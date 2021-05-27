15 рецептів домашнього печива – від ретровипічки до сучасної трендової

У цій добірці є солодке, солоне, а також печиво для тих, хто контролює свою вагу

Домашнє печиво з родзинками Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Домашнє печиво – це коли хочеться затишку. Вам не знадобиться багато часу, щоб його спекти, а от задоволення від цього отримаєте колосальне. Для початку ознайомтеся із секретами домашнього печива, щоб воно вийшло ідеальним, і – до справи. У цій добірці 15 рецептів – від нашого улюбленого печива з дитинства до дуже трендового сьогодні.

Якщо вам хочеться здивувати близьких прекрасним подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Печиво "Кураб'є"

Фото: instagram.com/juli_sweets/

Інгредієнти

100 г – розм'якшене вершкове масло 82,5%

50 г – цукор

1 пакетик – ванільний цукор

1 шт. – білок

150 г – борошно

улюблений джем

Спосіб приготування

Вершкове масло збити до білого кольору з цукром. Додати білок, ванільний цукор, добре збити. Додати борошно, збити до однорідності. Перекласти тісто в кондитерський мішок з улюбленою насадкою. На деко, застелене пергаментом, відсадити печиво. У центрі кожного мокрим пальцем зробити невелике заглиблення в центрі. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин. Дати охолонути і акуратно заповнити серединки джемом.

Домашнє печиво на кефірі

Фото: instagram.com/foody.magic/

Інгредієнти

100 мл – кефірa

1 шт. – яйцo

60 мл – олії

1 cт. л. – цукру

250 г – борошна

1 ч. л. – розпушувача

Спосіб приготування

Збити яйце вінчиком, додати цукор, розмішати. Влити кефір і олію, розмішати. Всипати частину борошна і розпушувач, перемішати. Додати другу частину борошна. Замісити тістo і розкачати завтовшки 1 см. Посипати цукром, розрізати нa невеликі квадрати. Перекласти нa деко, застeлeне пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 грaдycів дуxовці 15 xвилин.

М'ятне печиво

Фото: instagram.com/mila_fruit_bakery/

Інгредієнти

М'ята – 20 г

Цукор – 100 г

Вершкове масло – 100 г

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Борошно – 200 г

Спосіб приготування

М'яту з цукром перебити блендером до однорідної консистенції. Додати яйце, розм'якшення вершкове масло і ще раз змішати за допомогою блендера. Додати борошно з розпушувачем. Перемішати. З тіста сформувати кульки (має вийти близько 20 шт.). Розкласти на деко, застелене пергаментним папером. Випікати 15 хвилин за температури 180 градусів.

Домашнє печиво з родзинками

Фото: instagram.com/sopova_katerina_/

Інгредієнти

Сир – 180 г

Пластівці вівсяні – 80 г

Борошно пшеничне – 200 г

Яйце – 1 шт.

Масло вершкове – 80 г

Цукор – 100 г

Дрібка солі

Розпушувач – 1 ч. л.

Родзинки – 50 г

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 190 градусів. Деко застелити пергаментом. М'яке масло збити з цукром і сіллю. Додати яйце і сир. Знову збити. Додати просіяне борошно, розпушувач і вівсяні пластівці. Добре перемішати. Вмішати родзинки. Сформувати печиво мокрими руками і випікати 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.

Кунжутне печиво

Фото: Pinterest

Інгредієнти

70 г борошна

60 г вершкового масла

120 г цукру (звичайного або коричневого)

1 яйце

0,5 ч. л. екстракту ванілі або 1 пакетик ванільного цукру

1 ч. л. лимонного соку

160 г насіння кунжуту

0,5 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. солі

Спосіб приготування

Змішати борошно, розпушувач і сіль. Збити розм'якшене вершкове масло з цукром. Потім додати яйце, ваніль і лимонний сік, і збивати 20-30 секунд міксером. Збиваючи на низькій швидкості міксера, додати невеликими порціями борошно. Лопаткою вмішати весь кунжут (його можна заздалегідь обсмажити на сухій сковороді). Духовку розігріти до 180 градусів. За допомогою чайної ложки викласти тісто на застелений пергаментним папером деко. Випікати 8-15 хвилин, залежно від розміру. Дати охолонути перед подачею. Гаряче печиво м'яке і липке, доки гаряче, але пізніше воно стає хрустким і дуже смачним.

