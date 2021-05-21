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3 легких і швидких салати для корисного сніданку

Сьогодні, 07:35

Вони овочеві й прості в приготуванні

Салати треба їсти. Тим паче овочеві, тим паче навесні. У нас була добірка оригінальних салатів із молодої капусти, тепер дізнаємося, як барвисто урізноманітнити свій сніданок. Ці салати максимально прості в приготуванні та корисні. Вони точно вам сподобаються, і ви готуватимете їх завжди.

Якщо вам дуже потрібен найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят травня.

Весняний салат

Фото: instagram.com/romkoelena/

Інгредієнти

  • 2 шт. – огірок;
  • 8 шт. – помідори чері;
  • по 1 шт. – червона цибуля, болгарський перець і авокадо;
  • зелень – за смаком.

Для заправки

  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 1,5 ст. л. винного оцту;
  • 1 ч. л. діжонськой гірчиці;
  • сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, інші овочі – кубиком, помідори – навпіл.
  2. Усі компоненти для заправки змішати і полити салат. Прикрасити зеленню.

Салат з авокадо і фетою

Фото: instagram.com/mama.vera_/

Інгредієнти

  • по 1 шт. – авокадо, помідор, червона цибуля;
  • 100 г – фета;
  • 60 г – листя салату;
  • сіль, перець – за смаком.

Для заправки

  • по 2 ст. л. – оливкова олія, сік лимона;
  • 1 ч. л. – діжонська гірчиця.

Спосіб приготування

  1. Цибулю почистити і порізати півкільцями, помідори помити, видалити плодоніжки і розрізати на кубики.
  2. .Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і оболонку. Нарізати скибочками.
  3. Листя салату помити, посушити, порвати руками й розкласти на тарілку. Зверху викласти цибулю, шматочки помідорів, посолити, поперчити.
  4. На помідори викласти авокадо і скропити лимонним соком. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Збити виделкою до однорідної маси.
  5. Фету нарізати шматочками і викласти зверху, полити заправкою.

Салат із нутом і авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Інгредієнти

  • 2 ск. зелені;
  • 1 ск. консервованого нуту;
  • 2 огірки;
  • 5 помідорів чері;
  • 1 авокадо;
  • 2 ч. л. – оливкової олії першого холодного віджиму;
  • 3 ч. л. – свіжий лимонний сік;
  • сіль, чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Нут промити, просушити. Авокадо почистити, нарізати кубиком, скропити соком лимона.
  2. Довільно нарізати інші овочі та зелень. З'єднати з авокадо і нутом.
  3. Приправити сіллю і перцем за смаком і збризнути оливковою олією або лимонним соком.

Тут знайдете ще 10 рецептів оригінальних овочевих салатів.

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