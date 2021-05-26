5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Ще один плюс таких салатів – безумовна користь цього овоча для нашого організму

Салат з авокадо Фото: freepik.com

Авокадо давно став для нас звичним і навіть обов'язковим. Хтось їсть його просто так, хтось віддає перевагу цьому овочу в салатах. Дієтологи завжди "за", коли він присутній у раціоні. Важливо вміти зберігати авокадо, щоб він якнайдовше залишався свіжим ну й смачним, відповідно. Нижче зібрані 5 чудових салатів, спробуйте приготувати – і ви не пошкодуєте.

Щоб зробити правильний у всіх сенсах подарунок, скористайтеся варіантами з нашого календаря свят травня.

Салат з руколи, авокадо і буряка

Фото: instagram.com/petite_furia

Складові

100 г відвареного молодого буряка

половина авокадо

100 г руколи

100 г помідорів чері

30 г вершкового сиру із зеленню

1 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Спосіб приготування

Буряк відварити або приготувати на парі. Очистити і нарізати тонкими кружальцями. Руколу замочити на півгодини в холодній воді, злити рідину. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. Нарізати м'якоть часточками. Викласти на тарілку промиту руколу без стебел, очищений і нарізаний буряк, половинки томатів чері й скибочки авокадо. Посолити і поперчити. Викласти зверху вершковий сир за допомогою чайної ложки. Полити салат оливковою олією і подавати.

Салат з овочів з авокадо і яйцем

Фото: freepik.com

Складові

пучок салату

чверть червонокачанної капусти

1 авокадо

1-2 огірки

жменя помідорів чері

2 варені яйця

жменя редису

сіль, мелений перець

сік лимона або лайма

оливкова олія

Спосіб приготування

Усі овочі і зелень помийте й обсушіть. Салат порвіть руками, капусту тонко нашаткуйте. Огірки і редис наріжте тонкими кружальцями, помідори чері розріжте навпіл. Варені яйця почистіть і наріжте кружальцями. Авокадо почистіть, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими скибочками. Збризніть лимонним соком, щоб авокадо не потемнів. Викладіть на тарілку всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією.

Картопляний салат з креветками і авокадо

Фото: depositphotos.com

Складові

450 г картоплі, очищеної та нарізаної тонкими кружальцями

1 ст. л. білого винного оцту

2 ст. л. води

¼ ч. л. солі

2 ч. л. рубаної цибулі-шалот

1 ст. л. подрібненої свіжого кропу

450 г очищених креветок

3 ст. л. свіжого лимонного соку

2 ч. л. білого винного оцту

2 ст. л. гірчиці діжонської

2 ст. л. оливкової олії

8 листя латуку або невеликий пучок руколи

2 ч. л. оливкової олії

2 маленьких помідори, нарізаних часточками, або жменю томатів чері

1 авокадо, нарізане

Спосіб приготування

Доведіть підсолену воду до кипіння в середній каструлі. У ній готуватимуться креветки. Помістіть картоплю в середню каструлю, залийте водою і варіть на повільному вогні 5-8 хвилин, до м'якості. Не переварити. Злийте воду, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. Змішайте 1 столову ложку оцту, 2 столові ложки води, 1/4 чайної ложки солі і подрібнену цибулю-шалот, щоб зробити соус вінегрет. Використовуючи силіконову лопатку, акуратно перемішайте картоплю з вінегретом, кропом і дрібкою чорного перцю. Відкладіть убік. Наповніть миску крижаною водою. Киньте креветки в киплячу воду і варіть 2 хвилин, до готовності. Злийте рідину і занурте в крижану воду. Коли креветки охолонуть, ретельно процідіть. У середній мисці перемішайте лимонний сік, 2 чайні ложки оцту, гірчицю і 2 столові ложки оливкової олії. Додайте сіль і перець за смаком. Киньте креветки в соус. Салат помийте і порвіть руками, викладіть на чотири тарілки. Акуратно перемішайте картоплю з 2 чайними ложками оливкової олії, потім викладіть її на зелень. Зверху покладіть помідори, авокадо і креветки. Полийте заправкою і подавайте.

Салат з курячої печінки, авокадо і буряка

Фото: depositphotos.com

Складові

2 невеликі бурячки

1 ст. л. олії

400 г курячої печінки

1 авокадо

трохи лимонного соку

1 пакет салатного міксу

Для заправки

сік одного невеликого лимона

1 ст. л. бальзамічного оцту

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. зернистої гірчиці

1 ч. л. рідкого меду

сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

Буряк помити і відварити в шкірці до м'якості. Остудити, почистити і нарізати скибочками. Курячу печінку промити, зачистити від плівок і зайвого жиру. Великі шматочки розрізати на дві-три частини. Нагріти олію в сковороді і обсмажити печінку з двох боків до готовності. Авокадо очистити, видалити кісточку і нарізати скибочками. Скропити м'якоть лимонним соком, щоб вона не потемніла. Приготувати заправку, ретельно перемішавши всі інгредієнти. Перед подачею викласти на велику тарілку салатне листя. Зверху розкласти курячу печінку, скибочки авокадо і буряка, полити заправкою.

Салат "Кобб" з авокадо

Фото: depositphotos.com

Складові

Для салату

Салат романо – 100 г

Авокадо – 1 шт.

Бекон – 100 г

Помідори – 2 шт.

Яйця – 2 шт.

Куряче філе – 1 шт.

Блакитний сир – 70 г

Для заправки

Білий винний оцет – 1-2 ст. л.

Оливкова олія – ​​3 ст. л.

Сіль і чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Бекон нарізати на шматочки й обсмажити до золотистої скоринки, після чого перекласти на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Яйця відварити круто, остудити, очистити і розрізати на 6-8 частин. Салат вимити й обсушити. Куряче філе розрізати уздовж на дві частини й обсмажити на жирі, що залишився після бекону, приправивши його сіллю і перцем. Остудити і нарізати на кубики. Помідори нарізати на кубики, попередньо видаливши насіння. Сир та очищене від шкірки авокадо теж нарізати кубиками. М'якоть авокадо потрібно відразу ж збризнути лимонним соком, щоб вона не потемніла. У мисочці змішати олію й оцет, збити до однорідності вінчиком, приправити сіллю і перцем. Перемішати заправку з порваним листям салату, перемішати, потім викласти на тарілку. Зверху рядами розкласти інші інгредієнти. Подати салат на стіл і тільки після цього перемішати.

Тут зібрано 10 рецептів оргигінальних овочевих салатів.

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