Финансье – рецепт самого ароматного пирожного из Франции
Выпечка по форме и цвету очень похожа на золотые слитки. Такой оттенок достигается благодаря присутствию миндаля и "орехового масла", которое легко можно приготовить в домашних условиях
Франция – родительница многих десертов, которые заслуженно стали мировой классикой. И довольно часто, будь то пирожные, бисквиты или печенье, десерты получают названия, которые ассоциируются с богатством и роскошью. Мы рассказывали о вкуснейшем американском печенье миллионера, теперь узнаем рецепт парижского финансье. Если у вас нет специальных (прямоугольных) формочек, можно испечь его в обычной, а потом порезать как вам захочется. И если хочется провести это лето достойно что касается впечатлений и с пользой – воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.
Любимое лакомство парижских финансистов
Именно так говорили пекари в одном из финансовых районов Парижа. Понятно, что с французского финансье – это финансист. Тогда и сейчас их подают к кофе или чаю с ягодами или сливками. Рецептов, вернее, дополнительных ингредиентов для финансье множество. Можно добавить в тесто измельченные орехи или сухофрукты, а можно украсить шоколадной глазурью или пралине. Главное – это "ореховое масло", без него финансье не получится. Оно придаст пирожным нежную текстуру и аромат. Такое масло легко приготовить дома.
Как приготовить пирожное финансье
Ингредиенты
- 100 г сливочного масла хорошего качества
- 50 г муки
- 100 г сахарной пудры
- 50 г молотого миндаля или миндальной муки
- 3 яичных белка
- 4 ст. л. пралине
Для пралине
- 100 г фундука
- 100 г миндаля
- 200 г сахара
Способ приготовления
- Для пралине на хорошо разогретой сухой сковороде поджарить орехи, посыпать сахаром. Жарить до момента, когда сахар растворится и станет золотистого цвета.
- Вылить на подготовленный лист пергамента, смазанного маслом, а еще лучше – на силиконовый коврик. Так пралине не прилипнет. Охладить. Разломать пралине на кусочки и измельчить в крошку в блендере.
- Теперь нужно приготовить "ореховое масло". В посуде с толстым дном его нужно растопить и довести до коричневого цвета и орехового запаха.
- Смешать масло с мукой, сахарной пудрой и молотым миндалем.
- В отдельной емкости хорошо вбить яичные белки.
- Осторожно лопаткой вмешать в тесто. Оно сразу станет более легкой структуры.
- Выложить тесто по формочкам или в форму, заполняя не более, чем на половину. Посыпать крошкой пралине.
- Выпекать в духовке при температуре 130 градусов около 35 минут. Пирожные должны стать золотистыми.
- Финансье еще в горячими нужно вытряхнуть их формы, иначе они могут прилипнуть.
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