Еспресо – краще, що може бути з кавовими зернами. Історія, тонкощі та правила приготування

Приготувати еспресо в джезві неможливо, вам потрібен аеропрес

Важко знайти людину, яка не починала б свій день з чашки кави. Звісно, нині існує безліч її варіацій, і ви навіть можете любити більше американо або капучино, але іноді хочеться міцніше. І тоді з'являється еспресо. Дізнаємося, з яких зерен його краще готувати, як це зробити за допомогою аеропресу, гейзерної кавоварки і френч-пресу. І пам'ятайте, тільки ті кавові зерна, що правильно зберігаються, можуть забезпечити смачний напій.

"Під тиском" у світову подорож

1901 рік, Мілан. Відомий інженер Ліджі Беццера запатентував першу машину для приготування еспрессо. Але пристрій було недосконалим. Тому упродовж наступних десятиліть інженери допрацьовували і створювали нові системи всередині еспресо-машин.

І тільки в 60-х роках 20 століття італієць Карло Ернесто Валенте зібрав воєдино всі напрацювання і створив еспресо-машину, система якої використовується в сучасних. Звісно, з незначними змінами.

Тому не дарма головними еспресоманами традиційно вважають італійців. Там культура споживання напою виведена на найвищий рівень. Жоден ранок не може початися з чашки еспресо і жоден обід не буде логічно завершеним без неї.

Еспресо Фото: Pixabay

"Під тиском" – так перекладається слово "еспресо" з італійської. І цей приємний "тиск" ладні відчувати на собі мільйони людей щодня.

Уся сіль у зернах

Суміші для еспресо складаються з різних сортів арабіки. Іноді використовують робусту. У арабіки ніжніший і м'якіший смак. Робуста міцніша і гірка, в ній більше кофеїну. Ще робуста дає кавову піну на поверхні еспресо. При цьому використання робусти може мати, наприклад, запах паленої гуми.

Зерна мають бути свіжого обсмажування – середнього або темного, – тобто та каву, яка зберігалася не більше місяця.

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Як приготувати еспресо в домашніх умовах

Метод №1. Аеропрес

Це ідеальний варіант для приготування еспресо. Хоча текстура може відрізнятися від того, що ви отримаєте з кавомашини, смак і вміст кофеїну з аеропресу теж вражає.

Що знадобиться

Аеропресс

Якісна кави в зернах

Фільтрована вода

Спосіб приготування

Подрібніть близько 2 столових ложок кави до консистенції, що нагадує кухонну сіль. Покладіть у фільтр. Додайте приблизно 100 мл води. Вода має бути максимально нагріта, але не окріп. Додайте каву і натисніть на поршень. Пам'ятайте, еспресо залежить від тиску. Перелийте свою каву в чашку і насолоджуйтеся!

Метод №2. Гейзерна кавоварка

За допомогою цього обладнання ви не отримаєте ідеального еспрессо, але, за словами експертів, напій у цій кавоварці виходить задовільним.

Що знадобиться

Гейзерна кавоварка

Якісна кава в зернах

Фільтрована вода

Спосіб приготування

Подрібніть 2 столових ложок кави якомога дрібніше. Налийте на дно кавоварки близько 100 мл води. Засипте кавову гущу у вбудований фільтр, струшуючи, щоб вона осіла. Щільно прикрутіть кришку і поставте його на середній вогонь. Чекайте, доки кава не почне розбухати і спінюватися вгорі – гаряча вода створить тиск, необхідний для приготування концентрованої кави. Коли верх заповниться кавою, вона готова.

Метод №3. Френч-прес

Експерти вважають, що це не найкращий варіант для приготування еспресо, бо він робить напій маслянистим. Хоча – у кожного свої смаки.

Що знадобиться

Френч-прес

Якісна кава в зернах

Чайник

Фільтрована вода

Спосіб приготування

Подрібніть 2 столових ложки кави до консистенції трохи дрібніше, ніж кухонна сіль. У чайнику нагрійте 1 склянку води, не доводячи до кипіння. Це має бути майже окріп. Висипте каву у френч-прес, залийте його водою так, щоб вона увібралась. На це знадобиться 30 секунд. Потім вилийте решту води і дайте каві настоятися близько 4 хвилин. Опустіть поршень наполовину, використовуючи повільний, постійний тиск. Підніміть його до самого верху, а потім опустіть повністю вниз, використовуючи так само рівномірний тиск. Напій готовий.

За матеріалами: Аtlascoffeeclub.com.

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