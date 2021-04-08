Як правильно зберігати спеції, щоб вони зберігали свій смак і аромат
Вони мають стояти в темному місці та в скляних банках
Спеції – це те, що надає нашій їжі шарму. І це справді так. Адже важко уявити, як приготувати смачне м'ясо без розмарину або не додати хмелі-сунелі до улюблених грузинських страв. Ну й для того, щоб спеції стабільно "працювали", треба знати терміни і правила їхнього зберігання. Про це піде мова нижче.
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Які терміни придатності трав і спецій?
Термін придатності різних спецій різниться. Сушені спеції, як правило, зберігаються довше, ніж сушені трави. І що більше цільна або менш оброблена приправа, то довше довше її зберігання.
Сушені трави, які можна зберігати від одного до трьох років:
- базилік
- орегано
- кріп
- петрушка
- кінза
- м'ята
- майоран
- чебрець
- розмарин
- лаврове листя
Спеції, які можна зберігати від двох до трьох років:
- сухий імбир
- часниковий порошок
- мелена кориця
- порошок чилі
- куркума
- запашний перець
- мелений кардамон
- паприка
- суміші приправ
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Спеції, які можуть прослужити чотири роки при правильному зберіганні:
- цілі горошини перцю
- коріандр
- насіння гірчиці
- насіння фенхелю
- насіння кмину
- цілий мускатний горіх
- гвоздика
- палички кориці
- цілі сушені перці чилі
- лемонграс
Як не треба зберігати спеції?
- Зручно тримати їх поруч з плитою. Але це неправильно. Найкраще місце – це прохолодне, сухе і темне – комора, ящик або шафа, розташовані далеко від плити або духовки.
- Зберігайте спеції в скляних або керамічних контейнерах. Вони герметичніші та прекрасно справляються з проникненням повітря і вологи.
- Пластикові контейнери – не найкращий вибір для спецій. Вони не так герметичні та можуть поглинати сонячне світло і запахи інших спецій.
Спеції, у яких закінчився термін придатності, шкідливі?
За словами експертів, вони не шкідливі. На упаковці багатьох спецій вказані терміни придатності, впродовж яких вони збережуть найсильніший смак і якість.
За матеріалами: Еxpress.co.uk.
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