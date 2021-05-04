10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

Скористайтеся сезоном редиски, огірків і зелені

Такі салати можна їсти як гарнір, а можна просто їсти. Адже сезон овочів і корисної зелені в розпалі й важливо скористатися цим максимально. У цій дозбірці – 10 салатів з максимально доступних продуктів. Але це зовсім не означає, що вони не корисні та не смачні.

Салат з нутом і авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Інгредієнти

2 ск. – зелені (на вибір)

1 скт. – консервованого нуту, промитого і висушеного

2 шт. – огірків

4 шт. – помідорів чері

1 шт. – авокадо

2 ч. л. – оливкового масла

3 ч. л. – нефільтрованого яблучного оцту

сіль, свіжий чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Огірки, помідори порізати кубиками. Зелень порвати або нарізати. Авокадо порізати дольками. В овочеву суміш додати нут, посолити, поперчити. Оливкову олію змішати з яблучним оцтом, заправити салат.

Салат з буратою

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Інгредієнти

1 шт. – бурата ⠀

50 г – рукола

200 г – помідори

4 ст. л. – оливкова олія ⠀

1 ч. л. – бальзамічний соус ⠀

сіль, перець – за смаком ⠀

базилік – за смаком ⠀

Спосіб приготування

⠀

Викласти в тарілку руколу, стиглі томати нарізати кубиками і викласти зверху. ⠀ Перекласти в центр тарілки бурату, заправити оливковою олією, бальзамічним соусом. Посолити, поперчити.

Салат з авокадо і фетою

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Фото: instagram.com/mama.vera_/

Інгредієнти

по 1 шт. – авокадо, помідор, цибуля червона

100 г – фета

60 г – листя салату

сіль, перець за смаком

Заправка

2 ст. л. – оливкова олія

2 ст. л. – лимонний сік

1 ч. л. – гірчиця діжонська

Спосіб приготування

Цибулю почистити і порізати півкільцями, помідори розрізати на часточки. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і видалити оболонку. Нарізати скибочками. Листя салату помити, посушити, порвати руками і розкласти на тарілку. Зверху викласти цибулю, помідори, посолити поперчити. На помідори викласти авокадо і скропити лимонним соком. Для заправки змішати оливковк олію, лимонний сік і гірчицю. Збити виделкою до однорідної маси. Фету нарізати шматочками і викласти зверху, полити заправкою.

Салат з молодої капусти з горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Інгредієнти

1/2 качана – молодої капусти

1/2 шт. – цибулі

150 г – зелений горошок консервований

морква, огірок – за смаком

2 ст. л. – оливкової олії

зелень, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці. З'єднати моркву з капустою, перемішати. Нарізати дрібно цибулю і зелень, додати в салат. Посолити. Додати горошок і огірок. Заправити оливковою олією.

Салат з помідорами чері та перепелиними яйцями

Весняний салат із зеленню Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г молодого шпинату або руколи

60 г черемші

150 г печериць

4 ст. л. оливкової олії

жменю помідорів чері

4-5 варених перепелиних яєць

1 пучок зелені (петрушки, кропу або зеленої цибулі)

1 ст. л. лимонного соку

сіль перець

Спосіб приготування

Гриби помити і нарізати тонкими пластинками. Обсмажити до золотистої скоринки на розігрітій з 2 ст. л. олії сковороді. Зелень добре помити і обсушити. Порвати руками в миску. Перепелині яйця відварити 5 хвилин, потім остудити і почистити. Розрізати навпіл. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Зелень помити і дрібно порубати. Додати смажені печериці, яйця, томати і зелень в миску до черемше і шпинату. Перемішати 2 ст. л. оливкової олії з лимонним соком, сіллю і перцем. Полити салат заправкою.

