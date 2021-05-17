7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі
У салати можна додавати не тільки овочі, а й курку, тунець або крабові палички
Молода капуста – ще одна травнева гастрономічна радість. Саме цього місяця дієтологи радять її купувати і їсти. А от салати з неї – це просто, швидко і смачно. Ну і варіантів, як ми розуміємо, безліч. Нижче знайдете 7 рецептів салатів, які потрібно приготувати і спробувати. У нашому календарі свят травня шукайте самі незвичайні подарунки для близьких і друзів.
Салат з крабовими паличками і молодою капустою
Інгредієнти
- 100 г – крабові палички
- 300 г – молода капуста
- 50 г – кукурудза
- 2 шт. – яйця
- майонез, зелений лук, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати нарізану капусту, крабові палички, варені яйця, зелень і кукурудзу.
- Додати майонез, сіль, перець і викласти в порційні салатні форми.
Салат з капусти з яблуком
Інгредієнти
- 400 г – молодої капусти
- 100 г – консервованої кукурудзи
- по 1 шт. – велике зелене яблуко,
- зелена цибуля, кріп, петрушка, сіль, перець – за смаком
- 3-4 ст. л. – сметани
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати. Яблуко очистити і нарізати тонкою соломкою, можна збризнути соком лимона, щоб не потемніло. Огірок нарізати шматочками. Зелень порубати.
- Усе з'єднати, додати кукурудзу, приправити сіллю, перцем, перемішати і заправити сметаною.
Салат з капусти з тунцем і сухариками
Інгредієнти
- 300-350 г – молодої капусти
- 60 г – руколи
- 1 банка – тунця в олії
- домашні сухарики, зелень, сіль, перець – за смаком
Для заправки
- 3-4 ст. л. – оливкової олії
- 1/2 ч. л. – соку лимона
- по 1/2 ч. л. – зерновох та звичайної гірчиці
- сіль, перець, насіння кунжуту – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати. Руколу порвати руками. Зелень порубати.
- З риби злити олію, нарізати дрібними шматочками або розім'яти виделкою.
- Усе з'єднати, перемішати, додати сухарики.
- З'єднати все для заправки, полити салат і посипати кунжутом.
Теплий салат з молодої капусти
Інгредієнти
- качан молодої капусти
- 4 скибочки копченого бекону
- половина пучка кропу
- сіль, перець – за смаком
- цукор – щіпка
- кріп – за смаком
- 1 ст. л. – борошна
- 1 ст. л. – вершкового масла
Спосіб приготування
- Капусту очистити, дрібно нашаткувати. Варити 3 хвилини в підсоленій воді (додати в воду 2 ч. л. солі).
- Капусту процідити, знову перемістити в каструлю. Додати сіль, перець і цукор і тушкувати на повільному вогні приблизно 5 хвилин.
- Бекон дрібно нарізати кубиками обсмажити на сковороді, додати в капусту разом із жиром, і нарізаний кріп.
- Тушкувати до м'якості капусти, наприкінці приправити за смаком.
- На сковороді з'єднати вершкове масло і борошно, трохи трохи підсмажити.
- Змішати з капустою, прикрасити за смаком.
Салат з молодої капусти, моцарели і помідорів чері
Інгредієнти
- Молода капуста – 200 г
- Чері – 150 г
- Лук шалот – 15 г
- Моцарела (кульки) – 60 г
- Кукурудза – 130 г
- Оливкова олія
- Зелень, перець, сіль, олія оливкова – за смаком
Спосіб приготування
- Всі інгредієнти нарізати, перемішати.
- Додати сіль, перець, зелень і оливкову олію. Зверху викласти моцарелу.
Салат з молодою капустою і куркою
Інгредієнти
- 250 г – капусти
- 200 г – філе курячого
- 200 г – огірків свіжих
- 1 б. – горошку зеленого консервованого
- 80-100 г – сиру
- кілька гілочок кропу
Для соусу
- 4 ст. л. – йогурт грецький
- 1-2 зуб. – часнику
- гілочки кропу
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді, остудити і нарізати невеликими смужками.
- Капусту подрібнити, посолити. Огірки нарізати тонкими смужками. Сир натерти на крупній тертці.
- Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити.
- Для соусу з'єднати всі інгредієнти, перемішати. Заправити салат.
Салат з молодої капусти з горошком
Інгредієнти
- 1/2 качана – молодої капусти
- 1/2 шт. – цибулі
- 150 г – зелений горошок консервований
- морква, огірок – за смаком
- 2 ст. л. – оливкова олія
- зелень, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці. З'єднати моркву з капустою, перемішати.
- Нарізати дрібно цибулю і зелень, додати в салат. Посолити.
- Додати горошок і огірок.
- Заправити оливковою олією.
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