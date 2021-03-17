Брюссельська капуста з тахіною: пісний рецепт від Григорія Германа
Підкреслює смак капусти оригінальний соус і баклажан
Великий пост-2021 почався, і щоб він був смачним і різноманітним, треба мати в арсеналі рецепти цікавих страв. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує підкреслити смак брюссельської капусти за допомогою оригінального соусу. Ця страва з азіатським смаком доповнить ваше меню і, можливо, стане однією з найулюбленіших.
Якщо шукаєте небанальний подарунок для близьких, скористайтеся ідеями з березневого календаря свят.
Для приготування брюссельської капусти з тхіной знадобляться:
- Брюссельська капуста – 400 г
- Фундук – 50 г
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Цукор – 2 ч. л.
- Перець чилі – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Корінь імбиру – 2 см
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сіль і перець
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Спосіб приготування
- Сковорідку-гриль поставити на вогонь. Тим часом нарізати баклажани слайсами завширшки до 1 см. Смажити на розігрітій сковороді без додавання олії. Довести до готовності і викласти на тарілку.
- Іншу сковороду поставити на вогонь, додати кілька ложок олії. Подрібнити імбир і засипати в розігріту сковороду, туди ж додати нарізаний перець чилі. Кожну брюссельську капусту розрізати навпіл, всипати до імбиру і перцю і добре перемішати. Також додати фундук, соєвий соус, цукор, сіль і перець. Перемішати і смажити ще кілька хвилин – готово!
- Для соусу змішати тахіну з ложкою оливкової олії і соком половинки лимона. Перемішати і присолити.
- Готові баклажани змастити соусом з тахіни, а зверху викласти брюссельську капусту.
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