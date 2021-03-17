Брюссельская капуста с тахиной: постный рецепт от Григория Германа
Подчеркивает вкус капусты оригинальный соус и баклажан
Великий пост-2021 начался, и чтобы он был вкусным и разнообразным, нужно иметь в арсенале рецепты интересных блюд. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает преобразить брюссельскую капусту с помощью оригинального соуса. Это блюдо с азиатским вкусом дополнит ваше меню и, возможно, станет одним из самых любимых.
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Для приготовления брюссельской капусты с тхиной понадобятся:
- Брюссельская капуста – 400 г
- Фундук – 50 г
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ч. л.
- Перец чили – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Корень имбиря – 2 см
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Соль и перец
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Способ приготовления
- Сковородку-гриль поставить на огонь. Тем временем нарезать баклажаны слайсами шириной до 1 см. Жарить на разогретой сковороде без добавления масла. Довести до готовности и выложить на блюдо.
- Другую сковороду поставить на огонь, добавить несколько ложек масла. Измельчить имбирь и засыпать в разогретую сковороду, туда же добавить нарезанный перец чили. Каждую брюссельскую капусту разрезать пополам, всыпать к имбирю и перцу и хорошо перемешать. Также добавить фундук, соевый соус, сахар, соль и перец. Перемешать и жарить еще несколько минут – готово!
- Для соуса смешать тахину с ложкой оливкового масла и соком половинки лимона. Перемешать и присолить.
- Готовые баклажаны смазать соусом из тахины, а сверху выложить брюссельскую капусту.
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