Шоколадне печиво з мармуровою скоринкою

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

60 г чорного гіркого шоколаду

100 мл молока

250 г коричневого цукру

125 г вершкового масла

2 яйця

1/2 ч. л. солі

340 г пшеничного борошна

1 ч. л. розпушувача

2 ст. л. какао-порошку

1 щіпка перцю духмяного меленого

1 ч. л. ванільного екстракту

1 жменю горіхів пекан

Цукрова пудра – за смаком

Спосіб приготування

У сотейник покласти шоколадні краплі або подрібнену плитку шоколаду. Додати молоко. Розтопити шоколад за невисокої температури. У глибоку миску насипати цукор, додати м'яке вершкове масло, курячі яйця, сіль. Розтерти все до однорідної консистенції за допомогою лопатки. Додати третю частину борошна, розпушувач, какао-порошок. Знову вимішати лопаткою Додати ще частину борошна і розтоплений шоколад з молоком. Вимішати ще раз. Додати духмяний перець, ванільний екстракт і решту борошна. Горіхи подрібнити в блендері і додати в тісто. Добре вимішати, щоб всі інгредієнти поєдналися. Готове тісто загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на 3-4 години. Дістати тісто з холодильника, скачати кульки довільного розміру і обваляти в цукровій пудрі. Деко застелити папером для випічки. Викласти кульки на невеликій відстані одне від одного. Випікати печиво 15-20 хвилин за 190 градусів.

Печиво на сметані

Печиво на сметані Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2,5-3 склянки борошна

250 г вершкового масла

1 склянка цукру

3/4 склянки сметани

1 яйце

1 ч. л. розпушувача

Для посипання

1-2 ч. л. кориці

2 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування

Масло розтопити на повільному вогні в каструлі або в мікрохвильовій печі, всипати цукор, сметану, яйце і добре перемішати. В отриману масу додати борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. Розкачати його в пласт завтовшки 0.5 см і вирізати формочкою печиво. Вмочити одним боком у суміш цукрової пудри й кориці. Випікати до золотистого кольору за 200 градусів близько 15-20 хвилин.

Сирне печиво як у дитинстві

Сирне печиво з цукровою посипкою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

1/2 ч. л. розпушувача

150 г борошна

200 г сиру

Для посипання

1 яєчний жовток

2 ст. л. цукру

Спосіб приготування

Вершкове масло попередньо дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Духовку розігрійте до 180 градусів. Розітріть масло з цукром за допомогою вінчика. Додайте борошно, розпушувач, яйце і сир. Замісити м'яке тісто. Якщо воно липне до рук, додайте ще трохи борошна. Тісто розкачати завтовшки 5-7 мм. Формочками виріжте печиво, перенесіть на застелене пергаментом деко. Змастіть верх жовтком і посипте цукром. Поставте в духовку на 15-20 хвилин. Подавайте разом з чаєм, кавою або какао.

Пісочне печиво з апельсином

Апельсинове печиво Фото: Depositphotos

Інгредієнти

225 г вершкового масла кімнатної температури

1/2 чашки + 2 ст. л. цукрової пудри

1/4 чашки крохмалю або рисового борошна

1 1/2 чашки пшеничного борошна

1/2 ч. л. солі

1 ч. л. ванілі

1 1/2 ч. л. апельсинового масла або дрібно натертої цедри

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. Добре збити масло, доки воно не стане повітряним. Додати цукрову пудру і збити ще, доки маса не стане світлою і пишною. Просіяти крохмаль і вмішати в масляну суміш. Потім просіяти борошно і сіль, додати до тіста і перемішати. Додати ваніль, апельсинове масло або цедру і перемішати. Замісити м'яке тісто. Викласти тісто ложкою на деко на відстані 4-5 см одне від одного. Випікати 18-20 хвилин, доки низ печива не стане злегка коричневим. Перекласти печиво на решітку і залишити остигати.

Солоне печиво з фетою і прованськими травами

Фото: popsugar.com

Інгредієнти

2 чашки (285 г) борошна

1 ст. л. розпушувача

1 1/2 ч. л. солі

1 ст. л. прованських трав

170 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками

1/2 склянки холодної пахти

1 холодне дуже велике яйце

200 г сиру фета

1 яйце, збите з 1 ст. л. води

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 220 градусів і застеліть пергаментним папером. Перемішайте борошно, розпушувач, сіль і прованські трави у великій мисці. Додайте нарізане кубиками масло і перетирати руками, доки суміш не стане схожою на хлібні крихти. Перемішайте яйце в невеликій мисці й вилийте в суміш з вершкового масла і борошна. Акуратно замісіть тісто, наприкінці додайте фету. Розкачайте тісто на присипаної борошном поверхні в пласт завтовшки 1 см. Розріжте на 8 рівних прямокутників для великого печива або на 16 трикутників для середнього. Змастіть печиво яйцем, збитим з водою. Випікайте 17-20 хвилин, доки воно не підрум'яниться. Злегка остудіть на решітці перед подачею.

