5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати
Ще один плюс таких салатів – безумовна користь цього овоча для нашого організму
Авокадо давно став для нас звичним і навіть обов'язковим. Хтось їсть його просто так, хтось віддає перевагу цьому овочу в салатах. Дієтологи завжди "за", коли він присутній у раціоні. Важливо вміти зберігати авокадо, щоб він якнайдовше залишався свіжим ну й смачним, відповідно. Нижче зібрані 5 чудових салатів, спробуйте приготувати – і ви не пошкодуєте.
Щоб зробити правильний у всіх сенсах подарунок, скористайтеся варіантами з нашого календаря свят травня.
Салат з руколи, авокадо і буряка
Складові
- 100 г відвареного молодого буряка
- половина авокадо
- 100 г руколи
- 100 г помідорів чері
- 30 г вершкового сиру із зеленню
- 1 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Буряк відварити або приготувати на парі. Очистити і нарізати тонкими кружальцями.
- Руколу замочити на півгодини в холодній воді, злити рідину.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. Нарізати м'якоть часточками.
- Викласти на тарілку промиту руколу без стебел, очищений і нарізаний буряк, половинки томатів чері й скибочки авокадо. Посолити і поперчити.
- Викласти зверху вершковий сир за допомогою чайної ложки. Полити салат оливковою олією і подавати.
Салат з овочів з авокадо і яйцем
Складові
- пучок салату
- чверть червонокачанної капусти
- 1 авокадо
- 1-2 огірки
- жменя помідорів чері
- 2 варені яйця
- жменя редису
- сіль, мелений перець
- сік лимона або лайма
- оливкова олія
Спосіб приготування
- Усі овочі і зелень помийте й обсушіть.
- Салат порвіть руками, капусту тонко нашаткуйте.
- Огірки і редис наріжте тонкими кружальцями, помідори чері розріжте навпіл.
- Варені яйця почистіть і наріжте кружальцями.
- Авокадо почистіть, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими скибочками. Збризніть лимонним соком, щоб авокадо не потемнів.
- Викладіть на тарілку всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією.
Картопляний салат з креветками і авокадо
Складові
- 450 г картоплі, очищеної та нарізаної тонкими кружальцями
- 1 ст. л. білого винного оцту
- 2 ст. л. води
- ¼ ч. л. солі
- 2 ч. л. рубаної цибулі-шалот
- 1 ст. л. подрібненої свіжого кропу
- 450 г очищених креветок
- 3 ст. л. свіжого лимонного соку
- 2 ч. л. білого винного оцту
- 2 ст. л. гірчиці діжонської
- 2 ст. л. оливкової олії
- 8 листя латуку або невеликий пучок руколи
- 2 ч. л. оливкової олії
- 2 маленьких помідори, нарізаних часточками, або жменю томатів чері
- 1 авокадо, нарізане
Спосіб приготування
- Доведіть підсолену воду до кипіння в середній каструлі. У ній готуватимуться креветки.
- Помістіть картоплю в середню каструлю, залийте водою і варіть на повільному вогні 5-8 хвилин, до м'якості. Не переварити. Злийте воду, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин.
- Змішайте 1 столову ложку оцту, 2 столові ложки води, 1/4 чайної ложки солі і подрібнену цибулю-шалот, щоб зробити соус вінегрет. Використовуючи силіконову лопатку, акуратно перемішайте картоплю з вінегретом, кропом і дрібкою чорного перцю. Відкладіть убік.
- Наповніть миску крижаною водою. Киньте креветки в киплячу воду і варіть 2 хвилин, до готовності. Злийте рідину і занурте в крижану воду. Коли креветки охолонуть, ретельно процідіть.
- У середній мисці перемішайте лимонний сік, 2 чайні ложки оцту, гірчицю і 2 столові ложки оливкової олії. Додайте сіль і перець за смаком. Киньте креветки в соус.
- Салат помийте і порвіть руками, викладіть на чотири тарілки.
- Акуратно перемішайте картоплю з 2 чайними ложками оливкової олії, потім викладіть її на зелень. Зверху покладіть помідори, авокадо і креветки. Полийте заправкою і подавайте.
Салат з курячої печінки, авокадо і буряка
Складові
- 2 невеликі бурячки
- 1 ст. л. олії
- 400 г курячої печінки
- 1 авокадо
- трохи лимонного соку
- 1 пакет салатного міксу
Для заправки
- сік одного невеликого лимона
- 1 ст. л. бальзамічного оцту
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. зернистої гірчиці
- 1 ч. л. рідкого меду
- сіль, мелений чорний перець
Спосіб приготування
- Буряк помити і відварити в шкірці до м'якості. Остудити, почистити і нарізати скибочками.
- Курячу печінку промити, зачистити від плівок і зайвого жиру. Великі шматочки розрізати на дві-три частини. Нагріти олію в сковороді і обсмажити печінку з двох боків до готовності.
- Авокадо очистити, видалити кісточку і нарізати скибочками. Скропити м'якоть лимонним соком, щоб вона не потемніла.
- Приготувати заправку, ретельно перемішавши всі інгредієнти.
- Перед подачею викласти на велику тарілку салатне листя. Зверху розкласти курячу печінку, скибочки авокадо і буряка, полити заправкою.
Салат "Кобб" з авокадо
Складові
Для салату
- Салат романо – 100 г
- Авокадо – 1 шт.
- Бекон – 100 г
- Помідори – 2 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Куряче філе – 1 шт.
- Блакитний сир – 70 г
Для заправки
- Білий винний оцет – 1-2 ст. л.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сіль і чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Бекон нарізати на шматочки й обсмажити до золотистої скоринки, після чого перекласти на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
- Яйця відварити круто, остудити, очистити і розрізати на 6-8 частин.
- Салат вимити й обсушити.
- Куряче філе розрізати уздовж на дві частини й обсмажити на жирі, що залишився після бекону, приправивши його сіллю і перцем. Остудити і нарізати на кубики.
- Помідори нарізати на кубики, попередньо видаливши насіння.
- Сир та очищене від шкірки авокадо теж нарізати кубиками. М'якоть авокадо потрібно відразу ж збризнути лимонним соком, щоб вона не потемніла.
- У мисочці змішати олію й оцет, збити до однорідності вінчиком, приправити сіллю і перцем.
- Перемішати заправку з порваним листям салату, перемішати, потім викласти на тарілку.
- Зверху рядами розкласти інші інгредієнти. Подати салат на стіл і тільки після цього перемішати.
Тут зібрано 10 рецептів оргигінальних овочевих салатів.
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