Салат з овочів з авокадо і яйцем

Фото: freepik.com

Інгредієнти

пучок салату

чверть червонокачанної капусти

1 авокадо

1-2 огірки

жменю помідорів чері

2 варені яйця

жменя редиски

сіль, мелений перець

сік лимона або лайма

оливкова олія

Спосіб приготування

Усі овочі і зелень помийте і обсушіть. Салат порвіть руками, капусту тонко нашаткуйте. Огірки і редис наріжте тонкими кружечками, помідори чері розріжте навпіл. Варені яйця почистіть і наріжте кружальцями. Авокадо почистіть, видаліть кісточку і наріжте м'якоть тонкими скибочки. Збризніть лимонним соком, щоб він не потемнів. Красиво викладіть на тарілку всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і полийте оливковою олією.

Зелений весняний салат

Зелений салат з броколі та чері Фото: freepik.com

Інгредієнти

1 пучок листового салату

200 г броколі

100 г брюссельської капусти

100 г помідорів чері

5 перепелиних яєць

100 г фети

1/2 авокадо

1-2 ч. л. кунжуту

3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соєвого соусу

Спосіб приготування

Салатні листя помити і обсушити, порвати руками в миску. Відварити й остудити броколі (близько 10 хвилин) і брюссельську капусту (7-12 хвилин). Відварити перепелині яйця (5 хвилин), остудити, почистити і розрізати навпіл. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Авокадо очистити і нарізати тонкими пластинками. Фету нарізати кубиками. З'єднати всі інгредієнти, заправити їх сумішшю олії та соєвого соусу. Посипати зернами кунжуту.

Салат з редискою

Салат з редису Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5 редисок

5 перепелиних яєць

2 скибочки білого хліба

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. гірчиці в зернах

листя салату

сіль і мелений чорний перець

олія

Спосіб приготування

Перепелині яйця відварити 5 хвилин. Остудити, почистити і розрізати навпіл. Редис нарізати кружальцями. Щоби приготувати грінки, нарізати білий хліб кубиками і підсушіть на сковороді без олії до утворення хрусткої скоринки. Порвати листя салату руками і викласти в миску. Додати редиску, яйця. Змішати олію з гірчицею і заправити салат. Посолити і поперчити за смаком. Перед подачею додати в салат грінки.

Салат зі спаржі, горошку або яєць

Салат із спаржі, яєць та горошку Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 курячих яйця

100 г бланшированої або консервованої спаржі

100 г замороженої стручкової квасолі

100 г зеленого горошку (замороженого)

Для заправки

4 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. меду

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. бальзамічного оцту

сіль за смаком

Спосіб приготування

Яйця відварити круто. Квасолю і горошок розморозити, відварити з додаванням солі до готовності (приблизно 5-7 хвилин), відкинути на друшляк і обдати холодною водою для збереження кольору овочів. Зелену спаржу підрізати (1-2 см стебла знизу), очистити. У білої спаржі з допомогою економки слід очистити тільки під верхівкою. Закип'ятити воду в каструлі, додати трошки солі та лимона, покласти спаржу. Варити 3 хвилин. Обдати крижаною водою. Для заправки змішати лимонний сік з медом, додати оливкову олію, гірчицю і бальзамічний оцет, розмішати до однорідного стану, додати сіль за смаком. У салатник покласти квасолю, горошок і спаржу, полити готовим соусом, зверху покласти четвертинки яєць. За бажанням прикрасити зеленню петрушки.

Салат з тунця з перцем і помідорами

Весняний салат з тунцем Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 банка тунця шматочками

1/2 зеленого перцю

1/2 жовтого перцю

жменя помідорів чері

1/2 червоної цибулини

1 пучок шпинату

жменя маслин

Для заправки

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. соку лайма

сіль, перець

Спосіб приготування

Шпинат помити і обсушити. Перець нарізати смужками, помідори чері розрізати навпіл. Червону цибулю і маслини тонко нарізати. Викласти зелень і овочі в салатницю, додати шматочки тунця. Змішати всі інгредієнти для заправки і полити салат.

Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.

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