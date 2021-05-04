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10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

Сьогодні, 09:00

Скористайтеся сезоном редиски, огірків і зелені

Такі салати можна їсти як гарнір, а можна просто їсти. Адже сезон овочів і корисної зелені в розпалі й важливо скористатися цим максимально. У цій дозбірці – 10 салатів з максимально доступних продуктів. Але це зовсім не означає, що вони не корисні та не смачні.

Салат з нутом і авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Інгредієнти

  • 2 ск. – зелені (на вибір)
  • 1 скт. – консервованого нуту, промитого і висушеного
  • 2 шт. – огірків
  • 4 шт. – помідорів чері
  • 1 шт. – авокадо
  • 2 ч. л. – оливкового масла
  • 3 ч. л. – нефільтрованого яблучного оцту
  • сіль, свіжий чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Огірки, помідори порізати кубиками. Зелень порвати або нарізати. Авокадо порізати дольками.
  2. В овочеву суміш додати нут, посолити, поперчити.
  3. Оливкову олію змішати з яблучним оцтом, заправити салат.

Салат з буратою

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Інгредієнти

  • 1 шт. – бурата ⠀
  • 50 г – рукола
  • 200 г – помідори
  • 4 ст. л. – оливкова олія ⠀
  • 1 ч. л. – бальзамічний соус ⠀
  • сіль, перець – за смаком ⠀
  • базилік – за смаком ⠀

Спосіб приготування

  1. Викласти в тарілку руколу, стиглі томати нарізати кубиками і викласти зверху. ⠀
  2. Перекласти в центр тарілки бурату, заправити оливковою олією, бальзамічним соусом.
  3. Посолити, поперчити.

Салат з авокадо і фетою

Фото: instagram.com/mama.vera_/

Інгредієнти

  • по 1 шт. – авокадо, помідор, цибуля червона
  • 100 г – фета
  • 60 г – листя салату
  • сіль, перець за смаком

Заправка

  • 2 ст. л. – оливкова олія
  • 2 ст. л. – лимонний сік
  • 1 ч. л. – гірчиця діжонська

Спосіб приготування

  1. Цибулю почистити і порізати півкільцями, помідори розрізати на часточки.
  2. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і видалити оболонку. Нарізати скибочками.
  3. Листя салату помити, посушити, порвати руками і розкласти на тарілку. Зверху викласти цибулю, помідори, посолити поперчити.
  4. На помідори викласти авокадо і скропити лимонним соком.
  5. Для заправки змішати оливковк олію, лимонний сік і гірчицю. Збити виделкою до однорідної маси.
  6. Фету нарізати шматочками і викласти зверху, полити заправкою.

Салат з молодої капусти з горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Інгредієнти

  • 1/2 качана – молодої капусти
  • 1/2 шт. – цибулі
  • 150 г – зелений горошок консервований
  • морква, огірок – за смаком
  • 2 ст. л. – оливкової олії
  • зелень, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці. З'єднати моркву з капустою, перемішати.
  2. Нарізати дрібно цибулю і зелень, додати в салат. Посолити.
  3. Додати горошок і огірок.
  4. Заправити оливковою олією.

Салат з помідорами чері та перепелиними яйцями

Весняний салат із зеленню
Весняний салат із зеленню
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г молодого шпинату або руколи
  • 60 г черемші
  • 150 г печериць
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • жменю помідорів чері
  • 4-5 варених перепелиних яєць
  • 1 пучок зелені (петрушки, кропу або зеленої цибулі)
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • сіль перець

Спосіб приготування

  1. Гриби помити і нарізати тонкими пластинками. Обсмажити до золотистої скоринки на розігрітій з 2 ст. л. олії сковороді.
  2. Зелень добре помити і обсушити. Порвати руками в миску.
  3. Перепелині яйця відварити 5 хвилин, потім остудити і почистити. Розрізати навпіл.
  4. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  5. Зелень помити і дрібно порубати.
  6. Додати смажені печериці, яйця, томати і зелень в миску до черемше і шпинату.
  7. Перемішати 2 ст. л. оливкової олії з лимонним соком, сіллю і перцем. Полити салат заправкою.

