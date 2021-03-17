Брюссельська капуста з тахіною: пісний рецепт від Григорія Германа

Підкреслює смак капусти оригінальний соус і баклажан

Великий пост-2021 почався, і щоб він був смачним і різноманітним, треба мати в арсеналі рецепти цікавих страв. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує підкреслити смак брюссельської капусти за допомогою оригінального соусу. Ця страва з азіатським смаком доповнить ваше меню і, можливо, стане однією з найулюбленіших.

Якщо шукаєте небанальний подарунок для близьких, скористайтеся ідеями з березневого календаря свят.

Для приготування брюссельської капусти з тхіной знадобляться:

Брюссельська капуста – 400 г

Фундук – 50 г

Соєвий соус – 3 ст. л.

Цукор – 2 ч. л.

Перець чилі – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Корінь імбиру – 2 см

Оливкова олія – 3 ст. л.

Сіль і перець

Спосіб приготування

Сковорідку-гриль поставити на вогонь. Тим часом нарізати баклажани слайсами завширшки до 1 см. Смажити на розігрітій сковороді без додавання олії. Довести до готовності і викласти на тарілку. Іншу сковороду поставити на вогонь, додати кілька ложок олії. Подрібнити імбир і засипати в розігріту сковороду, туди ж додати нарізаний перець чилі. Кожну брюссельську капусту розрізати навпіл, всипати до імбиру і перцю і добре перемішати. Також додати фундук, соєвий соус, цукор, сіль і перець. Перемішати і смажити ще кілька хвилин – готово! Для соусу змішати тахіну з ложкою оливкової олії і соком половинки лимона. Перемішати і присолити. Готові баклажани змастити соусом з тахіни, а зверху викласти брюссельську капусту.

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