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Як уникнути жахливих помилок при приготуванні кави – розповідає експерт

Сьогодні, 09:00

Не доводьте воду до кипіння, скрупульозно підбирайте зерна і слухайте смакові рецептори

Для смачної чашки потрібна хороша вода і якісні зерна, які ви правильно зберігайте. Іноді це може не врятувати – і ваша кава виходить не такою, як була, наприклад, учора. Просто так не буває, коли щоразу ви приготуєте ідеально смачну чашку. Експерт і популяризатор кави Андрій Чуковський розповів, яких помилок ми припускаємося, коли беремо в руку джезву, і чи варто на них звертати особливу увагу.

Фото: Андрій Чуковський, популяризатор кави

Як уникнути цих усіляко жахливих помилок в приготуванні кави?

Знаєш, скільки разів я припускався помилок в приготуванні кави? Я і сам не знаю... Думаю, близько чотирьох тисяч разів. Якщо зовсім чесно – не пам'ятаю дня у всій моїй кавовій кар'єрі, щоб я не помилився. Тішу себе лише думкою про те, що не бачу іншого способу вчитися, крім як постійно помилятися і робити висновки.

Саме завдяки помилкам я давно вже зрозумів – правильної кави взагалі не існує. Здавалося б – є і хімія, і фізика, і математичний розрахунок, але є ж ще і персональні переваги кожного. І в цих особистих уподобаннях, повір, і ховається справжній культурний прорив, що не ґрунтується на правилах, та взагалі забув про існування норм і традицій. Тільки порушуючи правила приготування кави, ми знаходимо в ній щось нове. Це правда.

Звісно, ти вже подумав: "Якого біса я все це читаю? Можна ж було просто написати, яких помилок не робити або хоча б перелічити те, що псує каву ". І, напевно, так було би правильніше. Але ти вже розумієш – правильно не завжди ефективно. Так і з кавою.

Просто зрозумій – сенс смачної кави не в тому, щоб точно повторювати рецепти або коректно проводити хімічну реакцію, а в тому, як ти ставишся до кінцевого результату, що наповнює твою ж чашку. Весь сенс твоєї традиції пити каву вранці – в смаку. У тому, що ти віддаєш перевагу, згідно з твоїм досвідом сприйняття. Ігнорувати свої смаки та вподобання – це помилка. Це псує твою каву. Ну, нехай.

Не писатиму ж я про те, що не варто воду для кави доводити до кипіння?

Тобі це точно відомо і без цієї статті. Мені ж набагато цікавіше показати тобі більшу глибину помилок пов'язаних з ароматним напоєм.

Наприклад, помилкою можна вважати впевненість у повторюваності чашок. Багато хто вірить, що це можливо – дві абсолютно однакові чашки кави. Уявіть собі, як на одному дереві росте безліч кавових ягід – якісь гіркі, якісь кислі та навіть солодкі трапляються серед них. Таких дерев багато, але якісь ростуть у тіні, а інші під пекучим сонцем. На деяких деревах більше листя, на інших – менше. Дивно вважати, що в кожну чашку потрапляє однакова кількість різних ягід з різних дерев.

Помилка ховається в недосконалості наших рецепторів, що усереднюють тонкощі смаку та аромату. Не більше. Ще одна серйозна помилка – слухати свого сусіда про те, як правильно варити каву. Звідки йому знати, як вам подобається?

Краще не помилки розбирати, а звертати увагу на важливі моменти:

  • Уважно підбирай воду. З різною водою кава "грає" по-різному за різних температурах
  • Скрупульозно вибирай каву. Завжди відмовляйся від того зерна, яке тобі не сподобалося
  • Добирай помел так, щоби було зручно варити каву
  • Звертай увагу на те, що подобається в каві саме тобі. Розвивай свої смакові "горизонти"
  • Не критикуй людей, які говорять "еКспресо", перебуваючи в Парижі чи Мадриді. Для них це нормально. Там так говорять
  • Ніколи не бійся помилитися. Помилки дають тобі колосальний досвід
  • І знай – ідеальної чашки не існує. Або, скоріше, кожна чашка ідеальна по-своєму, як і унікальна теж. Отже, не заморочуйся, але й воду не доводь до кипіння.

Просто будь упевнений, що твоя кава гідна тебе на сто відсотків. Ніхто не заважає їй ставати краще в твоїх руках. Щиро сподіваюся, що допоміг тобі трохи більше повірити в свої сили. Бувай!

Тут дізнаєтеся, що потрібно додати до кави, щоб розкрити її смак сповна.

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