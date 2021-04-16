Шалом, Ізраїлю: 5 найголовніших страв цієї сонячної країни

Ізраїльтяни люблять, щоби було багато бобових, свіжих овочів і випічки

Ізраїль. Країна безлічі релігій і культур, країна, де все це дивним чином переплелося і вилилося в особливу кухню. І якщо в далекій від Ізраїлю Німеччині переважають варіації з м'яса, то в цій спекотній країні люблять східну і середземноморську кухню. Це свіжі овочі, бобові, риба, фрукти. Нижче знайдете рецепти листкових пиріжків бурекасів з начинкою, шакшуки та закуски з баклажанів бабагануш, що можна перекласти як "розгніваний батько".

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Бурекас

Фото: instagram.com/nashy_v_israile/

Це листкові пиріжки з начинкою. Багато ізраїльтян починають свій ранок саме з них. Якщо бурекас квадратні – всередині картопляна начинка, трикутні – сирна, а якщо вони круглі – будь-яка інша. В країну це страва приїхала разом з євреями, які повернулися з Туреччини.

Інгредієнти

8 листів – тісто філо

50 г – масло вершкове

1 шт. – жовток яєчний

кунжут

Для начинки

200 г – сир

орегано – щіпка

оливки – жменя

сіль, мелений перець

Спосіб приготування

Оливки і часник порізати, змішати із сиром, додати орегано, сіль і перець. Ретельно перемішати. Розрізати тісто філо на стрічки, завширшки 10 см і завдовжки 30 см. Змастити маслом. Положити на край начинку. Накрити куточком тіста, відвернувши його трикутником. Продовжуйте загортати куточками. Має вийти трикутний пиріжок. Змастити його жовтком і посипати кунжутом. Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.

Хамін

Фото: іnstagram.com/nagranatnom/

Це класична єврейська страва. Насамперед його готують на Шабат. Це дуже ситний і густий суп, а готувати його починають напередодні п'ятниці.

Інгредієнти

1 кг м'яса гомілки яловичини

5 картоплин

2 склянки квасолі

1 цибулина

1 батат

1 головка часнику

1/2 склянки перловки

2 ст. л. солодкої паприки

1/2 ч. л. гострої паприки

1/2 ч. л. чорного перцю

часниковий порошок

2 ст. л. солі грубого помелу

2 ст. л. фінікового сиропу

Спосіб приготування

Нарізати цибулю і пасерувати в каструлі з невеликою кількістю олії. Додати варену квасолю, перемішати. Нарізати очищену картоплю і батат на кубики і додати в каструлю. Викласти м'ясо цілком в каструлю і висипати зверху крупу. Залити водою і довести до кипіння. Коли вода закипить, додати спеції та часник. Продовжувати варити на маленькому вогні мінімум 2 години.

Фалафель

Фалафель з гарніром Фото: Pixabay

Одна з найдавніших страв Ізраїлю. Є версія, що його готували ще християни Єгипту, інші історики вважають, що фалафелем пригощалися фаранони. До фалафелю зазвичай подають хумус, тахіну, мариновані овочі, а також салат з помідорів і огірків або смажений баклажан.

Інгредієнти

2 склянки відвареного або консервованого нуту

1/2 червоної цибулини

пучок петрушки

пучок кінзи

Сік 1/4 лимона

1/2 ч. л. солі

1 ч. л. меленої кумина

1/2 ч. л. меленої куркуми

1/2 ч. л. солодкої паприки

1/2 ч. л. часникового порошку

1/4 ч. л. чорного перцю

Спосіб приготування

Усі інгредієнти перемолоти в блендері до однорідної маси. Якщо маса здасться занадто густою, можна додати в неї трохи холодної води. Змоченими у воді руками сформувати кульки і викласти їх на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин, потім перевернути і готувати ще 10 хвилин.

Бабагануш

Фото:instagram.com/luiza_food_be/

Цікава легенда існує про цю страву, що прийшла до Ізраїлю з Лівану. У перекладі з арабської бабагануш можна перекалсти як "злий батько". Одного разу жінка запікала баклажани і не вгледіла – овочі підгоріли. Чоловік її розгнівався, але господиня знайшла вихід – приготувала з них пюре. За традицією – це страва сподобалася. Бабагануш їдять з пітою або подають як соус до м'яса.

Інгредієнти

Баклажани – 1 кг

Тахіні – 2 ст. л.

Зубчик часнику

Сік – 1/3 лимона;

Сіль – 1,5 ч. л.

Мелена паприка, кінза – за смаком

Спосіб приготування

Баклажани проколоти виделкою в декількох місцях і запекти в духовці за 230 градусів. Запікати приблизно 40 хвилин. Подрібнити часник і змішати його з тахіни та лимонним соком. Маса почне згортатися, побіліє і загусне. Коли баклажани охолонуть, розрізати їх уздовж і ложкою дістати м'якоть. М'якоть порубати ножем і змішати з тахіною. Розкласти бабагануш по неглибоких тарілках. Зверху посипати паприкою, кінзою і полити оливковою олією.

Шакшука

Фото: Depositphotos

Це більше, ніж просто яєчня з овочами. У перекладі слово "шакшука" означає "суміш". Додавати в неї можна все, що душі завгодно. Але класична шакшука – це яйця, помідори, перець і часник, до яких іноді додають ще й лук. В Ізраїль це блюо потрапило з Тунісу.

Інгредієнти

2 ст. л. – оливкового масла

2 зуб. – часнику

по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками

1 ч. л. – мелених насіння кмину

4 шт. – яйця

400 г – консервовані або свіжі помідори

лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Нагріти оливкову олію в сковороді з кришкою і додати часник. Готувати, доки воно не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою. Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати 10 хвилин, доки соус не загусне. Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі й перцю. Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть. Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.

Тут дізнаєтеся про особливості болгарської кухні та рецепти найпопулярніших страв.

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