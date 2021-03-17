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Брюссельская капуста с тахиной: постный рецепт от Григория Германа

Сегодня, 14:52

Подчеркивает вкус капусты оригинальный соус и баклажан

Великий пост-2021 начался, и чтобы он был вкусным и разнообразным, нужно иметь в арсенале рецепты интересных блюд. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает преобразить брюссельскую капусту с помощью оригинального соуса. Это блюдо с азиатским вкусом дополнит ваше меню и, возможно, станет одним из самых любимых.

Если ищете самый небанальный подарок для близких, воспользуйтесь идеями из мартовского календаря праздников.

Для приготовления брюссельской капусты с тхиной понадобятся:

  • Брюссельская капуста – 400 г
  • Фундук – 50 г
  • Соевый соус – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Корень имбиря – 2 см
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Соль и перец

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Способ приготовления

  1. Сковородку-гриль поставить на огонь. Тем временем нарезать баклажаны слайсами шириной до 1 см. Жарить на разогретой сковороде без добавления масла. Довести до готовности и выложить на блюдо.
  2. Другую сковороду поставить на огонь, добавить несколько ложек масла. Измельчить имбирь и засыпать в разогретую сковороду, туда же добавить нарезанный перец чили. Каждую брюссельскую капусту разрезать пополам, всыпать к имбирю и перцу и хорошо перемешать. Также добавить фундук, соевый соус, сахар, соль и перец. Перемешать и жарить еще несколько минут – готово!
  3. Для соуса смешать тахину с ложкой оливкового масла и соком половинки лимона. Перемешать и присолить.
  4. Готовые баклажаны смазать соусом из тахины, а сверху выложить брюссельскую капусту.

Здесь найдете 5 рецептов постных котлет.

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