Шалом, Ізраїлю: 5 найголовніших страв цієї сонячної країни
Ізраїльтяни люблять, щоби було багато бобових, свіжих овочів і випічки
Ізраїль. Країна безлічі релігій і культур, країна, де все це дивним чином переплелося і вилилося в особливу кухню. І якщо в далекій від Ізраїлю Німеччині переважають варіації з м'яса, то в цій спекотній країні люблять східну і середземноморську кухню. Це свіжі овочі, бобові, риба, фрукти. Нижче знайдете рецепти листкових пиріжків бурекасів з начинкою, шакшуки та закуски з баклажанів бабагануш, що можна перекласти як "розгніваний батько".
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Бурекас
Це листкові пиріжки з начинкою. Багато ізраїльтян починають свій ранок саме з них. Якщо бурекас квадратні – всередині картопляна начинка, трикутні – сирна, а якщо вони круглі – будь-яка інша. В країну це страва приїхала разом з євреями, які повернулися з Туреччини.
Інгредієнти
- 8 листів – тісто філо
- 50 г – масло вершкове
- 1 шт. – жовток яєчний
- кунжут
Для начинки
- 200 г – сир
- орегано – щіпка
- оливки – жменя
- сіль, мелений перець
Спосіб приготування
- Оливки і часник порізати, змішати із сиром, додати орегано, сіль і перець. Ретельно перемішати.
- Розрізати тісто філо на стрічки, завширшки 10 см і завдовжки 30 см. Змастити маслом.
- Положити на край начинку. Накрити куточком тіста, відвернувши його трикутником.
- Продовжуйте загортати куточками.
- Має вийти трикутний пиріжок. Змастити його жовтком і посипати кунжутом.
- Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.
Хамін
Це класична єврейська страва. Насамперед його готують на Шабат. Це дуже ситний і густий суп, а готувати його починають напередодні п'ятниці.
Інгредієнти
- 1 кг м'яса гомілки яловичини
- 5 картоплин
- 2 склянки квасолі
- 1 цибулина
- 1 батат
- 1 головка часнику
- 1/2 склянки перловки
- 2 ст. л. солодкої паприки
- 1/2 ч. л. гострої паприки
- 1/2 ч. л. чорного перцю
- часниковий порошок
- 2 ст. л. солі грубого помелу
- 2 ст. л. фінікового сиропу
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю і пасерувати в каструлі з невеликою кількістю олії.
- Додати варену квасолю, перемішати.
- Нарізати очищену картоплю і батат на кубики і додати в каструлю. Викласти м'ясо цілком в каструлю і висипати зверху крупу.
- Залити водою і довести до кипіння.
- Коли вода закипить, додати спеції та часник. Продовжувати варити на маленькому вогні мінімум 2 години.
Фалафель
Одна з найдавніших страв Ізраїлю. Є версія, що його готували ще християни Єгипту, інші історики вважають, що фалафелем пригощалися фаранони. До фалафелю зазвичай подають хумус, тахіну, мариновані овочі, а також салат з помідорів і огірків або смажений баклажан.
Інгредієнти
- 2 склянки відвареного або консервованого нуту
- 1/2 червоної цибулини
- пучок петрушки
- пучок кінзи
- Сік 1/4 лимона
- 1/2 ч. л. солі
- 1 ч. л. меленої кумина
- 1/2 ч. л. меленої куркуми
- 1/2 ч. л. солодкої паприки
- 1/2 ч. л. часникового порошку
- 1/4 ч. л. чорного перцю
Спосіб приготування
- Усі інгредієнти перемолоти в блендері до однорідної маси. Якщо маса здасться занадто густою, можна додати в неї трохи холодної води.
- Змоченими у воді руками сформувати кульки і викласти їх на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин, потім перевернути і готувати ще 10 хвилин.
Бабагануш
Цікава легенда існує про цю страву, що прийшла до Ізраїлю з Лівану. У перекладі з арабської бабагануш можна перекалсти як "злий батько". Одного разу жінка запікала баклажани і не вгледіла – овочі підгоріли. Чоловік її розгнівався, але господиня знайшла вихід – приготувала з них пюре. За традицією – це страва сподобалася. Бабагануш їдять з пітою або подають як соус до м'яса.
Інгредієнти
- Баклажани – 1 кг
- Тахіні – 2 ст. л.
- Зубчик часнику
- Сік – 1/3 лимона;
- Сіль – 1,5 ч. л.
- Мелена паприка, кінза – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажани проколоти виделкою в декількох місцях і запекти в духовці за 230 градусів. Запікати приблизно 40 хвилин.
- Подрібнити часник і змішати його з тахіни та лимонним соком. Маса почне згортатися, побіліє і загусне.
- Коли баклажани охолонуть, розрізати їх уздовж і ложкою дістати м'якоть. М'якоть порубати ножем і змішати з тахіною.
- Розкласти бабагануш по неглибоких тарілках. Зверху посипати паприкою, кінзою і полити оливковою олією.
Шакшука
Це більше, ніж просто яєчня з овочами. У перекладі слово "шакшука" означає "суміш". Додавати в неї можна все, що душі завгодно. Але класична шакшука – це яйця, помідори, перець і часник, до яких іноді додають ще й лук. В Ізраїль це блюо потрапило з Тунісу.
Інгредієнти
- 2 ст. л. – оливкового масла
- 2 зуб. – часнику
- по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками
- 1 ч. л. – мелених насіння кмину
- 4 шт. – яйця
- 400 г – консервовані або свіжі помідори
- лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Нагріти оливкову олію в сковороді з кришкою і додати часник.
- Готувати, доки воно не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою.
- Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати 10 хвилин, доки соус не загусне.
- Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі й перцю.
- Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть.
- Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.
Тут дізнаєтеся про особливості болгарської кухні та рецепти найпопулярніших страв.
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