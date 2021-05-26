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5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Сьогодні, 10:49

Ще один плюс таких салатів – безумовна користь цього овоча для нашого організму

Салат з авокадо
Салат з авокадо
Фото: freepik.com

Авокадо давно став для нас звичним і навіть обов'язковим. Хтось їсть його просто так, хтось віддає перевагу цьому овочу в салатах. Дієтологи завжди "за", коли він присутній у раціоні. Важливо вміти зберігати авокадо, щоб він якнайдовше залишався свіжим ну й смачним, відповідно. Нижче зібрані 5 чудових салатів, спробуйте приготувати – і ви не пошкодуєте.

Щоб зробити правильний у всіх сенсах подарунок, скористайтеся варіантами з нашого календаря свят травня.

Салат з руколи, авокадо і буряка

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Фото: instagram.com/petite_furia

Складові

  • 100 г відвареного молодого буряка
  • половина авокадо
  • 100 г руколи
  • 100 г помідорів чері
  • 30 г вершкового сиру із зеленню
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити або приготувати на парі. Очистити і нарізати тонкими кружальцями.
  2. Руколу замочити на півгодини в холодній воді, злити рідину.
  3. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  4. Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. Нарізати м'якоть часточками.
  5. Викласти на тарілку промиту руколу без стебел, очищений і нарізаний буряк, половинки томатів чері й скибочки авокадо. Посолити і поперчити.
  6. Викласти зверху вершковий сир за допомогою чайної ложки. Полити салат оливковою олією і подавати.

Салат з овочів з авокадо і яйцем

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Фото: freepik.com

Складові

  • пучок салату
  • чверть червонокачанної капусти
  • 1 авокадо
  • 1-2 огірки
  • жменя помідорів чері
  • 2 варені яйця
  • жменя редису
  • сіль, мелений перець
  • сік лимона або лайма
  • оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Усі овочі і зелень помийте й обсушіть.
  2. Салат порвіть руками, капусту тонко нашаткуйте.
  3. Огірки і редис наріжте тонкими кружальцями, помідори чері розріжте навпіл.
  4. Варені яйця почистіть і наріжте кружальцями.
  5. Авокадо почистіть, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими скибочками. Збризніть лимонним соком, щоб авокадо не потемнів.
  6. Викладіть на тарілку всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією.

Картопляний салат з креветками і авокадо

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Фото: depositphotos.com

Складові

  • 450 г картоплі, очищеної та нарізаної тонкими кружальцями
  • 1 ст. л. білого винного оцту
  • 2 ст. л. води
  • ¼ ч. л. солі
  • 2 ч. л. рубаної цибулі-шалот
  • 1 ст. л. подрібненої свіжого кропу
  • 450 г очищених креветок
  • 3 ст. л. свіжого лимонного соку
  • 2 ч. л. білого винного оцту
  • 2 ст. л. гірчиці діжонської
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 8 листя латуку або невеликий пучок руколи
  • 2 ч. л. оливкової олії
  • 2 маленьких помідори, нарізаних часточками, або жменю томатів чері
  • 1 авокадо, нарізане

Спосіб приготування

  1. Доведіть підсолену воду до кипіння в середній каструлі. У ній готуватимуться креветки.
  2. Помістіть картоплю в середню каструлю, залийте водою і варіть на повільному вогні 5-8 хвилин, до м'якості. Не переварити. Злийте воду, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин.
  3. Змішайте 1 столову ложку оцту, 2 столові ложки води, 1/4 чайної ложки солі і подрібнену цибулю-шалот, щоб зробити соус вінегрет. Використовуючи силіконову лопатку, акуратно перемішайте картоплю з вінегретом, кропом і дрібкою чорного перцю. Відкладіть убік.
  4. Наповніть миску крижаною водою. Киньте креветки в киплячу воду і варіть 2 хвилин, до готовності. Злийте рідину і занурте в крижану воду. Коли креветки охолонуть, ретельно процідіть.
  5. У середній мисці перемішайте лимонний сік, 2 чайні ложки оцту, гірчицю і 2 столові ложки оливкової олії. Додайте сіль і перець за смаком. Киньте креветки в соус.
  6. Салат помийте і порвіть руками, викладіть на чотири тарілки.
  7. Акуратно перемішайте картоплю з 2 чайними ложками оливкової олії, потім викладіть її на зелень. Зверху покладіть помідори, авокадо і креветки. Полийте заправкою і подавайте.

Салат з курячої печінки, авокадо і буряка

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Фото: depositphotos.com

Складові

  • 2 невеликі бурячки
  • 1 ст. л. олії
  • 400 г курячої печінки
  • 1 авокадо
  • трохи лимонного соку
  • 1 пакет салатного міксу

Для заправки

  • сік одного невеликого лимона
  • 1 ст. л. бальзамічного оцту
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. зернистої гірчиці
  • 1 ч. л. рідкого меду
  • сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

  1. Буряк помити і відварити в шкірці до м'якості. Остудити, почистити і нарізати скибочками.
  2. Курячу печінку промити, зачистити від плівок і зайвого жиру. Великі шматочки розрізати на дві-три частини. Нагріти олію в сковороді і обсмажити печінку з двох боків до готовності.
  3. Авокадо очистити, видалити кісточку і нарізати скибочками. Скропити м'якоть лимонним соком, щоб вона не потемніла.
  4. Приготувати заправку, ретельно перемішавши всі інгредієнти.
  5. Перед подачею викласти на велику тарілку салатне листя. Зверху розкласти курячу печінку, скибочки авокадо і буряка, полити заправкою.

Салат "Кобб" з авокадо

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Фото: depositphotos.com

Складові

Для салату

  • Салат романо – 100 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Помідори – 2 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Куряче філе – 1 шт.
  • Блакитний сир – 70 г

Для заправки

  • Білий винний оцет – 1-2 ст. л.
  • Оливкова олія – ​​3 ст. л.
  • Сіль і чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Бекон нарізати на шматочки й обсмажити до золотистої скоринки, після чого перекласти на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
  2. Яйця відварити круто, остудити, очистити і розрізати на 6-8 частин.
  3. Салат вимити й обсушити.
  4. Куряче філе розрізати уздовж на дві частини й обсмажити на жирі, що залишився після бекону, приправивши його сіллю і перцем. Остудити і нарізати на кубики.
  5. Помідори нарізати на кубики, попередньо видаливши насіння.
  6. Сир та очищене від шкірки авокадо теж нарізати кубиками. М'якоть авокадо потрібно відразу ж збризнути лимонним соком, щоб вона не потемніла.
  7. У мисочці змішати олію й оцет, збити до однорідності вінчиком, приправити сіллю і перцем.
  8. Перемішати заправку з порваним листям салату, перемішати, потім викласти на тарілку.
  9. Зверху рядами розкласти інші інгредієнти. Подати салат на стіл і тільки після цього перемішати.

Тут зібрано 10 рецептів оргигінальних овочевих салатів.

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