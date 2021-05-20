Як готують і п'ють каву в Мексиці – всі тонкощі та рецепт напою
Крім кави, потрібен тростинний цукор і паличка кориці
Час розширювати свій кавовий світогляд і пити напій так, як це роблять в інших країнах. Наприклад, у Мексиці є своя кава, що називається сafe de оlla. Приготувати її в українських реаліях нескладно, головне – знати пропорції та особливості процесу. І якщо у вас є бажання випити зранку не свій улюблений еспресо, а щось нове – пора ознайомитися з рецептом кави по-мексиканськи.
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Особливості приготування і подачі кави по-мексиканськи
- Готується в глиняному горщику
- Кава дуже повільно томиться на вогні
- Використовується пілончило – мексиканський нерафінований коричневий цукор
- За смаком можна додати какао або шоколад
- Подається і п'ється з глиняного посуду
Що треба для кави по-мексиканськи
- Вода – 5 ск.
- Мелена кава – половина склянки
- Тростинний цукор – 90 г
- Паличка кориці – 1 шт.
- Гвоздика – за смаком
Як приготувати каву по-мексиканськи
- Змішати інгредієнти в глиняному посуді, нагрівати на повільному вогні 25 хвилин. Наприкінці додати паличку кориці і гвоздику.
- Прибрати з вогню до закипання.
- Подавати в глиняних чашках.
Тут дізнаєтеся, як приготувати смачну каву вдома.
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