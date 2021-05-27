15 рецептів домашнього печива – від ретровипічки до сучасної трендової
У цій добірці є солодке, солоне, а також печиво для тих, хто контролює свою вагу
Домашнє печиво – це коли хочеться затишку. Вам не знадобиться багато часу, щоб його спекти, а от задоволення від цього отримаєте колосальне. Для початку ознайомтеся із секретами домашнього печива, щоб воно вийшло ідеальним, і – до справи. У цій добірці 15 рецептів – від нашого улюбленого печива з дитинства до дуже трендового сьогодні.
Якщо вам хочеться здивувати близьких прекрасним подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.
Печиво "Кураб'є"
Інгредієнти
- 100 г – розм'якшене вершкове масло 82,5%
- 50 г – цукор
- 1 пакетик – ванільний цукор
- 1 шт. – білок
- 150 г – борошно
- улюблений джем
Спосіб приготування
- Вершкове масло збити до білого кольору з цукром. Додати білок, ванільний цукор, добре збити.
- Додати борошно, збити до однорідності. Перекласти тісто в кондитерський мішок з улюбленою насадкою.
- На деко, застелене пергаментом, відсадити печиво. У центрі кожного мокрим пальцем зробити невелике заглиблення в центрі.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин.
- Дати охолонути і акуратно заповнити серединки джемом.
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Домашнє печиво на кефірі
Інгредієнти
- 100 мл – кефірa
- 1 шт. – яйцo
- 60 мл – олії
- 1 cт. л. – цукру
- 250 г – борошна
- 1 ч. л. – розпушувача
Спосіб приготування
- Збити яйце вінчиком, додати цукор, розмішати.
- Влити кефір і олію, розмішати.
- Всипати частину борошна і розпушувач, перемішати. Додати другу частину борошна.
- Замісити тістo і розкачати завтовшки 1 см.
- Посипати цукром, розрізати нa невеликі квадрати.
- Перекласти нa деко, застeлeне пергаментом.
- Випікати в розігрітій до 180 грaдycів дуxовці 15 xвилин.
М'ятне печиво
Інгредієнти
- М'ята – 20 г
- Цукор – 100 г
- Вершкове масло – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Борошно – 200 г
Спосіб приготування
- М'яту з цукром перебити блендером до однорідної консистенції.
- Додати яйце, розм'якшення вершкове масло і ще раз змішати за допомогою блендера.
- Додати борошно з розпушувачем. Перемішати.
- З тіста сформувати кульки (має вийти близько 20 шт.). Розкласти на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікати 15 хвилин за температури 180 градусів.
Домашнє печиво з родзинками
Інгредієнти
- Сир – 180 г
- Пластівці вівсяні – 80 г
- Борошно пшеничне – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Масло вершкове – 80 г
- Цукор – 100 г
- Дрібка солі
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Родзинки – 50 г
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 190 градусів. Деко застелити пергаментом.
- М'яке масло збити з цукром і сіллю. Додати яйце і сир. Знову збити.
- Додати просіяне борошно, розпушувач і вівсяні пластівці. Добре перемішати. Вмішати родзинки.
- Сформувати печиво мокрими руками і випікати 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.
Кунжутне печиво
Інгредієнти
- 70 г борошна
- 60 г вершкового масла
- 120 г цукру (звичайного або коричневого)
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. екстракту ванілі або 1 пакетик ванільного цукру
- 1 ч. л. лимонного соку
- 160 г насіння кунжуту
- 0,5 ч. л. розпушувача
- 0,5 ч. л. солі
Спосіб приготування
- Змішати борошно, розпушувач і сіль.
- Збити розм'якшене вершкове масло з цукром. Потім додати яйце, ваніль і лимонний сік, і збивати 20-30 секунд міксером.
- Збиваючи на низькій швидкості міксера, додати невеликими порціями борошно.
- Лопаткою вмішати весь кунжут (його можна заздалегідь обсмажити на сухій сковороді).
- Духовку розігріти до 180 градусів. За допомогою чайної ложки викласти тісто на застелений пергаментним папером деко. Випікати 8-15 хвилин, залежно від розміру.
- Дати охолонути перед подачею. Гаряче печиво м'яке і липке, доки гаряче, але пізніше воно стає хрустким і дуже смачним.
Шоколадне печиво з мармуровою скоринкою
Інгредієнти
- 60 г чорного гіркого шоколаду
- 100 мл молока
- 250 г коричневого цукру
- 125 г вершкового масла
- 2 яйця
- 1/2 ч. л. солі
- 340 г пшеничного борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 2 ст. л. какао-порошку
- 1 щіпка перцю духмяного меленого
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 1 жменю горіхів пекан
- Цукрова пудра – за смаком
Спосіб приготування
- У сотейник покласти шоколадні краплі або подрібнену плитку шоколаду. Додати молоко. Розтопити шоколад за невисокої температури.
