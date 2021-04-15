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8 продуктів, які не зіпсуються без холодильника

Сьогодні, 19:31

Наприклад, часник, цибуля, помідори та сухофрукти прекрасно почуваються і за кімнатної температури

Зазвичай це відбувається так: ми приходимо з магазину або ринку і викладаємо все в холодильник. Адже точно знаємо, що саме там їм і місце. Але як є продукти, які можна їсти, навіть коли вони запліснявіли, так існує і те, що не обов'язково має бути в холоді. Отже, 8 продуктів, які чудово зберігаються за кімнатної температури.

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Яйця

Так, у холодильнику навіть спеціальне місце для яєць відведено. І це всіх нас вводить в оману. Адже двері холодильника – це постійний рух і потоки теплого повітря, що значно скорочує термін їхнього зберігання. Яйця прекрасно зберігаються за кімнатної температури в своїй упаковці. Крім того, яйця в холодильнику поглинають запахи.

Часник і цибуля

Часник і цибуля не люблять різких перепадів температури і конденсату, який часто накопичується внизу холодильника. Адже саме там багато хто їх зберігають. Немає необхідності тримати часник і цибулю в прохолодному місці. Сухе і темне місце – це ідеально для цих коренеплодів.

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Помідори

Якщо помідорам холодно, то вони втрачають свій аромат і смак. Однак за кімнатної температури з ними все залишається в порядку.

Мед

Немає причин зберігати мед у прохолодному місці, це той продукт, що швидко псується. І він "не витримає" температуру, нижче 9 градусів. Мед має стояти в шафі, захищеній від світла, та в сухому місці.

Авокадо

Авокадо любить кімнатну температуру, не прохолодну. А все через його особливості – дозрівати після збору. Тому, якщо у вас є занадто твердий авокадо, залиште його за кімнатної температури. І, навпаки, якщо авокадо дуже стиглий, ми можемо помістити його в холодильник, але ненадовго.

Банан

Як і авокадо, банан теж продовжує дозрівати після збору. Крім того, банани не люблять перебувати в температурі, нижче 12 градусів. Інакше фрукти можуть потемніти і втратити аромат. У кошику з фруктами – це найкраще місце.

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Ссухофрукти

Сушені фрукти, такі, як родзинки, абрикоси або фініки, і горіхи – волоські, фундук або мигдаль, краще зберігати за кімнатної температури в сухому і в захищеному від світла місці. У холодильнику вони вбиратумуть не потрібну вологу.

За матеріалами: Еlle.fr.

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