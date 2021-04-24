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Шакшука – рецепт и секреты приготовления самого утреннего блюда Израиля

Сегодня, 08:00

Берите исключительно свежие продукты и готовьте шакшуку на оливковом масле

Это больше, чем просто яичница с овощами. Это одно из важнейших блюд для жителей Израиля, национальная кулинарная гордость, которая пришла в страну из Туниса. В переводе слово "шакшука" означает смесь. Добавлять в нее можно все, что душе угодно. Но классическая шакшука – это яйца, помидоры, перец, чеснок и множество специй. Узнаем, что нужно для правильной шакшуки и ее рецепт.

Шакшука

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 ст. л. – оливкового масла
  • 2 зуб. – чеснока
  • по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
  • 1 ч. л. – молотых семян тмина
  • 4 шт. – яйца
  • 400 г – консервированные или свежие помидоры
  • лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, острый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
  2. Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
  3. Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
  4. Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
  5. Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
  6. Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.

Секреты вкусной шакшуки:

  • Используйте только свежие продукты
  • Готовьте на оливковом масле
  • Берите сочные мясистые помидоры и снимайте с них кожицу перед приготовлением
  • В блюде обязательно должен присутствовать острый перец

Здесь найдете 10 рецептов вкусного завтрака из яиц.

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