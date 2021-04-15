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8 продуктов, которые не испортятся без холодильника

Сегодня, 19:31

Например, чеснок, лук, помидоры и сухофрукты прекрасно себя чувствуют и при комнатной температуре

Обычно это происходит так: мы приходим с магазина или рынка и выкладываем все в холодильник. Так как точно знаем, что именно там им и место. Но как есть продукты, которые можно есть, даже когда они заплесневели, так существует и то, что не обязательно должно быть в холоде. Итак, 8 продуктов, которые прекрасно сохраняются при комнатной температуре.

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Яйца

Да, в холодильнике даже специальное место для яиц отведено. И это всех нас вводит в заблуждение. Ведь дверь холодильника – это постоянное движение и потоки теплого воздуха, что значительно сокращает срок их хранения. Яйца прекрасно хранятся при комнатной температуре в своей упаковке. Кроме того, яйца в холодильнике поглощают запахи.

Чеснок и лук

Чеснок и лук не любят резких перепадов температуры и конденсата, который часто скапливается внизу холодильника. Ведь именно там многие их хранят. Нет необходимости держать чеснок и лук в прохладном месте. Сухое и темное место – это идеальное хранилище для этих корнеплодов.

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Помидоры

Если помидорам холодно, то они теряют свой аромат и вкус. Однако при комнатной температуре с ними все остается в порядке.

Мед

Нет причин хранить мед в прохладном месте, это нескоропортящийся продукт и он "не выдержит" температуру, ниже 9 градусов. Мед должен стоять в шкафу, защищенном от света, и в сухом месте.

Авокадо

Авокадо любит комнатную температуру, не прохладную. А все из-за его особенности – дозревать после сбора. Поэтому, если у вас есть слишком твердый авокадо, оставьте его при комнатной температуре. И, наоборот, если авокадо слишком спелый, мы можем поместить его в холодильник, но ненадолго.

Банан

Как и авокадо, банан – тоже продолжает созревать после сбора. Кроме того, бананы не любят находиться в температуре, ниже 12 градусов. Иначе фрукты могут потемнеть и потерять аромат. В корзине с фруктами – это лучшее место.

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Сухофрукты

Сушеные фрукты, такие, как изюм, абрикосы или финики, и орехи – грецкие, фундук или миндаль, лучше хранить при комнатной температуре в сухом и в защищенном от света месте. В холодильнике они будут впитывать ненужную влагу.

По материалам: Еlle.fr.

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