7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

У салати можна додавати не тільки овочі, а й курку, тунець або крабові палички

Фото: instagram.com/sofi.kotova, іnstagram.com/na_kuhne_s_diletantom/

Молода капуста – ще одна травнева гастрономічна радість. Саме цього місяця дієтологи радять її купувати і їсти. А от салати з неї – це просто, швидко і смачно. Ну і варіантів, як ми розуміємо, безліч. Нижче знайдете 7 рецептів салатів, які потрібно приготувати і спробувати. У нашому календарі свят травня шукайте самі незвичайні подарунки для близьких і друзів.

Салат з крабовими паличками і молодою капустою

Фото: instagram.com/natalikatao/

Інгредієнти

100 г – крабові палички

300 г – молода капуста

50 г – кукурудза

2 шт. – яйця

майонез, зелений лук, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Змішати нарізану капусту, крабові палички, варені яйця, зелень і кукурудзу. Додати майонез, сіль, перець і викласти в порційні салатні форми.

Салат з капусти з яблуком

Фото: instagram.com/domashniaja_eda/

Інгредієнти

400 г – молодої капусти

100 г – консервованої кукурудзи

по 1 шт. – велике зелене яблуко,

зелена цибуля, кріп, петрушка, сіль, перець – за смаком

3-4 ст. л. – сметани

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати. Яблуко очистити і нарізати тонкою соломкою, можна збризнути соком лимона, щоб не потемніло. Огірок нарізати шматочками. Зелень порубати. Усе з'єднати, додати кукурудзу, приправити сіллю, перцем, перемішати і заправити сметаною.

Салат з капусти з тунцем і сухариками

Фото: instagram.com/domashniaja_eda/

Інгредієнти

300-350 г – молодої капусти

60 г – руколи

1 банка – тунця в олії

домашні сухарики, зелень, сіль, перець – за смаком

Для заправки

3-4 ст. л. – оливкової олії

1/2 ч. л. – соку лимона

по 1/2 ч. л. – зерновох та звичайної гірчиці

сіль, перець, насіння кунжуту – за смаком

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати. Руколу порвати руками. Зелень порубати. З риби злити олію, нарізати дрібними шматочками або розім'яти виделкою. Усе з'єднати, перемішати, додати сухарики. З'єднати все для заправки, полити салат і посипати кунжутом.

Теплий салат з молодої капусти

Фото: instagram.com/fintovary_kolomiagispb/

Інгредієнти

качан молодої капусти

4 скибочки копченого бекону

половина пучка кропу

сіль, перець – за смаком

цукор – щіпка

кріп – за смаком

1 ст. л. – борошна

1 ст. л. – вершкового масла

Спосіб приготування

Капусту очистити, дрібно нашаткувати. Варити 3 хвилини в підсоленій воді (додати в воду 2 ч. л. солі). Капусту процідити, знову перемістити в каструлю. Додати сіль, перець і цукор і тушкувати на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Бекон дрібно нарізати кубиками обсмажити на сковороді, додати в капусту разом із жиром, і нарізаний кріп. Тушкувати до м'якості капусти, наприкінці приправити за смаком. На сковороді з'єднати вершкове масло і борошно, трохи трохи підсмажити. Змішати з капустою, прикрасити за смаком.

Салат з молодої капусти, моцарели і помідорів чері

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Інгредієнти

Молода капуста – 200 г

Чері – 150 г

Лук шалот – 15 г

Моцарела (кульки) – 60 г

Кукурудза – 130 г

Оливкова олія

Зелень, перець, сіль, олія оливкова – за смаком

Спосіб приготування

Всі інгредієнти нарізати, перемішати. Додати сіль, перець, зелень і оливкову олію. Зверху викласти моцарелу.

Салат з молодою капустою і куркою

Фото: instagram.com/devochka_ppp/

Інгредієнти

250 г – капусти

200 г – філе курячого

200 г – огірків свіжих

1 б. – горошку зеленого консервованого

80-100 г – сиру

кілька гілочок кропу

Для соусу

4 ст. л. – йогурт грецький

1-2 зуб. – часнику

гілочки кропу

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді, остудити і нарізати невеликими смужками. Капусту подрібнити, посолити. Огірки нарізати тонкими смужками. Сир натерти на крупній тертці. Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити. Для соусу з'єднати всі інгредієнти, перемішати. Заправити салат.

Салат з молодої капусти з горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Інгредієнти

1/2 качана – молодої капусти

1/2 шт. – цибулі

150 г – зелений горошок консервований

морква, огірок – за смаком

2 ст. л. – оливкова олія

зелень, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці. З'єднати моркву з капустою, перемішати. Нарізати дрібно цибулю і зелень, додати в салат. Посолити. Додати горошок і огірок. Заправити оливковою олією.

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