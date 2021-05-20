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Як готують і п'ють каву в Мексиці – всі тонкощі та рецепт напою

Сьогодні, 07:35

Крім кави, потрібен тростинний цукор і паличка кориці

Фото: instagram.com/cafedefortin/
Фото: instagram.com/cafedefortin/

Час розширювати свій кавовий світогляд і пити напій так, як це роблять в інших країнах. Наприклад, у Мексиці є своя кава, що називається сafe de оlla. Приготувати її в українських реаліях нескладно, головне – знати пропорції та особливості процесу. І якщо у вас є бажання випити зранку не свій улюблений еспресо, а щось нове – пора ознайомитися з рецептом кави по-мексиканськи.

У календарі травневих свят можете ознайомитися з ідеями для подарунків рідним і близьким.

Особливості приготування і подачі кави по-мексиканськи

  • Готується в глиняному горщику
  • Кава дуже повільно томиться на вогні
  • Використовується пілончило – мексиканський нерафінований коричневий цукор
  • За смаком можна додати какао або шоколад
  • Подається і п'ється з глиняного посуду

Що треба для кави по-мексиканськи

  • Вода – 5 ск.
  • Мелена кава – половина склянки
  • Тростинний цукор – 90 г
  • Паличка кориці – 1 шт.
  • Гвоздика – за смаком

Як приготувати каву по-мексиканськи

  1. Змішати інгредієнти в глиняному посуді, нагрівати на повільному вогні 25 хвилин. Наприкінці додати паличку кориці і гвоздику.
  2. Прибрати з вогню до закипання.
  3. Подавати в глиняних чашках.

Тут дізнаєтеся, як приготувати смачну каву вдома.

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