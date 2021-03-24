13 простих добавок до кави, які зроблять її смачнішою та кориснішою

Серед них какао, ваніль, лаванда і мускатний горіх

Ми завжди питимемо каву. Навіть коли деяким з нас її бажано не пити. У такому разі скорочується її кількість. І якщо ви уважні до свого здоров'я, то важливо знати, з якими продуктами не рекомендується пити каву. Але є те, що не тільки може поліпшити її смак, а й забезпечити низку переваг для здоров'я. У цьому матеріалі йтиметься про такі добавки. Деякі стали класичними, наприклад, кориця, а деякі досить несподівані. Нутриціолог, консультант з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар назвала 13 корисних добавок до кави.

У разі пошуку несподіваного подарунка близьким, скористайтеся варіантами з нашого календаря березневих свят.

Фото: Віра Паламар, дієтолог, нутриціолог

Чи варто пити каву з добавками?

"Чому ні? Кава – найпопулярніший напій, вона бадьорить. Кава сама по собі має чудовий смак, але іноді хочеться зробити її особливою. Існує безліч способів, як цікаво можна урізноманітнити чашечку кави і при цьому отримати масу переваг для здоров'я", – каже Віра Паламар.

13 добавок до кави, які зроблять її кориснішою

Фото: instagram.com/sidia_spices/

1. Кориця

Кориця – смачна спеція, яка особливо добре поєднується зі смаком кави. У медицині корицю застосовують впродовж тисяч років, кориця має один з найвищих рівнів антиоксидантної активності серед спецій. Вона також багата на марганець, залізо і кальцій. Вони допомагають зміцнити вашу імунну систему, знизити рівень глюкози в крові та холестерину.

Додайте 1/2 чайної ложки кориці в чашку кави перед подачею або також можна паличку кориці залити каву і дати настоятися.

2. Какао

Ви можете об'єднати переваги кави і темного шоколаду, додавши в каву трохи какао-порошку, ви додасте їй аромат. Какао багате на антиоксиданти і пов'язане з безліччю переваг для здоров'я, зокрема зниження ризику серцевих захворювань.

Мокачино, версію кави лате зі смаком шоколаду, подають у багатьох кав'ярнях. Однак його зазвичай підсолоджують цукром. Ви можете легко приготувати його вдома, не додаючи цукор.

3. Екстракт ванілі

Якщо ви любите підсолоджувати каву, вам не потрібно покладатися на цукор і оброблені вершки. Замість цього спробуйте кілька крапель чистого екстракту ванілі.

Ваніль позиціонується як суперпродукт для мозку за здатність підвищувати розумову працездатність, настрій і загальне здоров'я мозку. Доведено, що ваніль знімає болі в животі та проблеми з травленням, зменшує біль у суглобах і знімає стрес.

Додайте кілька крапель чистого екстракту в чашку кави або стручок ванілі при заварюванні.

4. Кардамон

Кардамон використовувався в аюрведичній медицині впродовж тисячоліть. Приправа зазвичай додається в каву на Близькому Сході, надає каві екзотичного смаку.

Кардамон багатий на поживні речовини, клітковину, необхідні мінерали і сполуки, що борються з раком. Дослідження показали, що кардамон містить сполуки, здатні вбивати ракові клітини і сповільнювати зростання нових ракових клітин ..

Додайте щіпку або дві в чашку звареної кави або додайте кілька цільних насінь кардамону, якщо ви заварюєте каву.

5. Каєнський перець

Якщо ви справді хочете урізноманітнити свій щоденний кави, додайте трохи каєнського перцю в свій ранковий напій. Повірте, це не тільки пробудить ваші смакові рецептори, а й дасть вам заряд поживних речовин на початку дня.

Каєнський перець використовувся для лікування проблем зі шлунком, відсутності апетиту і проблем з кровообігом упродовж тисячоліть в медицині корінних американців. Недавні дослідження показують, що він може полегшити головний біль, допомогти травленню і навіть запобігти серцевим захворюванням.

