Шакшука – рецепт и секреты приготовления самого утреннего блюда Израиля

Берите исключительно свежие продукты и готовьте шакшуку на оливковом масле

Это больше, чем просто яичница с овощами. Это одно из важнейших блюд для жителей Израиля, национальная кулинарная гордость, которая пришла в страну из Туниса. В переводе слово "шакшука" означает смесь. Добавлять в нее можно все, что душе угодно. Но классическая шакшука – это яйца, помидоры, перец, чеснок и множество специй. Узнаем, что нужно для правильной шакшуки и ее рецепт.

Шакшука

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 ст. л. – оливкового масла

2 зуб. – чеснока

по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками

1 ч. л. – молотых семян тмина

4 шт. – яйца

400 г – консервированные или свежие помидоры

лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, острый перец – по вкусу

Способ приготовления

Нагреть оливковое масло в сковороде с крышкой и добавить чеснок. Готовить, пока оно не начнет подрумяниваться, затем убрать чеснок. Добавить перец в сковороду с тмином и паприкой. Тушить, пока перец не станет мягким. Помидоры выложить на сковороду с лавровым листом и тушить около 10 минут, пока соус не загустеет. Сделать 4 углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Приправить яйца небольшим количеством соли и перца. Накрыть сковороду крышкой и готовить около 5 минут или пока яйца не застынут. Подавать шакшуку, посыпанную базиликом и кориандром.

Секреты вкусной шакшуки:

Используйте только свежие продукты

Готовьте на оливковом масле

Берите сочные мясистые помидоры и снимайте с них кожицу перед приготовлением

В блюде обязательно должен присутствовать острый перец

Здесь найдете 10 рецептов вкусного завтрака из яиц.

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