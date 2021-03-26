Готуємо картопляне пюре за порадами шеф-кухаря

Не ріжте картоплю перед смаженням і не шкодуйте масла

Якщо ви думаєте, що приготувати пюре з картоплі – це найпростіше, то зараз ви переконаєтеся в зворотному. Після прочитання цього матеріалу ви дізнаєтеся, як приготувати "пюрешку" так, щоб ваші близькі або гості ще довго про неї згадували. До речі, така проста страва змогла прославити легендарного французького шефа Жоеля Робюшона. Зараз ми назвемо поради з приготування пюре ще одного шефа, теж француза Сиріла Ліньяка. Забігаючи наперед – не таке воно легке й просте, це картопляне пюре.

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Як приготувати правильне картопляне пюре

Фото: freepik.com

Це не складно. Головне запам'ятати кілька простих правил:

Варити обов'язково в шкірці та обов'язково не розрізати на кубики.

Картоплю опускати в холодну підсолену воду та довести до кипіння. Зніміть піну, яка з'являється на поверхні, потім зменшіть вогонь і готуйте до м'якості приблизно 20-25 хвилин.

Тепер вершкове масло. Правильне картопляне пюре вимагає дуже багато масла. І навіть якщо це прозвучить для вас дико, то пропорції такі: на 2 кг картоплі потрібно майже пів кілограма масла.

Щоби пюре вийшло без грудочок, а ідеальної текстури, протріть його кілька разів через металеве сито.

Масло в пюре потрібно додавати злегка підталим. По невеликому шматочку. При цьому продовжуючи інтенсивно помішувати.

Так само повільно та постійно помішуючи пюре, вливаємо тепле молоко. Його кількість не принципова, все залежить від вашого смаку.

І останнє. Як запевняє шеф-кухар, картопляне пюре "не живе" довго. Тому готуйте з розрахунком того, щоб страву було з'їдено одразу.

А тут дізнаєтеся, як правильно та смачно посмажити картоплю.

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