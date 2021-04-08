Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як правильно зберігати спеції, щоб вони зберігали свій смак і аромат

Сьогодні, 15:48

Вони мають стояти в темному місці та в скляних банках

Спеції – це те, що надає нашій їжі шарму. І це справді так. Адже важко уявити, як приготувати смачне м'ясо без розмарину або не додати хмелі-сунелі до улюблених грузинських страв. Ну й для того, щоб спеції стабільно "працювали", треба знати терміни і правила їхнього зберігання. Про це піде мова нижче.

Якщо у вас є бажання поділитися рецептом вашої випічки та ви нею пишаєтеся, беріть участь у нашому конкурсі.

Які терміни придатності трав і спецій?

Без спецій будь-яка страва може здатися прісною
Без спецій будь-яка страва може здатися прісною
Фото: Depositphotos

Термін придатності різних спецій різниться. Сушені спеції, як правило, зберігаються довше, ніж сушені трави. І що більше цільна або менш оброблена приправа, то довше довше її зберігання.

Сушені трави, які можна зберігати від одного до трьох років:

  • базилік
  • орегано
  • кріп
  • петрушка
  • кінза
  • м'ята
  • майоран
  • чебрець
  • розмарин
  • лаврове листя

Спеції, які можна зберігати від двох до трьох років:

  • сухий імбир
  • часниковий порошок
  • мелена кориця
  • порошок чилі
  • куркума
  • запашний перець
  • мелений кардамон
  • паприка
  • суміші приправ

Читайте також:
Імбир: як зберігати вдома і чи можна його дітям

Спеції, які можуть прослужити чотири роки при правильному зберіганні:

  • цілі горошини перцю
  • коріандр
  • насіння гірчиці
  • насіння фенхелю
  • насіння кмину
  • цілий мускатний горіх
  • гвоздика
  • палички кориці
  • цілі сушені перці чилі
  • лемонграс

Як не треба зберігати спеції?

  1. Зручно тримати їх поруч з плитою. Але це неправильно. Найкраще місце – це прохолодне, сухе і темне – комора, ящик або шафа, розташовані далеко від плити або духовки.
  2. Зберігайте спеції в скляних або керамічних контейнерах. Вони герметичніші та прекрасно справляються з проникненням повітря і вологи.
  3. Пластикові контейнери – не найкращий вибір для спецій. Вони не так герметичні та можуть поглинати сонячне світло і запахи інших спецій.

Спеції, у яких закінчився термін придатності, шкідливі?

За словами експертів, вони не шкідливі. На упаковці багатьох спецій вказані терміни придатності, впродовж яких вони збережуть найсильніший смак і якість.

За матеріалами: Еxpress.co.uk.

Тут дізнаєтеся, як продовжити життя свіжій зелені.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що треба додати до кави, щоб розкрити її сповна 13 простих добавок до кави, які зроблять її смачнішою та кориснішою Знову пересолили їжу? 10 лайфхаків, як це швидко виправити
спеції термін придатності как хранить
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле

Популярні статті

Сьогодні, 10:57Смачно

Готуємо пісні дріжджові млинці: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 8 квітня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, будьте мудріші!

Вчора, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси

Вчора, 16:22Зірково

Українські моделі з балкону в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах

Вчора, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Вчора, 10:05Зірково

Падчерка Потапа розповіла, чому пішла з сімейного бізнесу

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Вчора, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 квітняEvents

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

6 квітняСмачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

6 квітняЗірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

6 квітняФаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

6 квітняФаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

6 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняЗірково

Брат Галкіна вперше розповів, яка насправді Пугачова поза камерами

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Как начались "отношения" малолетних блогеров? Мать не скрыла
Как начались "отношения" малолетних блогеров? Мать не скрыла
Разоблачение жирных кислот Омега-3
Разоблачение жирных кислот Омега-3
Пугачева показала фигуру в стильном образе (фото)
Пугачева показала фигуру в стильном образе (фото)
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти