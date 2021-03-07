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Рецепт святкового салату "Тюльпани" на 8 Березня

Сьогодні, 17:41

Якщо ви не знаєте, як прикрасити святковий стіл, обов'язково приготуйте це блюдо

Салат на 8 Березня "Тюльпани" виглядає дуже ошатно і сподобається всім гостям. Він готується з помідорів, сиру і яєць. Тільки не забудьте, що всі продукти повинні бути нарізані дуже дрібно, щоб було зручно начиняти крихку "квітку".

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Як підібрати томати для салату

Помідори для приготування салату бажано купувати невеликого розміру, щільні і пружні. Ідеально підходять томати сорту сливка – це плоди довгастої форми, часто із загостренням з одного кінця.

Салат "Тюльпани" до 8 Березня

Салат на 8 Березня у вигляді тюльпанів
Салат на 8 Березня у вигляді тюльпанів
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 20 хвилин

Калорійність:

  • 105 ккал на 100 г

Інгредієнти:

  • 5 помідорів
  • 1-2 яйця
  • 100 г плавленого або твердого сиру
  • 1 ст.л. майонезу
  • 1 пучок зеленої цибулі
  • 1-2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

  1. Спершу підготуйте помідори. Зробіть на помідорі хрестоподібний надріз, чайною ложкою акуратно дістаньте всю м'якоть помідора.
  2. Приготуйте начинку для помідорів – для цього змішайте дрібно нарізані відварені яйця, тертий сир, подрібнений часник і майонез.
  3. Нафаршируйте помідори отриманою начинкою. Маленьким ножем зробіть акуратні дірочки з того боку помідорів, що не надрізана.
  4. В отриману дірочку вставте перо зеленої цибулі.

Як і з чим подавати

Викладіть отримані "тюльпанчики" на красиве блюдо. Стебла зеленої цибулі можна обв'язати, щоб отримати більшу схожість з букетом.

До слова, відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами легких салатів на 8 Березня. "Сьогодні" також розповідали, що приготувати на 8 Березня мамі.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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