Додайте в каву кілька крапель каєнського перцю або щіпку порошку перцю.

6. Кокосове молоко

Кокосове молоко – ідеальне доповнення, якщо є непереносимість лактози і ви вирішили відмовитися від молочних продуктів у дієтичних цілях або просто хочете замінити молоко низькокалорійним.

З кокосовим молоком можна отримати необхідну дозу вітамінів C, E і B, антиоксидантів, магнію і заліза – всі вони сприяють зміцненню здоров'я кісток, зубів, мозку, нирок і серця.

Додається кокосове молоко в вашу каву за смаком.

6. Сіль

Додавання солі в каву не звичайний, але ефективний спосіб усунути неприємну гіркоту, властиву деяким сортам кави, компенсувати неприємний смак води.

Фактично, в деяких приморських регіонах використання підсоленої води для приготування кави – давня традиція.

Кілька кристалів морської солі можуть бути корисні, адже сіль може заповнити втрати натрію, який ви втрачаєте при вживанні кави.

7. Імбир

У імбиру давня історія використання в якості лікарської рослини, якеа лікує все – від застуди до раку, і сучасні дослідження зосереджені на його антиоксидантних, протизапальних, протиракових властивостях.

Наприклад, у єменській кухні поєднання імбиру з кавою є традиційним напоєм, що має приємний пряний смак.

Імбир у вигляді порошку додавайте у каву на смак.

8. Мускатний горіх

Мускатний горіх – це інтенсивна спеція з теплим, солодким і горіховим смаком, яка добре поєднується з кавою, як у ванільному мускатному напої, або в лате.

На додаток до всього, він володіє антибактеріальними властивостями і містить сполуки, що, як відомо, допомагають поліпшити пам'ять, приносять користь серцю, розслаблюють м'язи і допомагають травленню.

Щіпки мускатного горіха в каву буде достатньо.

9. Лаванда

Смак лаванди квітковий і солодкий, з нотками трав може стати цікавою добавкою до кави. Лаванда широко використовується через її заспокійливу дію, здатність полегшувати біль і забезпечувати безперервний сон.

Можна випити теплий лавандовий лате, але виберайте каву без кофеїну.

10. Апельсиновий фреш

В Італії часто подають еспресо з апельсиновою цедрою, щоб цитрусові нотки могли зменшити гіркоту кави.

Але останнім часом стало популярним додавання апельсинового холодного фрешу до чашки гарячого еспресо, для отримання суміші, яка освіжає. Крім естетики, сік містить вітамін C, вітаміни групи B, вітамін A, калій і кальцій.

Якщо любите цей незвичайний смак кави, то додайте апельсиновий фреш. Усе залежить від ваших смакових уподобань.

11. Лимон або лайм

Цитрусові – звичайна добавка до кави, оскільки вони можуть зменшити гіркоту і зробити смак кави яскравіше.

Лимони і лайм багаті на вітаміни та антиоксиданти, тому додавання їх у напій може допомогти в боротьбі з раком і зміцнити імунну систему.

12. Кокосове масло

Кокосове масло стає дедалі популярнішим завдяки корисним властивостям: від поліпшення функції мозку до втрати ваги і антибактеріальних властивостей.

Але кокосове масло в каві забезпечує більше, ніж просто поживну цінність.

Додайте половину чайної ложки масла в каву – отримаєте кремову текстуру та легкий кокосовий смак, який можна ще більше посилити за допомогою кокосового молока.

13. Вершкове масло

Головне – використовувати високоякісне несолоне або топлене масло. Масло підсилює дію кофеїну, стимулює увагу і знижує рівень холестерину в крові. На смак така кава нагадує вершковий лате. На думку автора напою Дейва Еспрі, така кава забезпечує мозок поживними здоровими жирами, підсилює роботу м'язів і покращує увагу.

Додавайте у каву 10-15 г хорошого вершкового масла.

Тут дізнаєтеся, як правильно варити каву в турці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися