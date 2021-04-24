Шакшука – рецепт и секреты приготовления самого утреннего блюда Израиля
Берите исключительно свежие продукты и готовьте шакшуку на оливковом масле
Это больше, чем просто яичница с овощами. Это одно из важнейших блюд для жителей Израиля, национальная кулинарная гордость, которая пришла в страну из Туниса. В переводе слово "шакшука" означает смесь. Добавлять в нее можно все, что душе угодно. Но классическая шакшука – это яйца, помидоры, перец, чеснок и множество специй. Узнаем, что нужно для правильной шакшуки и ее рецепт.
Шакшука
Ингредиенты
- 2 ст. л. – оливкового масла
- 2 зуб. – чеснока
- по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
- 1 ч. л. – молотых семян тмина
- 4 шт. – яйца
- 400 г – консервированные или свежие помидоры
- лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, острый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок.
- Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой.
- Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет.
- Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут.
- Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.
Секреты вкусной шакшуки:
- Используйте только свежие продукты
- Готовьте на оливковом масле
- Берите сочные мясистые помидоры и снимайте с них кожицу перед приготовлением
- В блюде обязательно должен присутствовать острый перец
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