Рецепт святкового салату "Тюльпани" на 8 Березня

Якщо ви не знаєте, як прикрасити святковий стіл, обов'язково приготуйте це блюдо

Салат на 8 Березня "Тюльпани" виглядає дуже ошатно і сподобається всім гостям. Він готується з помідорів, сиру і яєць. Тільки не забудьте, що всі продукти повинні бути нарізані дуже дрібно, щоб було зручно начиняти крихку "квітку".

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Як підібрати томати для салату

Помідори для приготування салату бажано купувати невеликого розміру, щільні і пружні. Ідеально підходять томати сорту сливка – це плоди довгастої форми, часто із загостренням з одного кінця.

Салат "Тюльпани" до 8 Березня

Салат на 8 Березня у вигляді тюльпанів Фото: Depositphotos

Час приготування:

20 хвилин

Калорійність:

105 ккал на 100 г

Інгредієнти:

5 помідорів

1-2 яйця

100 г плавленого або твердого сиру

1 ст.л. майонезу

1 пучок зеленої цибулі

1-2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Спершу підготуйте помідори. Зробіть на помідорі хрестоподібний надріз, чайною ложкою акуратно дістаньте всю м'якоть помідора. Приготуйте начинку для помідорів – для цього змішайте дрібно нарізані відварені яйця, тертий сир, подрібнений часник і майонез. Нафаршируйте помідори отриманою начинкою. Маленьким ножем зробіть акуратні дірочки з того боку помідорів, що не надрізана. В отриману дірочку вставте перо зеленої цибулі.

Як і з чим подавати

Викладіть отримані "тюльпанчики" на красиве блюдо. Стебла зеленої цибулі можна обв'язати, щоб отримати більшу схожість з букетом.

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Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами легких салатів на 8 Березня. "Сьогодні" також розповідали, що приготувати на 8 Березня мамі.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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