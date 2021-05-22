Кава зі згущеним молоком, яйцем і "лицемірний" – 3 рецепти оригінальних напоїв із різних країн

Ця кава може бути дещо незвичною для нас, але спробувати її варто

Фото: instagram.com/vodovoz24/, instagram.com/positivo_travel/, instagram.com/herzelieb/

Кава для всіх одна, але в кожній країні є свій особливий рецепт, який заслуговує на увагу. Ми розповідали, як готують і п'ють каву в Мексиці, тепер дізнаємося, чим себе тішать кавомани в Іспанії, Швеції та Німеччини.

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Кава з яйцем по-шведськи

Фото: instagram.com/vodovoz24/

Кава досить незвичайна як для нас. Але приготувати і спробувати її варто. Так п'ють напій не тільки в Швеції, а й у сусідній Норвегії.

Інгредієнти

Мелена кава – 2 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

вода, цукор, кориця – за смаком.

Спосіб приготування

Яйце змішати з невеликою кількістю води. Додати мелену каву, збити до густої консистенції. Вилити суміш у турку, варити, помішуючи, на невеликому вогні; процідити. За смаком додати цукор або корицю.

Бонбон – кава зі згущеним молоком з Іспанії

Фото: instagram.com/positivo_travel/

В Іспанії п'ють каву часто і багато. І тепер ми знаємо, що дуже в пошані в цій країні – кава зі згущеним молоком. Так, в Іспанії воно теж є.

Інгредієнти

Гаряча чорна кава – ½ склянки;

Згущене молоко – 50 мл.

Спосіб приготування

У суху склянку на дно влити згущене молоко. Краще використовувати довгу барну ложку, щоб не забруднити краї склянки. Чорну каву обережно влити в склянку. Не перемішувати. ⠀ Подавати рекомендується в склянці для лате.

Кава "Фарисей" з Німеччини

Фото: instagram.com/herzelieb/

Легендарний для німців рецепт, якому майже 200 років. Придумали його на острові Нордштранд прості люди. Справа в тому, що пастор острова забороняв людям спиртне. Тоді вони придумали нишком додавати в каву ром. Коли пастор це побачив, то крикнув – фарисеї. Подається "Фарисей" у спеціальних біло-блакитних чашках. Якщо вдасться подужати 8, то чашку можна забрати із собою.

Інгредієнти

мелена кава – 3 ч. л.;

вода – 150 мл;

витриманий ром – 40-50 мл;

збиті вершки (жирність 33%) – 80-100 мл;

цукор – за смаком.

Спосіб приготування

Зварити каву у будь-який спосіб. Якщо необхідно, процідити від гущі. Перелити у високий келих для подачі. Додати в каву ром і цукор. Перемішати. Іноді для більшої видовищності ром із цукром змішують в окремому келиху, підпалюють, дають погоріти 15-20 секунд, після чого змішують із кавою. Зверху викласти шар збитих вершків.

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