Як зберегти свіжість зелені – 5 лайфхаків

Використовуйте крижану баню або контрастний душ

Сезон зелені почався. Тепер її ставатиме дедалі більше, а смак і колір її – насиченішими. І, звісно, вона з'являтиметься в їжі дедалі частіше. Адже це класне доповнення до корисних сніданків. Але часто буває, коли кріп, петрушка, базилік тощо "не доживають" до потрібного часу, перетворюються на щось зів'яле та негарне. У цьому матеріалі дізнаємося, як зберегти свіжість і смак зелені надовго.

А в нашому квітневому календарі свят дізнаєтеся, що незвичайного можна подарувати друзям і близьким цього місяця.

Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Контрастний душ

Бачите, що ваша зелень в'яне, дістаньте її з холодильника і занурте в гарячу воду. Не в окріп. Занурення має тривати не більше 5 секунд. Потім швидко піднесіть зелень під струмінь холодної води на кілька хвилин. Після цього зелень "оживе" і стане хрусткою і ароматною.

Лайфхак №2. Крижана лазня

Дуже багато фуд-блогерів радять використовувати лід для додання зелені свіжості. Особливо це стосується салату латуку або ромена. Усе, що вам потрібно, це ємність з водою і кубики льоду. Покладіть лід у воду, туди – головку салату і залиште на 15-20 хвилин. Потім дістаньте, обсушіть – і можна готувати.

Лайфхак №3. Хрустке сусідство

Помістіть салат і нарізані хрусткі овочі разом в одну ємність. Це може бути морква, цвітна капуста, селера. Ємність закрийте кришкою, все залийте водою і покладіть у холодильник. Можна на ніч. Як стверджують фуд-блогери, в такому сусідстві зелень теж стане хрусткою.

Лайфхак №4. Харчова плівка та фольга

Часто в магазинах зелень продається в плівці, в неї іноді квіти загортають. Отже, після того, як ви принесли зелень додому, помістіть її в харчову плівку. Так вона протримається довше. У харчовій фользі добре зберігаються кріп і листя м'яти.

Лайфхак №5. Склянка з водою або банка з водою

Якщо у вас є пучок петрушки, кропу або базиліка, поставте їх у склянку з водою, як букет квітів. Важливо: періодично перевіряти, чи не зіпсувалася вода, та при необхідності її змінювати. А також – обрізати стеблинки зелені, які у воді на кілька міліметрів.

За матеріалами: Mashed.com

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