Фінансьє – рецепт найароматнішого тістечка з Франції

Випічка за формою і кольором дуже схожа на золоті злитки. Такий відтінок досягається завдяки присутності мигдалю і "горіхового масла", яке легко можна приготувати в домашніх умовах

Тістечко фінансьє Фото: instagram.com/paulinelittlechef/

Франція – мати багатьох десертів, які заслужено стали світовою класикою. І досить часто, то тістечка, бісквіти або печиво, десерти отримують назви, які асоціюються з багатством і розкішшю. Ми розповідали про смачне американське печиво мільйонера, тепер дізнаємося рецепт паризького фінансьє. Якщо у вас немає спеціяльних (прямокутних) формочок, можна спекти його в звичайній, а потім порізати, як вам захочеться. І якщо хочеться провести це літо гідно щодо вражень і з користю – скористайтеся лайфхами з нашого календаря.

Улюблені ласощі паризьких фінансистів

Саме так казали пекарі в одному з фінансових районів Парижа. Зрозуміло, що французькою фінансьє – це фінансист. Тоді і зараз їх подають до кави або чаю з ягодами або вершками. Рецептів, вірніше, додаткових інгредієнтів для фінансьє безліч. Можна додати в тісто подрібнені горіхи або сухофрукти, а можна прикрасити шоколадною глазур'ю або праліне. Головне – це "горіхове масло", без нього фінансьє не вийде. Воно надасть тістечку ніжної текстури і аромату. Таке масло легко приготувати вдома.

Як приготувати тістечко фінансьє

Тістечко фінансьє Фото: instagram.com/emilysinreceta/

Інгредієнти

100 г вершкового масла хорошої якості

50 г борошна

100 г цукрової пудри

50 г меленого мигдалю чи мигдального борошна

3 яєчні білки

4 ст. л. праліне

Для праліне

100 г фундука

100 г мигдалю

200 г цукру

Спосіб приготування

Для праліне на добре розігрітій сухій сковороді підсмажити горіхи, посипати цукром. Смажити до моменту, коли цукор розчиниться і стане золотавого кольору. Вилити на підготовлений аркуш пергаменту, змащений маслом, а ще краще – на силіконовий килимок. Так праліне не прилипне. Охолодити. Розламати праліне на шматочки і подрібнити в крихту в блендері. Тепер потрібно приготувати "горіхове масло". У посуді з товстим дном його потрібно розтопити і довести до коричневого кольору і горіхового запаху. Змішати масло з борошном, цукровою пудрою і меленим мигдалем. В окремій ємності добре збити яєчні білки. Обережно лопаткою вмішати в тісто. Воно одразу стане легшої структури. Викласти тісто по формах або в форму, заповнюючи не більше, ніж на половину. Посипати крихтою праліне. Випікати в духовці за температури 130 градусів близько 35 хвилин. Тістечка мають стати золотавими. Фінансьє ще гарячими треба витрусити з форми, інакше вони можуть прилипнути.

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