10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди
Скористайтеся сезоном редиски, огірків і зелені
Такі салати можна їсти як гарнір, а можна просто їсти. Адже сезон овочів і корисної зелені в розпалі й важливо скористатися цим максимально. У цій дозбірці – 10 салатів з максимально доступних продуктів. Але це зовсім не означає, що вони не корисні та не смачні.
Салат з нутом і авокадо
Інгредієнти
- 2 ск. – зелені (на вибір)
- 1 скт. – консервованого нуту, промитого і висушеного
- 2 шт. – огірків
- 4 шт. – помідорів чері
- 1 шт. – авокадо
- 2 ч. л. – оливкового масла
- 3 ч. л. – нефільтрованого яблучного оцту
- сіль, свіжий чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Огірки, помідори порізати кубиками. Зелень порвати або нарізати. Авокадо порізати дольками.
- В овочеву суміш додати нут, посолити, поперчити.
- Оливкову олію змішати з яблучним оцтом, заправити салат.
Салат з буратою
Інгредієнти
- 1 шт. – бурата ⠀
- 50 г – рукола
- 200 г – помідори
- 4 ст. л. – оливкова олія ⠀
- 1 ч. л. – бальзамічний соус ⠀
- сіль, перець – за смаком ⠀
- базилік – за смаком ⠀
Спосіб приготування
⠀
- Викласти в тарілку руколу, стиглі томати нарізати кубиками і викласти зверху. ⠀
- Перекласти в центр тарілки бурату, заправити оливковою олією, бальзамічним соусом.
- Посолити, поперчити.
Салат з авокадо і фетою
⠀
Інгредієнти
- по 1 шт. – авокадо, помідор, цибуля червона
- 100 г – фета
- 60 г – листя салату
- сіль, перець за смаком
Заправка
- 2 ст. л. – оливкова олія
- 2 ст. л. – лимонний сік
- 1 ч. л. – гірчиця діжонська
Спосіб приготування
- Цибулю почистити і порізати півкільцями, помідори розрізати на часточки.
- Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і видалити оболонку. Нарізати скибочками.
- Листя салату помити, посушити, порвати руками і розкласти на тарілку. Зверху викласти цибулю, помідори, посолити поперчити.
- На помідори викласти авокадо і скропити лимонним соком.
- Для заправки змішати оливковк олію, лимонний сік і гірчицю. Збити виделкою до однорідної маси.
- Фету нарізати шматочками і викласти зверху, полити заправкою.
Салат з молодої капусти з горошком
Інгредієнти
- 1/2 качана – молодої капусти
- 1/2 шт. – цибулі
- 150 г – зелений горошок консервований
- морква, огірок – за смаком
- 2 ст. л. – оливкової олії
- зелень, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці. З'єднати моркву з капустою, перемішати.
- Нарізати дрібно цибулю і зелень, додати в салат. Посолити.
- Додати горошок і огірок.
- Заправити оливковою олією.
Салат з помідорами чері та перепелиними яйцями
Інгредієнти
- 200 г молодого шпинату або руколи
- 60 г черемші
- 150 г печериць
- 4 ст. л. оливкової олії
- жменю помідорів чері
- 4-5 варених перепелиних яєць
- 1 пучок зелені (петрушки, кропу або зеленої цибулі)
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль перець
Спосіб приготування
- Гриби помити і нарізати тонкими пластинками. Обсмажити до золотистої скоринки на розігрітій з 2 ст. л. олії сковороді.
- Зелень добре помити і обсушити. Порвати руками в миску.
- Перепелині яйця відварити 5 хвилин, потім остудити і почистити. Розрізати навпіл.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Зелень помити і дрібно порубати.
- Додати смажені печериці, яйця, томати і зелень в миску до черемше і шпинату.
- Перемішати 2 ст. л. оливкової олії з лимонним соком, сіллю і перцем. Полити салат заправкою.
