Шифоновий бісквіт – як спекти найповітрянішу та найніжнішу випічку

Цьому бісквіту просочення не потрібне, він і без нього смачний. Але важливо дотримуватися пропорції інгредієнтів

Шифоновий бісквіт, instagram.com/jakartacheesefactory.depok/

За кілька років шифоновому бісквіту виповниться 100 років, а він досі на слуху і вже давно як класика бісквітного мистецтва. Його таємний інгредієнт, який тримався в секреті більше 20 років, дозволяє бісквіту бути неймовірно ніжним і повітряним. Перед тим, як дізнатися особливості цієї випічки і рецепт, ознайомтеся з правилами ідеального бісквіта.

Переворот у кондитерському світі руками страхового агента

Це було в 1927 році. Звільнений страховий агент з промовистим прізвищем – Гаррі Бейкер – подався з рідного міста до Лос-Анджелеса. Роботу за фахом знайти не вдалося і Гаррі зайнявся випіканням тортів. Під час експериментів він досягнув серйозного результату, який він назвав шифоновим бісквітом. Бісквіт за своєю легкістю і справді нагадує шифон. Але що Гаррі додавав у рецепт – залишалося таємницею тривалий час. Потім з'ясувалося дивовижне.

Секретний інгредієнт – олія

Саме вона дозволяла домогтися такої текстури. У 1947 році Бейкер вирішив продати рецепт уже широко відомого на той час шифонового бісквіта. Покупець – корпорація General Mills, яка займалася і займається виробництвом харчових продуктів. Ціна питання невідома.

Правила шифонового бісквіта

Обов'язкове додавання олії

Присутність великої кількості білків, збитих у міцну меренгу. Для цього білки мають бути кімнатної температури

Класичний шифоновий бісквіт випікається в спеціальній формі з невеликим отвором всередині. Але можна спекти його в звичайній круглій або прямокутній формі

Одразу після випікання форма перевертається догори дном і встановлюється в такому положенні на якусь підставку

Випікається такий бісквіт за невисокої температури, щоб тісто пропеклося рівномірно

Для максимально стійкої меренги в оригінальному рецепті має бути винний камінь. Замість нього можна взяти лимонний сік

Бісквіт при випіканні дуже сильно піднімається, тому висота вашої форми має бути близько 10 см.

Шифоновий бісквіт – рецепт

Фото: instagram.com/lexie.tw/

Інгредієнти для форми діаметром 24-26 см

Борошно – 265 г

Цукор – 300 г

Розпушувач – 3 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Олія – 125 г

Яєчні жовтки – 5 шт.

Холодна вода – 190 мл

Ванільний екстракт – 2 ч. л.

Яєчні білки кімнатної температури – 7 шт.

Кілька крапель лимонного соку

Спосіб приготування

Духовку розігріти до 160 градусів. У мисці змішати борошно, цукор, розпушувач і сіль, просіяти все разом в глибоку миску. Зробити поглиблення в центрі та ввести в такій черговості: олію, жовтки, воду, ваніль, цедру лимона і перемішати дерев'яною ложкою або лопаткою до утворення однорідного тіста. Міксером збити білки з додаванням лимонного соку до дуже стійких піків. Поступово перелити тісто в чашу з білками, розподіляючи його тонким шаром по поверхні білків, і дуже акуратно вимісити лопаткою знизу вгору. Одразу викласти тісто у форму, нічим її не змащуючи і не закриваючи, і випікати в розігрітій духовці за 160 градусів 55 хвилин. Перевірити готовність натисканням пальця. Якщо поверхня бісквіта пружиниста, дістати з духовки. Якщо бісквіт не готовий, підвищити температуру до 180 градусів і випікати ще 10-15 хвилин. Після духовки перевернути бісквіт і встановити на дві форми або каструлі однакової висоти, щоби бісквіт не осів. Залишити форму в такому положенні до повного охолодження. Після охолодження провести ножем між бісквітом і стінками форми, вийняти бісквіт з форми різким ударом об стіл.

Тут дізнаєтеся рецепт королівського бісквіта "Вікторія".

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