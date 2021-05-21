3 легких і швидких салати для корисного сніданку
Вони овочеві й прості в приготуванні
Салати треба їсти. Тим паче овочеві, тим паче навесні. У нас була добірка оригінальних салатів із молодої капусти, тепер дізнаємося, як барвисто урізноманітнити свій сніданок. Ці салати максимально прості в приготуванні та корисні. Вони точно вам сподобаються, і ви готуватимете їх завжди.
Якщо вам дуже потрібен найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят травня.
Весняний салат
Інгредієнти
- 2 шт. – огірок;
- 8 шт. – помідори чері;
- по 1 шт. – червона цибуля, болгарський перець і авокадо;
- зелень – за смаком.
Для заправки
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 1,5 ст. л. винного оцту;
- 1 ч. л. діжонськой гірчиці;
- сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, інші овочі – кубиком, помідори – навпіл.
- Усі компоненти для заправки змішати і полити салат. Прикрасити зеленню.
Салат з авокадо і фетою
Інгредієнти
- по 1 шт. – авокадо, помідор, червона цибуля;
- 100 г – фета;
- 60 г – листя салату;
- сіль, перець – за смаком.
Для заправки
- по 2 ст. л. – оливкова олія, сік лимона;
- 1 ч. л. – діжонська гірчиця.
Спосіб приготування
- Цибулю почистити і порізати півкільцями, помідори помити, видалити плодоніжки і розрізати на кубики.
- .Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і оболонку. Нарізати скибочками.
- Листя салату помити, посушити, порвати руками й розкласти на тарілку. Зверху викласти цибулю, шматочки помідорів, посолити, поперчити.
- На помідори викласти авокадо і скропити лимонним соком. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Збити виделкою до однорідної маси.
- Фету нарізати шматочками і викласти зверху, полити заправкою.
Салат із нутом і авокадо
Інгредієнти
- 2 ск. зелені;
- 1 ск. консервованого нуту;
- 2 огірки;
- 5 помідорів чері;
- 1 авокадо;
- 2 ч. л. – оливкової олії першого холодного віджиму;
- 3 ч. л. – свіжий лимонний сік;
- сіль, чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Нут промити, просушити. Авокадо почистити, нарізати кубиком, скропити соком лимона.
- Довільно нарізати інші овочі та зелень. З'єднати з авокадо і нутом.
- Приправити сіллю і перцем за смаком і збризнути оливковою олією або лимонним соком.
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