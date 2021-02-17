Приготуйте на гарнір картопляний рулет з овочами – за рецептом Григорія Германа
На те, щоб отримати смачну страву, вам знадобиться лише 30 хвилин
Рулети – це завжди святкова їжа. Може бути представлена як окрема повноцінне страва, а може доповнювати інше. Наприклад, картопляний рулет з овочами. Залишилося пюре з учорашньої вечері – знайдіть йому оригінальне і смачне застосування. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів, як приготувати цю барвисту страву лише за пів години.
Інгредієнти
- Картопляне пюре – 700 г
- Яйце – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Капуста – 200 г
- Зелений горошок – 200 г
- Сир твердий – 200 г
- Зелень, кунжут чорний, сіль, перець і мускатний горіх
Спосіб приготування
- Спочатку треба очистити і подрібнити цибулю, відправити його смажитися на сковорідці. Тим часом почистити і подрібнити моркву. Коли цибуля стане прозорою, додати до неї моркву.
- Нашаткувати капусту і відправити готуватися до овочів, туди ж висипати горошок. Посолити, поперчити і додати дрібку мускатного горіха. Приготовлені овочі пересипати в окрему миску і дати охолонути.
- Відокремити жовток від білка. Влити білок у пюре і перемішати. Нарізати сир скибочками. Зелень подрібнити і змішати з готовими овочами.
- Щоб сформувати рулет, треба взяти харчову плівку, розкласти її на поверхні столу, викласти шар картоплі, далі рівномірно розподілити овочі, а всередину викласти сир. Загорнути рулет.
- Обережно підкласти під рулет пергаментний папір, а потім перенести страву на деко.
- Вирівняти рулет, змастити його жовтком і посипати кунжутом. Запікати в духовці за температури 200 градусів 5-7 хвилин.
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