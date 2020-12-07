Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус
Лучшие рецепты вкусных и полезных салатов из авокадо
Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами.
Диетологи рекомендуют авокадо людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма.
Салат из рукколы, авокадо и свеклы
Калорийность этого яркого овощного салата составляет 358 ккал. Если вы не употребляете соли, можете заменить ее соевым соусом.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 100 г отварной молодой свеклы
- Половина авокадо
- 100 г рукколы
- 100 г помидоров черри
- 30 г сливочного сыра с зеленью
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
- Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
- Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.
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Салат из овощей с авокадо и яйцом
Если вы устали от тяжелых салатов с майонезными заправками, приготовьте красивый и свежий салат из овощей, зелени, авокадо и вареных яиц.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Пучок салата
- Четверть краснокочанной капусты
- 1 авокадо
- 1-2 огурца
- Горсть помидоров черри
- 2 вареных яйца
- Горсть редиса
- Соль, молотый перец
- Сок лимона или лайма
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Все овощи и зелень помойте и обсушите.
- Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
- Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
- Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
- Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
Картофельный салат с креветками и авокадо
Готовим аппетитный салат из картофеля, авокадо, креветок, зелени и помидоров с пряным соусом винегрет.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками
- 1 столовая ложка белого винного уксуса
- 2 столовые ложки воды
- ¼ чайной ложки соли
- 2 чайные ложки рубленого лука-шалот
- 1 столовая ложка измельченного свежего укропа
- 450 г очищенных креветок
- 3 столовые ложки свежего лимонного сока
- 2 чайные ложки белого винного уксуса
- 2 столовые ложки дижонской горчицы
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 8 листьев латука или небольшой пучок рукколы
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри
- 1 авокадо, нарезанный
Способ приготовления:
- Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.
- Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.
- Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.
- Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.
- В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.
- Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.
- Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.
Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 небольшие свеклы
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 г куриной печени
- 1 авокадо
- Немного лимонного сока
- 1 пакет салатного микса
Для заправки:
- Сок одного небольшого лимона
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. жидкого меда
- соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
- Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
- Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Кобб салат с авокадо
Как правило, Кобб салат состоит из нарезанной зелени (салат ромен, салат айсберг, водяной кресс, эндивий), помидоров, жареного бекона, отварного куриного мяса, авокадо, вареных яиц, лука, сыра рокфор и пряной винегретной заправки. Иногда также в его состав входят маслины.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
Для салата:
- Салат романо – 100 г
- Авокадо – 1 шт.
- Бекон – 100 г
- Помидоры – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Голубой сыр – 70 г
Для заправки:
- Белый винный уксус – 1-2 ст.л.
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
- Салат вымыть и обсушить.
- Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
- Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
- Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
- Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
- Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.
Что делать, если вам попался зеленый авокадо
Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он "созреет" за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо с ежевикой и зернами граната. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с курицей и апельсинами.
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