаткувати капусту і відправити готуватися до овочів, туди ж висипати горошок. Посолити, поперчити і додати дрібку мускатного горіха. Приготовлені овочі пересипати в окрему миску і дати охолонути. Відокремити жовток від білка. Влити білок у пюре і перемішати. Нарізати сир скибочками. Зелень подрібнити і змішати з готовими овочами. Щоб сформувати рулет, треба взяти харчову плівку, розкласти її на поверхні столу, викласти шар картоплі, далі рівномірно розподілити овочі, а всередину викласти сир. Загорнути рулет. Обережно підкласти під рулет пергаментний папір, а потім перенести страву на деко. Вирівняти рулет, змастити його жовтком і посипати кунжутом. Запікати в духовці за температури 200 градусів 5-7 хвилин.

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