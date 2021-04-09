Як заморозити, а потім і розморозити стейк правильно – 5 легких лайфхаків

Загортайте м'ясо в харчову плівку і фольгу і ніколи не розморожуйте його в мікрохвильовці

Для того, щоб отримати на обід або вечерю смачний стейк і м'ясо, його треба не тільки навчитися правильно приготувати, а й вміти заморожувати і розморожувати. Адже і від цього може дуже залежати кінцевий результат. Важливо пам'ятати, що свіже м'ясо, перед тим, як відправитися в морозилку, має бути огорнуте в кілька шарів. Ну й не дозволяйте собі розморожувати стейки в мікрохвильовці. Ще 5 лайфхаків із заморожування та розморожування знайдете нижче.

Заморозка м'яса

Лайфхак №1. Заморожуйте м'ясо в декількох видах упаковки

Після того, як ви купили м'ясо, промийте його, трохи просушіть і оберніть в харчову плівку. Потім м'ясо слід загорнути в фольгу. Після цього вам знадобиться третій шар "захисту" – це харчові пакети на блискавці. При цьому намагайтеся максимально випускати повітря між м'ясом і шарами упаковки, намагаючись не деформувати м'ясо.

Лайфхак №2. Перед заморожуванням змастіть м'ясо оливковою олією

Так м'ясо заморозиться рівномірно і ви уникнете холодних опіків на м'ясі – білих плям, що проявляться при розморожуванні. Таке м'ясо не варто зберігати довше трьох місяців.

Розморозка м'яса

Лайфхак №3. Розморожуйте м'ясо в холодильнику

Це один з найкращих способів. Просто дістаньте м'ясо з морозилки, покладіть в ємність і залиште в холодильнику до повного розморожування. Цей спосіб забере певний час, тому подбати про це треба заздалегідь.

Лайфхак №4. Якщо розморожуєте м'ясо у воді, її потрібно постійно міняти

Досить популярний спосіб розморожування м'яса. Але не зовсім безпечний. Тепла температура повітря може призвести до зростання бактерій, потенційних харчових отруєнь і зіпсованих стейків. Тому занурте м'ясо в прохолодну воду, яку потрібно міняти кожні 30 хвилин, доки м'ясо повністю не розморозиться.

Лайфхак №5. Не розморожуйте м'ясо за допомогою мікрохвильової печі

Так, це швидко і зручно. Хоча в більшості мікрохвильових печей є режим розморожування, занадто гаряче або занадто швидке розморожування стейків може призвести до того, що вони просто почнуть готуватися – і у вас вийде жорстке несмачне м'ясо. До того ж розморожування в мікрохвильовій печі сприяє поширенню шкідливих бактерій.

І не забувайте про те, що розморожене м'ясо не можна заморожувати повторно.

За матеріалами: Мashed.com.

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