Салат з овочів з авокадо і яйцем

Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • пучок салату
  • чверть червонокачанної капусти
  • 1 авокадо
  • 1-2 огірки
  • жменю помідорів чері
  • 2 варені яйця
  • жменя редиски
  • сіль, мелений перець
  • сік лимона або лайма
  • оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Усі овочі і зелень помийте і обсушіть.
  2. Салат порвіть руками, капусту тонко нашаткуйте.
  3. Огірки і редис наріжте тонкими кружечками, помідори чері розріжте навпіл.
  4. Варені яйця почистіть і наріжте кружальцями.
  5. Авокадо почистіть, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими скибочки. Збризніть лимонним соком, щоб він не потемнів.
  6. Красиво викладіть на тарілку всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією.

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Зелений весняний салат

Зелений салат з броколі та чері
Зелений салат з броколі та чері
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 1 пучок листового салату
  • 200 г броколі
  • 100 г брюссельської капусти
  • 100 г помідорів чері
  • 5 перепелиних яєць
  • 100 г фети
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч. л. кунжуту
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. соєвого соусу

Спосіб приготування

  1. Салатні листя помити і обсушити, порвати руками в миску.
  2. Відварити й остудити броколі (близько 10 хвилин) і брюссельську капусту (7-12 хвилин).
  3. Відварити перепелині яйця (5 хвилин), остудити, почистити і розрізати навпіл.
  4. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  5. Авокадо очистити і нарізати тонкими пластинками.
  6. Фету нарізати кубиками.
  7. З'єднати всі інгредієнти, заправити їх сумішшю олії та соєвого соусу. Посипати зернами кунжуту.

Салат з редискою

Салат з редису
Салат з редису
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 5 редисок
  • 5 перепелиних яєць
  • 2 скибочки білого хліба
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. гірчиці в зернах
  • листя салату
  • сіль і мелений чорний перець
  • олія

Спосіб приготування

  1. Перепелині яйця відварити 5 хвилин. Остудити, почистити і розрізати навпіл.
  2. Редис нарізати кружальцями.
  3. Щоби приготувати грінки, нарізати білий хліб кубиками і підсушіть на сковороді без олії до утворення хрусткої скоринки.
  4. Порвати листя салату руками і викласти в миску. Додати редиску, яйця.
  5. Змішати олію з гірчицею і заправити салат. Посолити і поперчити за смаком. Перед подачею додати в салат грінки.

Салат зі спаржі, горошку або яєць

Салат із спаржі, яєць та горошку
Салат із спаржі, яєць та горошку
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 курячих яйця
  • 100 г бланшированої або консервованої спаржі
  • 100 г замороженої стручкової квасолі
  • 100 г зеленого горошку (замороженого)

Для заправки

  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. меду
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. бальзамічного оцту
  • сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити круто.
  2. Квасолю і горошок розморозити, відварити з додаванням солі до готовності (приблизно 5-7 хвилин), відкинути на друшляк і обдати холодною водою для збереження кольору овочів.
  3. Зелену спаржу підрізати (1-2 см стебла знизу), очистити. У білої спаржі з допомогою економки слід очистити тільки під верхівкою. Закип'ятити воду в каструлі, додати трошки солі та лимона, покласти спаржу. Варити 3 хвилин. Обдати крижаною водою.
  4. Для заправки змішати лимонний сік з медом, додати оливкову олію, гірчицю і бальзамічний оцет, розмішати до однорідного стану, додати сіль за смаком.
  5. У салатник покласти квасолю, горошок і спаржу, полити готовим соусом, зверху покласти четвертинки яєць. За бажанням прикрасити зеленню петрушки.

Салат з тунця з перцем і помідорами

Весняний салат з тунцем
Весняний салат з тунцем
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 банка тунця шматочками
  • 1/2 зеленого перцю
  • 1/2 жовтого перцю
  • жменя помідорів чері
  • 1/2 червоної цибулини
  • 1 пучок шпинату
  • жменя маслин

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. соку лайма
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Шпинат помити і обсушити.
  2. Перець нарізати смужками, помідори чері розрізати навпіл.
  3. Червону цибулю і маслини тонко нарізати.
  4. Викласти зелень і овочі в салатницю, додати шматочки тунця.
  5. Змішати всі інгредієнти для заправки і полити салат.

Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.

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