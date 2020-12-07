Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

Лучшие рецепты вкусных и полезных салатов из авокадо

Салат из авокадо Фото: freepik.com

Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами.

Диетологи рекомендуют авокадо людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма.

Салат из рукколы, авокадо и свеклы

Салат из авокадо, свеклы и помидоров черри Фото: instagram.com/petite_furia

Калорийность этого яркого овощного салата составляет 358 ккал. Если вы не употребляете соли, можете заменить ее соевым соусом.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

100 г отварной молодой свеклы

Половина авокадо

100 г рукколы

100 г помидоров черри

30 г сливочного сыра с зеленью

1 ст.л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

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Салат из овощей с авокадо и яйцом

Салат из авокадо, яиц и помидоров черри Фото: freepik.com

Если вы устали от тяжелых салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Пучок салата

Четверть краснокочанной капусты

1 авокадо

1-2 огурца

Горсть помидоров черри

2 вареных яйца

Горсть редиса

Соль, молотый перец

Сок лимона или лайма

Оливковое масло

Способ приготовления:

Все овощи и зелень помойте и обсушите. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

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Картофельный салат с креветками и авокадо

Картофельный салат с авокадо Фото: depositphotos.com

Готовим аппетитный салат из картофеля, авокадо, креветок, зелени и помидоров с пряным соусом винегрет.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками

1 столовая ложка белого винного уксуса

2 столовые ложки воды

¼ чайной ложки соли

2 чайные ложки рубленого лука-шалот

1 столовая ложка измельченного свежего укропа

450 г очищенных креветок

3 столовые ложки свежего лимонного сока

2 чайные ложки белого винного уксуса

2 столовые ложки дижонской горчицы

2 столовые ложки оливкового масла

8 листьев латука или небольшой пучок рукколы

2 чайные ложки оливкового масла

2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри

1 авокадо, нарезанный

Способ приготовления:

Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки. Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону. Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите. В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус. Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки. Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из авокадо и печени Фото: depositphotos.com

Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

400 г куриной печени

1 авокадо

Немного лимонного сока

1 пакет салатного микса

Для заправки:

Сок одного небольшого лимона

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. жидкого меда

соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Кобб салат с авокадо

Кобб салат Фото: depositphotos.com

Как правило, Кобб салат состоит из нарезанной зелени (салат ромен, салат айсберг, водяной кресс, эндивий), помидоров, жареного бекона, отварного куриного мяса, авокадо, вареных яиц, лука, сыра рокфор и пряной винегретной заправки. Иногда также в его состав входят маслины.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Для салата:

Салат романо – 100 г

Авокадо – 1 шт.

Бекон – 100 г

Помидоры – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Голубой сыр – 70 г

Для заправки:

Белый винный уксус – 1-2 ст.л.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей. Салат вымыть и обсушить. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики. Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена. Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела. В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем. Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо. Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он "созреет" за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо с ежевикой и зернами граната. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с курицей и апельсинами.

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