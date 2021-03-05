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Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Сегодня, 16:35

Этот салат – один из символов весеннего праздника

Салат "Мимоза" – почти такое же популярное праздничное блюдо, как салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы.

Готовить "Мимозу" несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны как следует пропитаться, прежде чем салат можно будет подавать на стол. В идеале блюдо нужно готовить вечером накануне праздника 8 Марта или накануне прихода гостей.

Не забудьте и о подарках к празднику 8 Марта — собрали топ идей, как оригинально поздравить подругу, маму, коллегу.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза"
Салат "Мимоза"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 370 г сардин в собственном соку
  • 200 г моркови
  • 4 яйца
  • 1/4 репчатого или красного лука
  • 250 г картофеля
  • Несколько веточек укропа
  • 1 упаковка майонеза
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
  2. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
  3. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
  4. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
  5. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
  6. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
  7. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
  8. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте салат нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
  9. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Как оригинально подать классический салат "Мимоза" — смотрите в видео:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крабовый салат в тарталетках. Кроме того, рассказывали какие еще салаты приготовить в виде цветов.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источник: Сегодня
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