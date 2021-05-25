Готуємо салат за гороскопом – 12 варіантів для кожного знаку зодіаку
Овни й Тільці мають їсти м'ясні салати, в Водолії – всілякі фруктові
Продовжуємо серію матеріалів на тему "Гороскоп і їжа", адже багато хто їсть те, що радять зірки. Ви вже дізналися, який пиріг потрібно приготувати конкретно для себе, тепер розберемося із салатами. Отже – 12 різних салатів, які варто спробувати кожному знаку зодіаку.
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Овен
Палкі Овни люблять, щоб у салаті було м'ясо. Насамперед – баранина. І, як дуже імпульсивним особистостям, Овнам радять рясно приправляти такі салати. Доречним буде і грецький салат з фетою, зробленою з овечого молока.
Телець
Тельцям зірки теж рекомендують салати з м'ясом, але з яловичиною або телятиною. Обов'язково додайте шпинат і сир з пліснявою. Та й взагалі, для Тельців, що більше зелені, то краще.
Близнюки
Близнюки, які завжди чимось цікавляться, люблять експериментувати і смакувати щось нове. Вони також цінують різноманітність. Приготуйте салат "Кобб", він багатогранний. Тут є і курка, і авокадо, і яйця з сиром, і навіть бекон.
Рак
Символ раку – краб, тому м'ясо крабів, ясна річ, ідеальне для вашого салату. Краба, як ми розуміємо, можна замінити дешевшими морепродуктами. Ваш салат можна укладати не на тарілки, а в авокадо. Так презентабельніше.
Лев
Владні Леви мають їсти салат "Цезар". Він прекрасно насичує і містить одні з найулюбленіших інгредієнтів для цього знаку – від курки до пармезану.
Діва
Близькосхідний салат "Табулє" – прекрасна страва для Дів, які дуже дбають про здоров'я. Тут і булгур, і помідори з огірками, і велика кількість петрушки з м'ятою.
Терези
Астрологи кажуть, що Венера, планета, що керує Терезами, також керує яблуками. Тому "Вальдорфський салат" – хороший вибір. Ця комбінація яблук, селери, горіхів і майонезу забезпечує фруктовий, горіховий і навіть кремовий смак у тарілці. Словом, усе збалансовано, як і потрібно Терезам.
Скорпіон
Гриби – це продукт Плутона. А якщо Плутон оберігає Скорпіонів, то й салат їм потрібен з грибами. Обов'язково додайте в нього шпинат, горгондзолу і виноград. Виноград – це теж ягода Скорпіонів.
Стрілець
Спаржа і помідори пов'язані зі знаком Стрільця, тому почніть з цих овочів в якості основи. Крім того, ці люди люблять подорожі та додавати до своїх рецептів продукти з усього світу. Тож вмикайте уяву та готуйте. А оскільки Стрілець також є знаком мисливця, додавайте в салат м'ясо і яйця перепілки, качину грудку тощо.
Козеріг
Астрологи пов'язують буряк та інші коренеплоди з Козерогом, почасти тому, що вони такі ж витривалі. Змішайте відварений буряк з яйцями і скибочками мандаринів, щоб отримати гарний салат. Також додайте козиний сир, адже символ Козерога – все-таки коза.
Водолій
Водолії відомі своєю непростою вдачею. Іноді вони можуть бути різкими у своїй прямоті. Але вони також яскраві особистості. Якщо ви народилися під цим знаком, спробуйте соковитий салат з цитрусових, в якому фрукти максимально різноманітні за формою і відтінком. Для додаткового аромату прикрасьте салат свіжою м'ятою або кокосовою стружкою.
Риби
Тут усе максимально логічно. Всілякі рибні салати ідеально підходять для людей, народжених під цим знаком. Смажений лосось, охолоджений і поданий зі свіжою зеленню, – хороший вибір для Риб. Або приготуйте салат на основі консервованого тунця.
За матеріалами: Еatingwell.com.
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