Салат з овочів з авокадо і яйцем
Інгредієнти
- пучок салату
- чверть червонокачанної капусти
- 1 авокадо
- 1-2 огірки
- жменю помідорів чері
- 2 варені яйця
- жменя редиски
- сіль, мелений перець
- сік лимона або лайма
- оливкова олія
Спосіб приготування
- Усі овочі і зелень помийте і обсушіть.
- Салат порвіть руками, капусту тонко нашаткуйте.
- Огірки і редис наріжте тонкими кружечками, помідори чері розріжте навпіл.
- Варені яйця почистіть і наріжте кружальцями.
- Авокадо почистіть, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими скибочки. Збризніть лимонним соком, щоб він не потемнів.
- Красиво викладіть на тарілку всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією.
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Зелений весняний салат
Інгредієнти
- 1 пучок листового салату
- 200 г броколі
- 100 г брюссельської капусти
- 100 г помідорів чері
- 5 перепелиних яєць
- 100 г фети
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч. л. кунжуту
- 3 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. соєвого соусу
Спосіб приготування
- Салатні листя помити і обсушити, порвати руками в миску.
- Відварити й остудити броколі (близько 10 хвилин) і брюссельську капусту (7-12 хвилин).
- Відварити перепелині яйця (5 хвилин), остудити, почистити і розрізати навпіл.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Авокадо очистити і нарізати тонкими пластинками.
- Фету нарізати кубиками.
- З'єднати всі інгредієнти, заправити їх сумішшю олії та соєвого соусу. Посипати зернами кунжуту.
Салат з редискою
Інгредієнти
- 5 редисок
- 5 перепелиних яєць
- 2 скибочки білого хліба
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. гірчиці в зернах
- листя салату
- сіль і мелений чорний перець
- олія
Спосіб приготування
- Перепелині яйця відварити 5 хвилин. Остудити, почистити і розрізати навпіл.
- Редис нарізати кружальцями.
- Щоби приготувати грінки, нарізати білий хліб кубиками і підсушіть на сковороді без олії до утворення хрусткої скоринки.
- Порвати листя салату руками і викласти в миску. Додати редиску, яйця.
- Змішати олію з гірчицею і заправити салат. Посолити і поперчити за смаком. Перед подачею додати в салат грінки.
Салат зі спаржі, горошку або яєць
Інгредієнти
- 2 курячих яйця
- 100 г бланшированої або консервованої спаржі
- 100 г замороженої стручкової квасолі
- 100 г зеленого горошку (замороженого)
Для заправки
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. меду
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. бальзамічного оцту
- сіль за смаком
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто.
- Квасолю і горошок розморозити, відварити з додаванням солі до готовності (приблизно 5-7 хвилин), відкинути на друшляк і обдати холодною водою для збереження кольору овочів.
- Зелену спаржу підрізати (1-2 см стебла знизу), очистити. У білої спаржі з допомогою економки слід очистити тільки під верхівкою. Закип'ятити воду в каструлі, додати трошки солі та лимона, покласти спаржу. Варити 3 хвилин. Обдати крижаною водою.
- Для заправки змішати лимонний сік з медом, додати оливкову олію, гірчицю і бальзамічний оцет, розмішати до однорідного стану, додати сіль за смаком.
- У салатник покласти квасолю, горошок і спаржу, полити готовим соусом, зверху покласти четвертинки яєць. За бажанням прикрасити зеленню петрушки.
Салат з тунця з перцем і помідорами
Інгредієнти
- 1 банка тунця шматочками
- 1/2 зеленого перцю
- 1/2 жовтого перцю
- жменя помідорів чері
- 1/2 червоної цибулини
- 1 пучок шпинату
- жменя маслин
Для заправки
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. соку лайма
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Шпинат помити і обсушити.
- Перець нарізати смужками, помідори чері розрізати навпіл.
- Червону цибулю і маслини тонко нарізати.
- Викласти зелень і овочі в салатницю, додати шматочки тунця.
- Змішати всі інгредієнти для заправки і полити салат.
Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.
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