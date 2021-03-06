Як зекономити на квітах 8 Березня? Ми знайшли букет в оренду для селфі за 1000 гривень

Послуга користується попитом для селфі

Щоб зробити ефект щасливої володарки 101 троянди на 8 Березня, не обов'язково мати коханого, який їх подарує, або ж купувати самостійно. Ми знайшли послугу оренди букету в Києві на 15 хвилин! Щоправда, це чимало. Креатори магазину пояснили, що побачили попит серед жінок на ідеальну картинку життя в Instagram, і придумали "букет на годину" виключно для селфі.

А якщо вам також актуальні подарунки (не тільки квіти), переходьте на наш весняний календар. Там знайдете чудові варіанти, як здивувати рідних та близьких.

Букет квітів Фото: Pinterest

Оренду "швидких" букетів пропонує один зі столичних квіткових магазинів. На сайті можна побачити асортимент із 4-х букетів, які можна взяти на прокат. Зверніть увагу, ціна на букет з орхідей — значно вища. Але по факту, здають в оренду лише 1 букет – 101 троянду червоного кольору. Чи то послуга не користується попитом і не виправдала сподівань, чи то орхідеї вийшли з моди.

Асортимент на сайті магазину Фото: скриншот

За оренду 101 троянди хочуть 1000 гривень за 15 хвилин. Вам їх доставить кур'єр, за послуги якого треба доплачувати орієнтовно 200 гривень (якщо доставка у центр Києва). За цей час клієнтка повинна встигнути зробити селфі з букетом, а її задоволене обличчя на фото натякатиме на популярність серед заможних чоловіків.

Фото: Pinterest

Букет із 101 троянди коштує близько 5000 гривень, тому замовити в оренду на 15 хвилин таки дешевше.

Чи можна вибрати інші квіти, якщо троянди не до душі? Ні. Або 101 червону, або купуйте будь-які інші, але без оренди.

Менеджер квіткового відверто зізналася, що іноді після оренди букети не завжди "виживають".

"Після деякої оренди я можу букет лише до жалоби відправити", – сказала менеджер.

Словом, деякі клієнтки умудряються за 15 хвилин розправитися з букетом в прямому сенсі слова. Можливо, ефект бумерангу в Instagram цьому вина.

Але одних селфі з букетом недостатньо для створення максимального образу успішної діви. На одному з сайтів можна також побачити додаткові лайфхаки, щоб 100% вжитися в роль і не потрапити в халепу. Один з них – не запрошувати в той же день друзів, вони можуть помітити відсутність букету .

Рекомендації для "швидких" квітів Фото: скриншот

До речі, ви можете ще зробити фото з кур'єром, але зі спини. Але такий формат підходить для тих, хто хоче створити повний пакет ілюзій в Instagram.

Раніше ми знайшли найдорожчий букет по ціні квартири у Києві.

Якщо ви в роздумах що ж надягти 8 Березня — шукайте готові образи тут.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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