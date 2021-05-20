15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

А ще – икористовуйте кілька видів цукру і беріть харчову соду, а не розпушувач

Пісочне печиво класичне Фото: freepik.com

Домашнє печиво. Це коли вибираєш рецепт, додумуєш, якої форми воно буде, експериментуєш і доповнюєш тісто новими інгредієнтами – для яскравості або для смаку. Але щоб ваша улюблена випічка вийшла ідеальною, треба знати важливі деталі. 15 секретів домашнього печива знайдете нижче.

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1. Використовуйте кілька видів цукру

Змішування різних видів цукру надає глибину смаку і допомагає досягти ідеального хрусткого печива. Тож якщо в наявності є коричневий цукор, то додайте його в тісто в пропорції 50 на 50 (звичайний і коричневий цукор).

2. Беріть харчову соду

Розпушувач створює текстуру, яка більше схожа на бісквіт. Якщо потрібно пісочне, щільніше і твердіше печиво, краще брати харчову соду.

3. Дістаньте масло з холодильника задовго до випікання печива

У більшості рецептів печива використовується масло кімнатної температури, бо розм'якшене масло найкраще змішується із сухими інгредієнтами. Якщо вам потрібно печиво "тягучої" текстури, розтопіть масло перед змішуванням.

4. Використовуйте яйця кімнатної температури

Яєчні білки додадуть більше об'єму вашому тісту для печива, якщо вони будуть кімнатної температури. Тому вийміть яйця з холодильника приблизно за годину до того, як плануєте зайнятися печивом.

5. Однакові шматочки шоколаду

Однаковий розмір шоколаду означає, що вони рівномірно танутимуть при випіканні, тим самим і саме печиво приготується рівномірно, не підгорить, не буде частково сирим.

6. Не замішуйте тісто занадто інтенсивно

Інтенсивний заміс додає в тісто багато зайвого повітря. Так є ризик отримати не печиво, а щось схоже на маленькі кекси.

7. Охолодіть тісто перед формуванням печива

Тісто для печива найкраще охолоджувати в холодильнику приблизно за 30 хвилин до розкочування і випікання. Деякі експерти радять залишити тісто в холодильнику на всю ніч.

8. Використовуйте мірну ложку для формування печива

Використовуйте мірну ложку, щоби печиво перед випіканням було однакового розміру. Це гарантує, що воно готуватиметься рівномірно в духовці.

9. Вибирайте для випічки силіконові килимки

Силіконові килимки перетворить будь-деко на антипригарну поверхню. Папір для випічки теж підійде, але є ризик, що печиво до нього прилипне і розсипатиметься.

10. Завжди розігрівайте духовки

Правильна температура духовки варіюватиметься залежно від рецепту, але зазвичай потрібна помірно гаряча духовка в діапазоні 160-190 градусів. Завжди попередньо розігрівайте духовку перед тим, як поставите туди печиво. Щоб випічка вийшла ідеальною, вона має випікатися одразу ж.

11. Контролюйте випікання

Це стосується печива з великою кількістю масла в рецепті. Експерти радять витягнути випічку з духовки за хвилину до того, як написано в рецепті. Справа в тому, що жирні інгредієнти продовжують готуватися поза духовки. Якщо дістати таке печиво пізніше, воно може пригоріти.

12. Додавайте трохи подрібненої вівсянки в тісто

Подрібнені вівсяні пластівці надають печиву тягучої текстуриу. Для вівсяного печива краще брати подрібнену і звичайну вівсянку в пропорціях на ваш смак.

13. Додавайте в печиво яскравих кольорів

Це можуть бути сухофрукти, щоб надати печику додаткового смаку та яскравого кольору. Найсмачніші – журавлина, родзинки і сушене манго.

14. Додавайте горіхи

Волоські горіхи і арахіс добре поєднуються із шоколадом. Це додасть печиву легкого горіхового смаку та аромату.

15. Не забувайте про щіпку солі

Врівноважити солодкість тіста для печива можна щіпкою солі. Або як завершальний штрих посипте кожне печиво гарячими пластівцями морської солі, щоб отримати чудовий солодко-солоний смак.

За матеріалами: Lovefood.com.

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