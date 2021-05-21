3 легких і швидких салати для корисного сніданку

Вони овочеві й прості в приготуванні

Салати треба їсти. Тим паче овочеві, тим паче навесні. У нас була добірка оригінальних салатів із молодої капусти, тепер дізнаємося, як барвисто урізноманітнити свій сніданок. Ці салати максимально прості в приготуванні та корисні. Вони точно вам сподобаються, і ви готуватимете їх завжди.

Якщо вам дуже потрібен найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят травня.

Весняний салат

Фото: instagram.com/romkoelena/

Інгредієнти

2 шт. – огірок;

8 шт. – помідори чері;

по 1 шт. – червона цибуля, болгарський перець і авокадо;

зелень – за смаком.

Для заправки

4 ст. л. оливкової олії;

1,5 ст. л. винного оцту;

1 ч. л. діжонськой гірчиці;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, інші овочі – кубиком, помідори – навпіл. Усі компоненти для заправки змішати і полити салат. Прикрасити зеленню.

Салат з авокадо і фетою

Фото: instagram.com/mama.vera_/

Інгредієнти

по 1 шт. – авокадо, помідор, червона цибуля;

100 г – фета;

60 г – листя салату;

сіль, перець – за смаком.

Для заправки

по 2 ст. л. – оливкова олія, сік лимона;

1 ч. л. – діжонська гірчиця.

Спосіб приготування

Цибулю почистити і порізати півкільцями, помідори помити, видалити плодоніжки і розрізати на кубики. .Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і оболонку. Нарізати скибочками. Листя салату помити, посушити, порвати руками й розкласти на тарілку. Зверху викласти цибулю, шматочки помідорів, посолити, поперчити. На помідори викласти авокадо і скропити лимонним соком. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Збити виделкою до однорідної маси. Фету нарізати шматочками і викласти зверху, полити заправкою.

Салат із нутом і авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Інгредієнти

2 ск. зелені;

1 ск. консервованого нуту;

2 огірки;

5 помідорів чері;

1 авокадо;

2 ч. л. – оливкової олії першого холодного віджиму;

3 ч. л. – свіжий лимонний сік;

сіль, чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нут промити, просушити. Авокадо почистити, нарізати кубиком, скропити соком лимона. Довільно нарізати інші овочі та зелень. З'єднати з авокадо і нутом. Приправити сіллю і перцем за смаком і збризнути оливковою олією або лимонним соком.

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