Лимонне печиво з тріщинами

Лимонне печиво Фото: Depositphotos

Інгредієнти

70 г вершкового масла

1 яєчний білок

1 пакетик ванільного цукру

70 г цукрової пудри + 40 г для посипання печива

1 лимон (яскраво-жовтий, ароматний)

220 г пшеничного борошна

40 г кукурудзяного крохмалю

1 ч. л. розпушувача для тіста

Спосіб приготування

М'яке вершкове масло збити міксером з цукровою пудрою і ванільним цукром до однорідної маси. Окремо збити яєчний білок до пишної піни, додати до вершкового масла і акуратно перемішати. З лимона зняти цедру з допомогою терки. Натирати так, щоб не зачіпати білу частину лимона. З лимона вичавити сік і процідити його через дрібне ситечко. До вершкового масла додати цедру і сік лимона, перемішати. Потім додати крохмаль, просіяне з розпушувачем борошно, перемішати. Тісто розділити на невеликі шматочки. Кожен шматочок тіста скачати в кульку і приплюснути в коржик. Всі коржі зверху злегка посипати цукровою пудрою. Деко вистелити папером для випікання і перекласти печиво на деко. Випікати лимонне печиво в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хвилин.

Печиво з мигдальним пелюстками

Фото: Pixabay

Інгредієнти

Яєчні жовтки – 2 шт.

Цукор – 80 г

Борошно – 40 г

Вершкове масло – 59 г

40 г мигдальних пелюсток + для посипання

Спосіб приготування

Вершкове масло розтопити і остудити до кімнатної температури. Яєчні жовтки розтерти вінчиком разом з цукром, не збиваючи. Додати до жовтків розтоплене вершкове масло і просіяне борошно. Всипати мигдальні пелюстки і акуратно вмішати в тісто. Деко для випічки застелити пергаментним папером, змастити олією. Викласти тісто двома чайними ложками на папір для випічки. Посипати мигдальними пелюстками. Випікати в розігрітій до 160 градусів близько 15-20 хвилин. Дати охолонути 5-10 хвилин на деку, потім перекласти на решітку.

Сирне печиво з вівсянкою

Вівсяне печиво без цукру Фото: freepik.com

Інгредієнти

1/2-1 ск. вівсянки (можна подрібнити в блендері)

1 упаковка сиру

2 яйця

Родзинки та/або насіння – за смаком

Спосіб приготування

Збовтайте виделкою яйця, додайте сир і добре розімніть. Родзинки попередньо замочити в теплій воді, обсушити. Додати в сирну масу вівсянку, родзинки та насіння. Присипте деко вівсяними пластівцями. Скачайте з тіста кульки і викладіть їх на деко. Випікайте в розігрітій до 160-180 градусів духовці 15 хвилин.

Біскоті з апельсином і журавлиною

Фото: instagram.com/tasty_foood33

Інгредієнти

320 г борошна

150 г цукру

55 г вершкового масла (розтопити)

3 шт. яйця

2 ст. л апельсинового соку

75 г мигдалю

120 г журавлини сушеної

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. цедри апельсина

0,5 ч. л. кориці

дрібка солі

Спосіб приготування

У чашу просіяти борошно, розпушувач і корицю. Додати цукор, перемішати до однорідності і відставити. Яйця розбити в іншу чашу, додати розтоплене вершкове масло, змішати вінчиком або міксером до однорідності. До яєчної суміші додати апельсиновий сік і цедру, перемішати. Влити суміш до борошна, змушують однорідне тісто. Додати журавлину, мигдаль і перемішати. Розділити тісто на 2 частини, сформувати "прямокутник" (приблизно: завширшки 10, завдовжки 30, заввишки 2 см) Випікати 30-40 хвилин за 160 градусів до золотистої скоринки. Після остудити і нарізати на брусочки (завтовшки 1,5-2 см). Випікати ще 5-7 хвилин за 180 градусів до золотистої скоринки.

Печиво "Бананчик" за рецептом Лізи Глінської

Для тіста

100 г – вершкового масла (розм'якшеного, 82%)

100 г – сметани (4 ст. л., 10-15%)

200 г – борошна (1,25 склянки об'ємом 250 мл)

20 г – цукрової пудри (1 ст. л.)

6 г – розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

Ванільний цукор (за бажанням)

Приготуємо тісто

Вершкове масло і сметану збити до пишної маси. Додати цукрову пудру, збити. Змішати борошно з розпушувачем, додати до основної маси, перемішати. Сформувати з тіста циліндр, загорнути в харчову плівку, покласти в холодильник на 1 годину.

Для бананової начинки

2 шт. – банана

20 г – цукру (1 ст. л.)

10 г – вершкового масла

20 г – родзинки

Приготуємо бананову начинку

Банани почистити і нарізати кубиками. Додати вершкове масло, цукор і запарені родзинки. Перемішати і на середньому вогні потримати 3-4 хвилини. Дати охолонути.

Приготуємо печиво

Нарізати тісто брусками завтовшки 1 см. Розкачати овали, викласти начинку, заліпити краї і сформувати банан. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією 20-25 хвилин. Печиво посипати цукровою пудрою.

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