- У глибоку миску насипати цукор, додати м'яке вершкове масло, курячі яйця, сіль. Розтерти все до однорідної консистенції за допомогою лопатки.
- Додати третю частину борошна, розпушувач, какао-порошок. Знову вимішати лопаткою
- Додати ще частину борошна і розтоплений шоколад з молоком. Вимішати ще раз.
- Додати духмяний перець, ванільний екстракт і решту борошна.
- Горіхи подрібнити в блендері і додати в тісто. Добре вимішати, щоб всі інгредієнти поєдналися.
- Готове тісто загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на 3-4 години.
- Дістати тісто з холодильника, скачати кульки довільного розміру і обваляти в цукровій пудрі.
- Деко застелити папером для випічки. Викласти кульки на невеликій відстані одне від одного.
- Випікати печиво 15-20 хвилин за 190 градусів.
Печиво на сметані
Інгредієнти
- 2,5-3 склянки борошна
- 250 г вершкового масла
- 1 склянка цукру
- 3/4 склянки сметани
- 1 яйце
- 1 ч. л. розпушувача
Для посипання
- 1-2 ч. л. кориці
- 2 ст. л. цукрової пудри
Спосіб приготування
- Масло розтопити на повільному вогні в каструлі або в мікрохвильовій печі, всипати цукор, сметану, яйце і добре перемішати.
- В отриману масу додати борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто.
- Розкачати його в пласт завтовшки 0.5 см і вирізати формочкою печиво.
- Вмочити одним боком у суміш цукрової пудри й кориці.
- Випікати до золотистого кольору за 200 градусів близько 15-20 хвилин.
Сирне печиво як у дитинстві
Інгредієнти
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 1 яйце
- 1/2 ч. л. розпушувача
- 150 г борошна
- 200 г сиру
Для посипання
- 1 яєчний жовток
- 2 ст. л. цукру
Спосіб приготування
- Вершкове масло попередньо дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Розітріть масло з цукром за допомогою вінчика.
- Додайте борошно, розпушувач, яйце і сир.
- Замісити м'яке тісто. Якщо воно липне до рук, додайте ще трохи борошна.
- Тісто розкачати завтовшки 5-7 мм. Формочками виріжте печиво, перенесіть на застелене пергаментом деко.
- Змастіть верх жовтком і посипте цукром.
- Поставте в духовку на 15-20 хвилин.
- Подавайте разом з чаєм, кавою або какао.
Пісочне печиво з апельсином
Інгредієнти
- 225 г вершкового масла кімнатної температури
- 1/2 чашки + 2 ст. л. цукрової пудри
- 1/4 чашки крохмалю або рисового борошна
- 1 1/2 чашки пшеничного борошна
- 1/2 ч. л. солі
- 1 ч. л. ванілі
- 1 1/2 ч. л. апельсинового масла або дрібно натертої цедри
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Добре збити масло, доки воно не стане повітряним.
- Додати цукрову пудру і збити ще, доки маса не стане світлою і пишною.
- Просіяти крохмаль і вмішати в масляну суміш. Потім просіяти борошно і сіль, додати до тіста і перемішати.
- Додати ваніль, апельсинове масло або цедру і перемішати. Замісити м'яке тісто.
- Викласти тісто ложкою на деко на відстані 4-5 см одне від одного.
- Випікати 18-20 хвилин, доки низ печива не стане злегка коричневим.
- Перекласти печиво на решітку і залишити остигати.
Солоне печиво з фетою і прованськими травами
Інгредієнти
- 2 чашки (285 г) борошна
- 1 ст. л. розпушувача
- 1 1/2 ч. л. солі
- 1 ст. л. прованських трав
- 170 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками
- 1/2 склянки холодної пахти
- 1 холодне дуже велике яйце
- 200 г сиру фета
- 1 яйце, збите з 1 ст. л. води
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 220 градусів і застеліть пергаментним папером.
- Перемішайте борошно, розпушувач, сіль і прованські трави у великій мисці. Додайте нарізане кубиками масло і перетирати руками, доки суміш не стане схожою на хлібні крихти.
- Перемішайте яйце в невеликій мисці й вилийте в суміш з вершкового масла і борошна. Акуратно замісіть тісто, наприкінці додайте фету.
- Розкачайте тісто на присипаної борошном поверхні в пласт завтовшки 1 см. Розріжте на 8 рівних прямокутників для великого печива або на 16 трикутників для середнього.
- Змастіть печиво яйцем, збитим з водою. Випікайте 17-20 хвилин, доки воно не підрум'яниться.
- Злегка остудіть на решітці перед подачею.
Лимонне печиво з тріщинами
Інгредієнти
- 70 г вершкового масла
- 1 яєчний білок
- 1 пакетик ванільного цукру
- 70 г цукрової пудри + 40 г для посипання печива
- 1 лимон (яскраво-жовтий, ароматний)
- 220 г пшеничного борошна
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- 1 ч. л. розпушувача для тіста
Спосіб приготування
- М'яке вершкове масло збити міксером з цукровою пудрою і ванільним цукром до однорідної маси.
