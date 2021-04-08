Як правильно зберігати спеції, щоб вони зберігали свій смак і аромат

Вони мають стояти в темному місці та в скляних банках

Спеції – це те, що надає нашій їжі шарму. І це справді так. Адже важко уявити, як приготувати смачне м'ясо без розмарину або не додати хмелі-сунелі до улюблених грузинських страв. Ну й для того, щоб спеції стабільно "працювали", треба знати терміни і правила їхнього зберігання. Про це піде мова нижче.

Якщо у вас є бажання поділитися рецептом вашої випічки та ви нею пишаєтеся, беріть участь у нашому конкурсі.

Які терміни придатності трав і спецій?

Без спецій будь-яка страва може здатися прісною Фото: Depositphotos

Термін придатності різних спецій різниться. Сушені спеції, як правило, зберігаються довше, ніж сушені трави. І що більше цільна або менш оброблена приправа, то довше довше її зберігання.

Сушені трави, які можна зберігати від одного до трьох років:

базилік

орегано

кріп

петрушка

кінза

м'ята

майоран

чебрець

розмарин

лаврове листя

Спеції, які можна зберігати від двох до трьох років:

сухий імбир

часниковий порошок

мелена кориця

порошок чилі

куркума

запашний перець

мелений кардамон

паприка

суміші приправ

Спеції, які можуть прослужити чотири роки при правильному зберіганні:

цілі горошини перцю

коріандр

насіння гірчиці

насіння фенхелю

насіння кмину

цілий мускатний горіх

гвоздика

палички кориці

цілі сушені перці чилі

лемонграс

Як не треба зберігати спеції?

Зручно тримати їх поруч з плитою. Але це неправильно. Найкраще місце – це прохолодне, сухе і темне – комора, ящик або шафа, розташовані далеко від плити або духовки. Зберігайте спеції в скляних або керамічних контейнерах. Вони герметичніші та прекрасно справляються з проникненням повітря і вологи. Пластикові контейнери – не найкращий вибір для спецій. Вони не так герметичні та можуть поглинати сонячне світло і запахи інших спецій.

Спеції, у яких закінчився термін придатності, шкідливі?

За словами експертів, вони не шкідливі. На упаковці багатьох спецій вказані терміни придатності, впродовж яких вони збережуть найсильніший смак і якість.

За матеріалами: Еxpress.co.uk.

Тут дізнаєтеся, як продовжити життя свіжій зелені.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися