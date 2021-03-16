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5 лайфхаків, щоб авокадо якнайдовше залишалися свіжими

Сьогодні, 12:53

Використовуйте ріпчасту цибулю та оливкову олію

Про користь авокадо сказано багато. Його рекомендують включати в раціон, використовуючи овоч в корисних тостах на сніданок зокрема. Отже, ви купили авокадо, принесли його додому, помили розрізали. З'їли, наприклад, половину. Через його високу калорійність його багато не з'їси, тому друга половина залишається чекати своєї черги. Але поки вона чекає, вона потемніє під дією кисню. І їсти авокадо буде вже не так смачно. До вашої уваги 5 лайфхаків, як зберегти свіжий вигляд авокадо якнайдовше.

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Лайфхак №1. Бланшування авокадо

Цю хитрість запропонував французький шеф-кухар Раймон Блан, і вона справді допомагає уповільнити процес "окислення" авокадо. Усе, що потрібно зробити, це наповнити каструлю холодною водою, довести її до кипіння, а потім наповнити миску холодною водою і кубиками льоду, щоб отримати крижану ванну. Опустіть авокадо у гарячу воду рівно на 10 секунд і витягніть за допомогою шумівки. Потім негайно киньте авокадо в миску з крижаною водою, щоб він повністю занурився. Це руйнує поліфенолоксідазу, відповідальну за потемніння авокадо. Раймон Блан обіцяє, що після цієї процедури авокадо лишатиметься свіжим 4 години.

Лайфхак №2. Чверть червоної цибулини

Це тільки на перший погляд здається чимось дивним. Але це працює. Подрібніть четвертинку червоної цибулини і помістіть її в герметичний контейнер. Потім покладіть авокадо шкіркою на подушку з цибулі. Пара від цибулі допоможе запобігти потемніння авокадо, а оскільки овоч торкається тільки шкірки авокадо, ви не відчуєте специфічного запаху.

Лайфхак №3. Оливкова олія

Нанесіть трохи оливкової олії на нарізаний авокадо. Шар олії – це бар'єр між авокадо і киснем, через який він стає коричневим. Зберігайте покритий масломолією авокадо в герметичному контейнері в холодильнику.

Лайфхак №4. Лимонний сік

Лимонний сік, а, вірніше, лимонна кислота уповільнює потемніння авокадо. Просто вичавіть сік з лимона в ємність і помістіть туди авокадо так, щоб шкірка торкалася лимонного соку. Закрийте ємність і поставте в холодильник, доки авокадо вам не знадобиться.

Лайфхак №5. Вода

Усе, що треба зробити, це покласти розрізаний авокадо в контейнер з водою м'якоттю вниз. Переконайтеся, що половина овоча повністю залита водою, потім закрийте контейнер кришкою і зберігайте в холодильнику. Цей лайфхак працює близько двох днів, але після цього авокадо почне різко темніти.

За матеріалами Еxpress.co.uk.

Тут дізнаєтеся, як правильно їсти авокадо за правилами етикету.

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