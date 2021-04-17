Еспресо – краще, що може бути з кавовими зернами. Історія, тонкощі та правила приготування
Приготувати еспресо в джезві неможливо, вам потрібен аеропрес
Важко знайти людину, яка не починала б свій день з чашки кави. Звісно, нині існує безліч її варіацій, і ви навіть можете любити більше американо або капучино, але іноді хочеться міцніше. І тоді з'являється еспресо. Дізнаємося, з яких зерен його краще готувати, як це зробити за допомогою аеропресу, гейзерної кавоварки і френч-пресу. І пам'ятайте, тільки ті кавові зерна, що правильно зберігаються, можуть забезпечити смачний напій.
"Під тиском" у світову подорож
1901 рік, Мілан. Відомий інженер Ліджі Беццера запатентував першу машину для приготування еспрессо. Але пристрій було недосконалим. Тому упродовж наступних десятиліть інженери допрацьовували і створювали нові системи всередині еспресо-машин.
І тільки в 60-х роках 20 століття італієць Карло Ернесто Валенте зібрав воєдино всі напрацювання і створив еспресо-машину, система якої використовується в сучасних. Звісно, з незначними змінами.
Тому не дарма головними еспресоманами традиційно вважають італійців. Там культура споживання напою виведена на найвищий рівень. Жоден ранок не може початися з чашки еспресо і жоден обід не буде логічно завершеним без неї.
"Під тиском" – так перекладається слово "еспресо" з італійської. І цей приємний "тиск" ладні відчувати на собі мільйони людей щодня.
Уся сіль у зернах
Суміші для еспресо складаються з різних сортів арабіки. Іноді використовують робусту. У арабіки ніжніший і м'якіший смак. Робуста міцніша і гірка, в ній більше кофеїну. Ще робуста дає кавову піну на поверхні еспресо. При цьому використання робусти може мати, наприклад, запах паленої гуми.
Зерна мають бути свіжого обсмажування – середнього або темного, – тобто та каву, яка зберігалася не більше місяця.
Як приготувати еспресо в домашніх умовах
Метод №1. Аеропрес
Це ідеальний варіант для приготування еспресо. Хоча текстура може відрізнятися від того, що ви отримаєте з кавомашини, смак і вміст кофеїну з аеропресу теж вражає.
Що знадобиться
- Аеропресс
- Якісна кави в зернах
- Фільтрована вода
Спосіб приготування
- Подрібніть близько 2 столових ложок кави до консистенції, що нагадує кухонну сіль. Покладіть у фільтр.
- Додайте приблизно 100 мл води. Вода має бути максимально нагріта, але не окріп. Додайте каву і натисніть на поршень. Пам'ятайте, еспресо залежить від тиску. Перелийте свою каву в чашку і насолоджуйтеся!
Метод №2. Гейзерна кавоварка
За допомогою цього обладнання ви не отримаєте ідеального еспрессо, але, за словами експертів, напій у цій кавоварці виходить задовільним.
Що знадобиться
- Гейзерна кавоварка
- Якісна кава в зернах
- Фільтрована вода
Спосіб приготування
- Подрібніть 2 столових ложок кави якомога дрібніше.
- Налийте на дно кавоварки близько 100 мл води. Засипте кавову гущу у вбудований фільтр, струшуючи, щоб вона осіла. Щільно прикрутіть кришку і поставте його на середній вогонь.
- Чекайте, доки кава не почне розбухати і спінюватися вгорі – гаряча вода створить тиск, необхідний для приготування концентрованої кави. Коли верх заповниться кавою, вона готова.
Метод №3. Френч-прес
Експерти вважають, що це не найкращий варіант для приготування еспресо, бо він робить напій маслянистим. Хоча – у кожного свої смаки.
Що знадобиться
- Френч-прес
- Якісна кава в зернах
- Чайник
- Фільтрована вода
Спосіб приготування
- Подрібніть 2 столових ложки кави до консистенції трохи дрібніше, ніж кухонна сіль.
- У чайнику нагрійте 1 склянку води, не доводячи до кипіння. Це має бути майже окріп.
- Висипте каву у френч-прес, залийте його водою так, щоб вона увібралась. На це знадобиться 30 секунд.
- Потім вилийте решту води і дайте каві настоятися близько 4 хвилин.
- Опустіть поршень наполовину, використовуючи повільний, постійний тиск. Підніміть його до самого верху, а потім опустіть повністю вниз, використовуючи так само рівномірний тиск. Напій готовий.
За матеріалами: Аtlascoffeeclub.com.
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