- Окремо збити яєчний білок до пишної піни, додати до вершкового масла і акуратно перемішати.
- З лимона зняти цедру з допомогою терки. Натирати так, щоб не зачіпати білу частину лимона. З лимона вичавити сік і процідити його через дрібне ситечко.
- До вершкового масла додати цедру і сік лимона, перемішати.
- Потім додати крохмаль, просіяне з розпушувачем борошно, перемішати.
- Тісто розділити на невеликі шматочки. Кожен шматочок тіста скачати в кульку і приплюснути в коржик. Всі коржі зверху злегка посипати цукровою пудрою.
- Деко вистелити папером для випікання і перекласти печиво на деко.
- Випікати лимонне печиво в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин.
Печиво з мигдальним пелюстками
Інгредієнти
- Яєчні жовтки – 2 шт.
- Цукор – 80 г
- Борошно – 40 г
- Вершкове масло – 59 г
- 40 г мигдальних пелюсток + для посипання
Спосіб приготування
- Вершкове масло розтопити і остудити до кімнатної температури.
- Яєчні жовтки розтерти вінчиком разом з цукром, не збиваючи.
- Додати до жовтків розтоплене вершкове масло і просіяне борошно.
- Всипати мигдальні пелюстки і акуратно вмішати в тісто.
- Деко для випічки застелити пергаментним папером, змастити олією.
- Викласти тісто двома чайними ложками на папір для випічки. Посипати мигдальними пелюстками.
- Випікати в розігрітій до 160 градусів близько 15-20 хвилин.
- Дати охолонути 5-10 хвилин на деку, потім перекласти на решітку.
Сирне печиво з вівсянкою
Інгредієнти
- 1/2-1 ск. вівсянки (можна подрібнити в блендері)
- 1 упаковка сиру
- 2 яйця
- Родзинки та/або насіння – за смаком
Спосіб приготування
- Збовтайте виделкою яйця, додайте сир і добре розімніть.
- Родзинки попередньо замочити в теплій воді, обсушити.
- Додати в сирну масу вівсянку, родзинки та насіння.
- Присипте деко вівсяними пластівцями.
- Скачайте з тіста кульки і викладіть їх на деко.
- Випікайте в розігрітій до 160-180 градусів духовці 15 хвилин.
Біскоті з апельсином і журавлиною
Інгредієнти
- 320 г борошна
- 150 г цукру
- 55 г вершкового масла (розтопити)
- 3 шт. яйця
- 2 ст. л апельсинового соку
- 75 г мигдалю
- 120 г журавлини сушеної
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. цедри апельсина
- 0,5 ч. л. кориці
- дрібка солі
Спосіб приготування
- У чашу просіяти борошно, розпушувач і корицю. Додати цукор, перемішати до однорідності і відставити.
- Яйця розбити в іншу чашу, додати розтоплене вершкове масло, змішати вінчиком або міксером до однорідності.
- До яєчної суміші додати апельсиновий сік і цедру, перемішати.
- Влити суміш до борошна, змушують однорідне тісто.
- Додати журавлину, мигдаль і перемішати.
- Розділити тісто на 2 частини, сформувати "прямокутник" (приблизно: завширшки 10, завдовжки 30, заввишки 2 см)
- Випікати 30-40 хвилин за 160 градусів до золотистої скоринки.
- Після остудити і нарізати на брусочки (завтовшки 1,5-2 см).
- Випікати ще 5-7 хвилин за 180 градусів до золотистої скоринки.
Печиво "Бананчик" за рецептом Лізи Глінської
Для тіста
- 100 г – вершкового масла (розм'якшеного, 82%)
- 100 г – сметани (4 ст. л., 10-15%)
- 200 г – борошна (1,25 склянки об'ємом 250 мл)
- 20 г – цукрової пудри (1 ст. л.)
- 6 г – розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
- Ванільний цукор (за бажанням)
Приготуємо тісто
- Вершкове масло і сметану збити до пишної маси. Додати цукрову пудру, збити.
- Змішати борошно з розпушувачем, додати до основної маси, перемішати.
- Сформувати з тіста циліндр, загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник на 1 годину.
Для бананової начинки
- 2 шт. – банана
- 20 г – цукру (1 ст. л.)
- 10 г – вершкового масла
- 20 г – родзинки
Приготуємо бананову начинку
- Банани почистити і нарізати кубиками.
- Додати вершкове масло, цукор і запарені родзинки. Перемішати і на середньому вогні потримати 3-4 хвилини. Дати охолонути.
Приготуємо печиво
- Нарізати тісто брусками завтовшки 1 см.
- Розкачати овали, викласти начинку, заліпити краї і сформувати банан.
- Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією 20-25 хвилин.
- Печиво посипати цукровою пудрою.
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