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Готуємо салат за гороскопом – 12 варіантів для кожного знаку зодіаку

Сьогодні, 20:45

Овни й Тільці мають їсти м'ясні салати, в Водолії – всілякі фруктові

Який ви салат за гороскопом Фото: freepik.com, instagram.com/northwildkitchen/
Який ви салат за гороскопом
Фото: freepik.com, instagram.com/northwildkitchen/

Продовжуємо серію матеріалів на тему "Гороскоп і їжа", адже багато хто їсть те, що радять зірки. Ви вже дізналися, який пиріг потрібно приготувати конкретно для себе, тепер розберемося із салатами. Отже – 12 різних салатів, які варто спробувати кожному знаку зодіаку.

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Овен

Палкі Овни люблять, щоб у салаті була баранина
Палкі Овни люблять, щоб у салаті була баранина
Фото: Depositphotos

Палкі Овни люблять, щоб у салаті було м'ясо. Насамперед – баранина. І, як дуже імпульсивним особистостям, Овнам радять рясно приправляти такі салати. Доречним буде і грецький салат з фетою, зробленою з овечого молока.

Телець

Теплі салати з яловичиною – найкраще для Тельців
Теплі салати з яловичиною – найкраще для Тельців
Фото: Depositphotos

Тельцям зірки теж рекомендують салати з м'ясом, але з яловичиною або телятиною. Обов'язково додайте шпинат і сир з пліснявою. Та й взагалі, для Тельців, що більше зелені, то краще.

Близнюки

Близнюки – це багатогранний салат "Кобб"
Близнюки – це багатогранний салат "Кобб"
Фото: freepik.com

Близнюки, які завжди чимось цікавляться, люблять експериментувати і смакувати щось нове. Вони також цінують різноманітність. Приготуйте салат "Кобб", він багатогранний. Тут є і курка, і авокадо, і яйця з сиром, і навіть бекон.

Рак

Рак – це всі салати з морепродуктами
Рак – це всі салати з морепродуктами
Фото: instagram.com/polochka.books/

Символ раку – краб, тому м'ясо крабів, ясна річ, ідеальне для вашого салату. Краба, як ми розуміємо, можна замінити дешевшими морепродуктами. Ваш салат можна укладати не на тарілки, а в авокадо. Так презентабельніше.

Лев

Найкращий салат для Лева – "Цезар"
Найкращий салат для Лева – "Цезар"
Фото: Depositphotos

Владні Леви мають їсти салат "Цезар". Він прекрасно насичує і містить одні з найулюбленіших інгредієнтів для цього знаку – від курки до пармезану.

Діва

Ідеальний для Дів – "Табулє", він дієтичний і дуже смачний
Ідеальний для Дів – "Табулє", він дієтичний і дуже смачний
Фото: instagram.com/grechka_co/

Близькосхідний салат "Табулє" – прекрасна страва для Дів, які дуже дбають про здоров'я. Тут і булгур, і помідори з огірками, і велика кількість петрушки з м'ятою.

Терези

Терези – це збалансований "Вальдорфський салат"
Терези – це збалансований "Вальдорфський салат"
Фото: instagram.com/northwildkitchen/

Астрологи кажуть, що Венера, планета, що керує Терезами, також керує яблуками. Тому "Вальдорфський салат" – хороший вибір. Ця комбінація яблук, селери, горіхів і майонезу забезпечує фруктовий, горіховий і навіть кремовий смак у тарілці. Словом, усе збалансовано, як і потрібно Терезам.

Скорпіон

Скорпіонам рекомендується їсти всілякі салати з грибами
Скорпіонам рекомендується їсти всілякі салати з грибами
Фото: Depositphotos

Гриби – це продукт Плутона. А якщо Плутон оберігає Скорпіонів, то й салат їм потрібен з грибами. Обов'язково додайте в нього шпинат, горгондзолу і виноград. Виноград – це теж ягода Скорпіонів.

Стрілець

Основними інгредієнтами в салатах для Стрільців мають бути спаржа і качине м'ясо
Основними інгредієнтами в салатах для Стрільців мають бути спаржа і качине м'ясо
Фото: Depositphotos

Спаржа і помідори пов'язані зі знаком Стрільця, тому почніть з цих овочів в якості основи. Крім того, ці люди люблять подорожі та додавати до своїх рецептів продукти з усього світу. Тож вмикайте уяву та готуйте. А оскільки Стрілець також є знаком мисливця, додавайте в салат м'ясо і яйця перепілки, качину грудку тощо.

Козеріг

Козероги – це всілякі салати з буряком з додаванням козячого сиру
Козероги – це всілякі салати з буряком з додаванням козячого сиру
Фото: Depositphotos

Астрологи пов'язують буряк та інші коренеплоди з Козерогом, почасти тому, що вони такі ж витривалі. Змішайте відварений буряк з яйцями і скибочками мандаринів, щоб отримати гарний салат. Також додайте козиний сир, адже символ Козерога – все-таки коза.

Водолій

Для вимогливих Водоліїв ідеальні фруктові салати
Для вимогливих Водоліїв ідеальні фруктові салати
Фото: Depositphotos

Водолії відомі своєю непростою вдачею. Іноді вони можуть бути різкими у своїй прямоті. Але вони також яскраві особистості. Якщо ви народилися під цим знаком, спробуйте соковитий салат з цитрусових, в якому фрукти максимально різноманітні за формою і відтінком. Для додаткового аромату прикрасьте салат свіжою м'ятою або кокосовою стружкою.

Риби

Риби – це салати з тунцем і сьомгою
Риби – це салати з тунцем і сьомгою
Фото: іnstagram.com/rady_kat

Тут усе максимально логічно. Всілякі рибні салати ідеально підходять для людей, народжених під цим знаком. Смажений лосось, охолоджений і поданий зі свіжою зеленню, – хороший вибір для Риб. Або приготуйте салат на основі консервованого тунця.

За матеріалами: Еatingwell.com.

Тут дізнаєтеся, яку спецію потрібно додавати в їжу кожному знаку зодіаку.

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