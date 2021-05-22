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Кофе со сгущенкой, яйцом и "лицемерный" – 3 рецепта оригинальных напитков из разных стран

Сегодня, 07:30

Этот кофе может быть несколько необычным для нас, но попробовать его стоит

Фото: instagram.com/vodovoz24/, instagram.com/positivo_travel/, instagram.com/herzelieb/
Фото: instagram.com/vodovoz24/, instagram.com/positivo_travel/, instagram.com/herzelieb/

Кофе для всех один, но в каждой стране есть свой особый рецепт, заслуживающий внимания. Мы рассказывали, как готовят и пьют кофе в Мексике, теперь узнаем, чем себя балуют кофеманы в Испании, Швеции и Германии.

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Кофе с яйцом по-шведски

Фото: instagram.com/vodovoz24/

Кофе достаточно необычный как для нас. Но приготовить и попробовать его стоит. Так пьют напиток не только в Швеции, но и в соседней Норвегии.

Ингредиенты (на 1 чашку)

  • Молотый кофе – 2 ч. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • вода, сахар, корица – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с небольшим количеством воды.
  2. Добавить молотый кофе, взбить до густой консистенции.
  3. Вылить смесь в турку, варить помешивая на небольшом огне, процедить.
  4. По вкусу добавить сахар или корицу.

Бонбон – кофе со сгущенкой из Испании

Фото: instagram.com/positivo_travel/

В Испании пьют кофе часто и много. И теперь мы знаем, что очень в почете в этой стране – кофе со сгущенкой. Да, в Испании она тоже есть.

Ингредиенты

  • Горячий черный кофе – ½ стакана;
  • сгущенное молоко – 50 мл.

Способ приготовления

  1. В сухой стакан на дно влить сгущенное молоко. Лучше использовать длинную барную ложку, чтобы не запачкать края стакана.
  2. Черный кофе осторожно влить в стакан. Не перемешивать. ⠀
  3. Подавать рекомендуется в стакане для латте.

Кофе "Фарисей" из Германии

Фото: instagram.com/herzelieb/

Легендарный для немцев рецепт, которому почти 200 лет. Придумали его на острове Нордштранд простые люди. Дело в том, что пастор острова запрещал людям спиртное. Тогда они придумали втихую добавлять в кофе ром. Когда пастор это обнаружил, то крикнул – фарисеи. Подается "Фарисей" в специальных бело-голубых чашках. Если удастся осилить 8, то чашку можно забрать с собой.

Ингредиенты

  • Молотый кофе – 3 ч. л.;
  • вода – 150 мл;
  • выдержанный ром – 40-50 мл;
  • взбитые сливки (жирность 33%) – 80-100 мл;
  • сахар – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Сварить кофе любым способом. Если необходимо, процедить от гущи. Перелить в высокий бокал для подачи.
  2. Добавить в кофе ром и сахар. Перемешать.
  3. Иногда для большей зрелищности ром с сахаром смешивают в отдельном бокале, поджигают, дают погореть 15-20 секунд, после чего тушат и смешивают с кофе.
  4. Сверху выложить слой взбитых сливок.

Здесь узнаете о 13 добавках к кофе, которые сделают его вкуснее и полезнее.

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