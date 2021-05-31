Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шифоновий бісквіт – як спекти найповітрянішу та найніжнішу випічку

Сьогодні, 17:26

Цьому бісквіту просочення не потрібне, він і без нього смачний. Але важливо дотримуватися пропорції інгредієнтів

Шифоновий бісквіт, instagram.com/jakartacheesefactory.depok/
Шифоновий бісквіт, instagram.com/jakartacheesefactory.depok/

За кілька років шифоновому бісквіту виповниться 100 років, а він досі на слуху і вже давно як класика бісквітного мистецтва. Його таємний інгредієнт, який тримався в секреті більше 20 років, дозволяє бісквіту бути неймовірно ніжним і повітряним. Перед тим, як дізнатися особливості цієї випічки і рецепт, ознайомтеся з правилами ідеального бісквіта.

Переворот у кондитерському світі руками страхового агента

Це було в 1927 році. Звільнений страховий агент з промовистим прізвищем – Гаррі Бейкер – подався з рідного міста до Лос-Анджелеса. Роботу за фахом знайти не вдалося і Гаррі зайнявся випіканням тортів. Під час експериментів він досягнув серйозного результату, який він назвав шифоновим бісквітом. Бісквіт за своєю легкістю і справді нагадує шифон. Але що Гаррі додавав у рецепт – залишалося таємницею тривалий час. Потім з'ясувалося дивовижне.

Секретний інгредієнт – олія

Саме вона дозволяла домогтися такої текстури. У 1947 році Бейкер вирішив продати рецепт уже широко відомого на той час шифонового бісквіта. Покупець – корпорація General Mills, яка займалася і займається виробництвом харчових продуктів. Ціна питання невідома.

Правила шифонового бісквіта

  • Обов'язкове додавання олії
  • Присутність великої кількості білків, збитих у міцну меренгу. Для цього білки мають бути кімнатної температури
  • Класичний шифоновий бісквіт випікається в спеціальній формі з невеликим отвором всередині. Але можна спекти його в звичайній круглій або прямокутній формі
  • Одразу після випікання форма перевертається догори дном і встановлюється в такому положенні на якусь підставку
  • Випікається такий бісквіт за невисокої температури, щоб тісто пропеклося рівномірно
  • Для максимально стійкої меренги в оригінальному рецепті має бути винний камінь. Замість нього можна взяти лимонний сік
  • Бісквіт при випіканні дуже сильно піднімається, тому висота вашої форми має бути близько 10 см.

Читайте також:
15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

Шифоновий бісквіт – рецепт

Фото: instagram.com/lexie.tw/

Інгредієнти для форми діаметром 24-26 см

  • Борошно – 265 г
  • Цукор – 300 г
  • Розпушувач – 3 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Олія – 125 г
  • Яєчні жовтки – 5 шт.
  • Холодна вода – 190 мл
  • Ванільний екстракт – 2 ч. л.
  • Яєчні білки кімнатної температури – 7 шт.
  • Кілька крапель лимонного соку

Спосіб приготування

  1. Духовку розігріти до 160 градусів. У мисці змішати борошно, цукор, розпушувач і сіль, просіяти все разом в глибоку миску.
  2. Зробити поглиблення в центрі та ввести в такій черговості: олію, жовтки, воду, ваніль, цедру лимона і перемішати дерев'яною ложкою або лопаткою до утворення однорідного тіста.
  3. Міксером збити білки з додаванням лимонного соку до дуже стійких піків.
  4. Поступово перелити тісто в чашу з білками, розподіляючи його тонким шаром по поверхні білків, і дуже акуратно вимісити лопаткою знизу вгору.
  5. Одразу викласти тісто у форму, нічим її не змащуючи і не закриваючи, і випікати в розігрітій духовці за 160 градусів 55 хвилин.
  6. Перевірити готовність натисканням пальця. Якщо поверхня бісквіта пружиниста, дістати з духовки. Якщо бісквіт не готовий, підвищити температуру до 180 градусів і випікати ще 10-15 хвилин.
  7. Після духовки перевернути бісквіт і встановити на дві форми або каструлі однакової висоти, щоби бісквіт не осів. Залишити форму в такому положенні до повного охолодження.
  8. Після охолодження провести ножем між бісквітом і стінками форми, вийняти бісквіт з форми різким ударом об стіл.

Тут дізнаєтеся рецепт королівського бісквіта "Вікторія".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати ідеальний бісквіт у духовці Як досягти досконалості у випічці - 7 важливих лайфхаків Як приготувати ідеальну випічку з листкового тіста: 5 важливих лайфхаків 15 рецептів домашнього печива - від ретровипічки до сучасної трендової Соковита ромова баба - 3 рецепти з різних країн
рецепт бісквіт
Реклама

Новини партнерів

Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярні статті

Сьогодні, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Сьогодні, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Сьогодні, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Сьогодні, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Сьогодні, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

Вчора, 08:01Здорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня: всі знаки зодіаку

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Життя після Холостяка: чим займаються учасниці 11-го сезону та як їм допомогло реаліті

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

29 травняЗірково

Брежнєва, Меладзе і Лепс виступили на вечірці у Віктора Лукашенка – ЗМІ

29 травняЗірково

Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

29 травняЗірково

Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом

29 травняЗірково

Аліна Гросу про роман з 37-річним Полянським: Він друг, а не швидка допомога

29 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, звертайте увагу на підказки навколо вас!

29 травняЗірково

Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями: що сталося

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Померла одеська письменниця, яка переробляла себе на "Барбі"
Померла одеська письменниця, яка переробляла себе на "Барбі"
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти