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5 рецептів фрапучино не гірше, ніж у модних кав'ярнях

Сьогодні, 14:43

Це дуже калорійний напій, кількість цукру і сиропів можна скорочувати

Фрапучино з'явився на світло порівняно недавно, в 1994 році право на його продаж було юридично оформлено всесвітньою мережею кав'ярень Starbucks. Але це не означає, що його не можна спробувати приготувати вдома. Вам обов'язково знадобиться блендер, лід, кава, вершки та всілякі сиропи. І навіть якщо ви дотримуєтеся принципової позиції і вважаєте, що краще еспресо нічого не буває, все-таки спробуйте приготувати фрапучино. Це справді може сподобатися.

Фрапучино з фініковою карамеллю

Фото: фрапучино з фініковою карамеллю

Інгредієнти

  • Лід – 150 г
  • Холодна кава – 75 мл
  • Молоко – 75 мл
  • Цукор – за смаком (можна без цукру)
  • Карамель – 3 ч. л.
  • Вершки 33% для подачі

Для фінікової карамелі

  • Фініки – 6-8 шт.
  • Арахісове масло – 1 ст. л.
  • Кориця – щіпка
  • Ваніль – 1 ч. л. (екстракт)
  • Вода очищена – 60-120 мл

Спосіб приготування

  1. Для фінікової карамелі очистити фініки від кісточок, додати решту інгредієнтів і 50 мл води, збити в блендері.
  2. Додати води, якщо не отримана потрібна консистенція.
  3. Для фрапучино каву, молоко, карамель (1 ч. л.) і лід збити в блендері і налити в склянку.
  4. Прикрасити збитими вершками і карамеллю.

Фрапучино з шоколадом

Фото: фрапучино з шоколадом

Інгредієнти

  • Холодний еспресо – 80 мл
  • Молоко – 130 мл
  • Коричневий цукор – 2 ч. л.
  • Лід – 5-7 кубиків
  • Сироп, шоколадна крихта, збиті вершки – за смаком

Спосіб приготування

  1. Збити в блендері цукор, каву і молоко.
  2. Додати лід і подрібнити до стану крихти. Додати сироп, шоколад.
  3. Вилити в склянку. Прикрасити збитими вершками і сиропом.

Мока фрапучино

Фото: мока фрапучино

Інгредієнти

  • 80 мл еспресо
  • 80 мл молока
  • 1 столова ложка цукрового піску
  • 1 склянка кубиків льоду
  • 30 мл шоколадного сиропу

Для подачі

  • збиті вершки
  • шоколадний сироп або карамельний сироп

Спосіб приготування

  1. У блендері змішати лід і еспресо.
  2. Додати молоко, цукор і сироп. Збивати 30 секунд або до отримання однорідної маси.
  3. Подавати фрапучино зі збитими вершками і шоколадним сиропом.

Карамельний фрапучино

Фото: карамельний фрапучіно

Інгредієнти

  • 75 мл – еспресо
  • 2 ч. л. – цукру
  • 75 мл – молока
  • 150 мл – ванільного морозива
  • збиті вершки, карамельний соус – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати еспресо, цукор, молоко і морозиво.
  2. У келих налити карамельний соус, намагаючись покрити соусом стінки келиха.
  3. Влити кавову суміш і додати збиті вершки, прикрасити карамельним соусом.

Фрапучино з розчинної кави

Фото: фрапучіно з розчинної кави

Інгредієнти

  • 100 г льоду
  • 100 мл молока
  • 1 столова ложка цукру
  • 2 чайні ложки розчинної кави

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси.
  2. Перелити фрапучино в склянку і подавати, за бажанням прикрасивши збитими вершками.

Тут дізнаєтеся, скільки калорій міститься в різних видах кави.

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