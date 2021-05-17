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7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Сьогодні, 07:30

У салати можна додавати не тільки овочі, а й курку, тунець або крабові палички

Фото: instagram.com/sofi.kotova, іnstagram.com/na_kuhne_s_diletantom/
Фото: instagram.com/sofi.kotova, іnstagram.com/na_kuhne_s_diletantom/

Молода капуста – ще одна травнева гастрономічна радість. Саме цього місяця дієтологи радять її купувати і їсти. А от салати з неї – це просто, швидко і смачно. Ну і варіантів, як ми розуміємо, безліч. Нижче знайдете 7 рецептів салатів, які потрібно приготувати і спробувати. У нашому календарі свят травня шукайте самі незвичайні подарунки для близьких і друзів.

Салат з крабовими паличками і молодою капустою

Фото: instagram.com/natalikatao/

Інгредієнти

  • 100 г – крабові палички
  • 300 г – молода капуста
  • 50 г – кукурудза
  • 2 шт. – яйця
  • майонез, зелений лук, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати нарізану капусту, крабові палички, варені яйця, зелень і кукурудзу.
  2. Додати майонез, сіль, перець і викласти в порційні салатні форми.

Салат з капусти з яблуком

Фото: instagram.com/domashniaja_eda/

Інгредієнти

  • 400 г – молодої капусти
  • 100 г – консервованої кукурудзи
  • по 1 шт. – велике зелене яблуко,
  • зелена цибуля, кріп, петрушка, сіль, перець – за смаком
  • 3-4 ст. л. – сметани

Спосіб приготування

  1. Капусту нашаткувати. Яблуко очистити і нарізати тонкою соломкою, можна збризнути соком лимона, щоб не потемніло. Огірок нарізати шматочками. Зелень порубати.
  2. Усе з'єднати, додати кукурудзу, приправити сіллю, перцем, перемішати і заправити сметаною.

Салат з капусти з тунцем і сухариками

Фото: instagram.com/domashniaja_eda/

Інгредієнти

  • 300-350 г – молодої капусти
  • 60 г – руколи
  • 1 банка – тунця в олії
  • домашні сухарики, зелень, сіль, перець – за смаком

Для заправки

  • 3-4 ст. л. – оливкової олії
  • 1/2 ч. л. – соку лимона
  • по 1/2 ч. л. – зерновох та звичайної гірчиці
  • сіль, перець, насіння кунжуту – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати. Руколу порвати руками. Зелень порубати.
  2. З риби злити олію, нарізати дрібними шматочками або розім'яти виделкою.
  3. Усе з'єднати, перемішати, додати сухарики.
  4. З'єднати все для заправки, полити салат і посипати кунжутом.

Теплий салат з молодої капусти

Фото: instagram.com/fintovary_kolomiagispb/

Інгредієнти

  • качан молодої капусти
  • 4 скибочки копченого бекону
  • половина пучка кропу
  • сіль, перець – за смаком
  • цукор – щіпка
  • кріп – за смаком
  • 1 ст. л. – борошна
  • 1 ст. л. – вершкового масла

Спосіб приготування

  1. Капусту очистити, дрібно нашаткувати. Варити 3 хвилини в підсоленій воді (додати в воду 2 ч. л. солі).
  2. Капусту процідити, знову перемістити в каструлю. Додати сіль, перець і цукор і тушкувати на повільному вогні приблизно 5 хвилин.
  3. Бекон дрібно нарізати кубиками обсмажити на сковороді, додати в капусту разом із жиром, і нарізаний кріп.
  4. Тушкувати до м'якості капусти, наприкінці приправити за смаком.
  5. На сковороді з'єднати вершкове масло і борошно, трохи трохи підсмажити.
  6. Змішати з капустою, прикрасити за смаком.

Салат з молодої капусти, моцарели і помідорів чері

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Інгредієнти

  • Молода капуста – 200 г
  • Чері – 150 г
  • Лук шалот – 15 г
  • Моцарела (кульки) – 60 г
  • Кукурудза – 130 г
  • Оливкова олія
  • Зелень, перець, сіль, олія оливкова – за смаком

Спосіб приготування

  1. Всі інгредієнти нарізати, перемішати.
  2. Додати сіль, перець, зелень і оливкову олію. Зверху викласти моцарелу.

Салат з молодою капустою і куркою

Фото: instagram.com/devochka_ppp/

Інгредієнти

  • 250 г – капусти
  • 200 г – філе курячого
  • 200 г – огірків свіжих
  • 1 б. – горошку зеленого консервованого
  • 80-100 г – сиру
  • кілька гілочок кропу

Для соусу

  • 4 ст. л. – йогурт грецький
  • 1-2 зуб. – часнику
  • гілочки кропу

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді, остудити і нарізати невеликими смужками.
  2. Капусту подрібнити, посолити. Огірки нарізати тонкими смужками. Сир натерти на крупній тертці.
  3. Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити.
  4. Для соусу з'єднати всі інгредієнти, перемішати. Заправити салат.

Салат з молодої капусти з горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Інгредієнти

  • 1/2 качана – молодої капусти
  • 1/2 шт. – цибулі
  • 150 г – зелений горошок консервований
  • морква, огірок – за смаком
  • 2 ст. л. – оливкова олія
  • зелень, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці. З'єднати моркву з капустою, перемішати.
  2. Нарізати дрібно цибулю і зелень, додати в салат. Посолити.
  3. Додати горошок і огірок.
  4. Заправити оливковою олією.

Тут знайдете 10 рецептів несподіваних страв з кабачків.

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