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Кава зі згущеним молоком, яйцем і "лицемірний" – 3 рецепти оригінальних напоїв із різних країн

Сьогодні, 07:30

Ця кава може бути дещо незвичною для нас, але спробувати її варто

Фото: instagram.com/vodovoz24/, instagram.com/positivo_travel/, instagram.com/herzelieb/
Фото: instagram.com/vodovoz24/, instagram.com/positivo_travel/, instagram.com/herzelieb/

Кава для всіх одна, але в кожній країні є свій особливий рецепт, який заслуговує на увагу. Ми розповідали, як готують і п'ють каву в Мексиці, тепер дізнаємося, чим себе тішать кавомани в Іспанії, Швеції та Німеччини.

Якщо вам треба здивувати близьких і друзів подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят травня.

Кава з яйцем по-шведськи

Фото: instagram.com/vodovoz24/

Кава досить незвичайна як для нас. Але приготувати і спробувати її варто. Так п'ють напій не тільки в Швеції, а й у сусідній Норвегії.

Інгредієнти

  • Мелена кава – 2 ч. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • вода, цукор, кориця – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати з невеликою кількістю води.
  2. Додати мелену каву, збити до густої консистенції.
  3. Вилити суміш у турку, варити, помішуючи, на невеликому вогні; процідити.
  4. За смаком додати цукор або корицю.

Бонбон – кава зі згущеним молоком з Іспанії

Фото: instagram.com/positivo_travel/

В Іспанії п'ють каву часто і багато. І тепер ми знаємо, що дуже в пошані в цій країні – кава зі згущеним молоком. Так, в Іспанії воно теж є.

Інгредієнти

  • Гаряча чорна кава – ½ склянки;
  • Згущене молоко – 50 мл.

Спосіб приготування

  1. У суху склянку на дно влити згущене молоко. Краще використовувати довгу барну ложку, щоб не забруднити краї склянки.
  2. Чорну каву обережно влити в склянку. Не перемішувати. ⠀
  3. Подавати рекомендується в склянці для лате.

Кава "Фарисей" з Німеччини

Фото: instagram.com/herzelieb/

Легендарний для німців рецепт, якому майже 200 років. Придумали його на острові Нордштранд прості люди. Справа в тому, що пастор острова забороняв людям спиртне. Тоді вони придумали нишком додавати в каву ром. Коли пастор це побачив, то крикнув – фарисеї. Подається "Фарисей" у спеціальних біло-блакитних чашках. Якщо вдасться подужати 8, то чашку можна забрати із собою.

Інгредієнти

  • мелена кава – 3 ч. л.;
  • вода – 150 мл;
  • витриманий ром – 40-50 мл;
  • збиті вершки (жирність 33%) – 80-100 мл;
  • цукор – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Зварити каву у будь-який спосіб. Якщо необхідно, процідити від гущі. Перелити у високий келих для подачі.
  2. Додати в каву ром і цукор. Перемішати.
  3. Іноді для більшої видовищності ром із цукром змішують в окремому келиху, підпалюють, дають погоріти 15-20 секунд, після чого змішують із кавою.
  4. Зверху викласти шар збитих вершків.

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