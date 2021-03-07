Рецепт святкового салату "Тюльпани" на 8 Березня
Якщо ви не знаєте, як прикрасити святковий стіл, обов'язково приготуйте це блюдо
Салат на 8 Березня "Тюльпани" виглядає дуже ошатно і сподобається всім гостям. Він готується з помідорів, сиру і яєць. Тільки не забудьте, що всі продукти повинні бути нарізані дуже дрібно, щоб було зручно начиняти крихку "квітку".
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Як підібрати томати для салату
Помідори для приготування салату бажано купувати невеликого розміру, щільні і пружні. Ідеально підходять томати сорту сливка – це плоди довгастої форми, часто із загостренням з одного кінця.
Салат "Тюльпани" до 8 Березня
Час приготування:
- 20 хвилин
Калорійність:
- 105 ккал на 100 г
Інгредієнти:
- 5 помідорів
- 1-2 яйця
- 100 г плавленого або твердого сиру
- 1 ст.л. майонезу
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1-2 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Спершу підготуйте помідори. Зробіть на помідорі хрестоподібний надріз, чайною ложкою акуратно дістаньте всю м'якоть помідора.
- Приготуйте начинку для помідорів – для цього змішайте дрібно нарізані відварені яйця, тертий сир, подрібнений часник і майонез.
- Нафаршируйте помідори отриманою начинкою. Маленьким ножем зробіть акуратні дірочки з того боку помідорів, що не надрізана.
- В отриману дірочку вставте перо зеленої цибулі.
Як і з чим подавати
Викладіть отримані "тюльпанчики" на красиве блюдо. Стебла зеленої цибулі можна обв'язати, щоб отримати більшу схожість з букетом.
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