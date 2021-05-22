Кава зі згущеним молоком, яйцем і "лицемірний" – 3 рецепти оригінальних напоїв із різних країн
Ця кава може бути дещо незвичною для нас, але спробувати її варто
Кава для всіх одна, але в кожній країні є свій особливий рецепт, який заслуговує на увагу. Ми розповідали, як готують і п'ють каву в Мексиці, тепер дізнаємося, чим себе тішать кавомани в Іспанії, Швеції та Німеччини.
Якщо вам треба здивувати близьких і друзів подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят травня.
Кава з яйцем по-шведськи
Кава досить незвичайна як для нас. Але приготувати і спробувати її варто. Так п'ють напій не тільки в Швеції, а й у сусідній Норвегії.
Інгредієнти
- Мелена кава – 2 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- вода, цукор, кориця – за смаком.
Спосіб приготування
- Яйце змішати з невеликою кількістю води.
- Додати мелену каву, збити до густої консистенції.
- Вилити суміш у турку, варити, помішуючи, на невеликому вогні; процідити.
- За смаком додати цукор або корицю.
Бонбон – кава зі згущеним молоком з Іспанії
В Іспанії п'ють каву часто і багато. І тепер ми знаємо, що дуже в пошані в цій країні – кава зі згущеним молоком. Так, в Іспанії воно теж є.
Інгредієнти
- Гаряча чорна кава – ½ склянки;
- Згущене молоко – 50 мл.
Спосіб приготування
- У суху склянку на дно влити згущене молоко. Краще використовувати довгу барну ложку, щоб не забруднити краї склянки.
- Чорну каву обережно влити в склянку. Не перемішувати. ⠀
- Подавати рекомендується в склянці для лате.
Кава "Фарисей" з Німеччини
Легендарний для німців рецепт, якому майже 200 років. Придумали його на острові Нордштранд прості люди. Справа в тому, що пастор острова забороняв людям спиртне. Тоді вони придумали нишком додавати в каву ром. Коли пастор це побачив, то крикнув – фарисеї. Подається "Фарисей" у спеціальних біло-блакитних чашках. Якщо вдасться подужати 8, то чашку можна забрати із собою.
Інгредієнти
- мелена кава – 3 ч. л.;
- вода – 150 мл;
- витриманий ром – 40-50 мл;
- збиті вершки (жирність 33%) – 80-100 мл;
- цукор – за смаком.
Спосіб приготування
- Зварити каву у будь-який спосіб. Якщо необхідно, процідити від гущі. Перелити у високий келих для подачі.
- Додати в каву ром і цукор. Перемішати.
- Іноді для більшої видовищності ром із цукром змішують в окремому келиху, підпалюють, дають погоріти 15-20 секунд, після чого змішують із кавою.
- Зверху викласти шар збитих вершків.
Тут дізнаєтеся про 13 добавок до кави, які зроблять її смачнішою і кориснішою.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше