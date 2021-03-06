Як зекономити на квітах 8 Березня? Ми знайшли букет в оренду для селфі за 1000 гривень
Послуга користується попитом для селфі
Щоб зробити ефект щасливої володарки 101 троянди на 8 Березня, не обов'язково мати коханого, який їх подарує, або ж купувати самостійно. Ми знайшли послугу оренди букету в Києві на 15 хвилин! Щоправда, це чимало. Креатори магазину пояснили, що побачили попит серед жінок на ідеальну картинку життя в Instagram, і придумали "букет на годину" виключно для селфі.
А якщо вам також актуальні подарунки (не тільки квіти), переходьте на наш весняний календар. Там знайдете чудові варіанти, як здивувати рідних та близьких.
Оренду "швидких" букетів пропонує один зі столичних квіткових магазинів. На сайті можна побачити асортимент із 4-х букетів, які можна взяти на прокат. Зверніть увагу, ціна на букет з орхідей — значно вища. Але по факту, здають в оренду лише 1 букет – 101 троянду червоного кольору. Чи то послуга не користується попитом і не виправдала сподівань, чи то орхідеї вийшли з моди.
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За оренду 101 троянди хочуть 1000 гривень за 15 хвилин. Вам їх доставить кур'єр, за послуги якого треба доплачувати орієнтовно 200 гривень (якщо доставка у центр Києва). За цей час клієнтка повинна встигнути зробити селфі з букетом, а її задоволене обличчя на фото натякатиме на популярність серед заможних чоловіків.
Букет із 101 троянди коштує близько 5000 гривень, тому замовити в оренду на 15 хвилин таки дешевше.
Чи можна вибрати інші квіти, якщо троянди не до душі? Ні. Або 101 червону, або купуйте будь-які інші, але без оренди.
Менеджер квіткового відверто зізналася, що іноді після оренди букети не завжди "виживають".
Словом, деякі клієнтки умудряються за 15 хвилин розправитися з букетом в прямому сенсі слова. Можливо, ефект бумерангу в Instagram цьому вина.
Але одних селфі з букетом недостатньо для створення максимального образу успішної діви. На одному з сайтів можна також побачити додаткові лайфхаки, щоб 100% вжитися в роль і не потрапити в халепу. Один з них – не запрошувати в той же день друзів, вони можуть помітити відсутність букету.
До речі, ви можете ще зробити фото з кур'єром, але зі спини. Але такий формат підходить для тих, хто хоче створити повний пакет ілюзій в Instagram.
Раніше ми знайшли найдорожчий букет по ціні квартири у Києві.
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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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