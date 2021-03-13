3 рецепти випічки до Великого посту – грушевий тарт, шоколадний манник і пиріг з маком

Спробуйте легкі в приготуванні та смачні десерти

Уже в понеділок, 15 березня, починається Великий піст. І це зовсім не означає, що наступні 40 днів їжа буде досить "прісною і не яскравою". Забезпечити себе смачними стравами, якщо плануєте поститися, – легко. Наприклад, красивими десертами – шоколадним манником, грушевим тартом і кукурудзяним пирогом з маком.

У нашому березневому календарі свят знайдете оригінальні подарунки для близьких.

Грушевий тарт

Фото: instagram.com/postny_day/

Інгредієнти

Листкове тісто – 1 лист

Груші – 5 шт.

Олія – 2 ст. л.

Цукор – 1/4 ст.

Вода – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нагріти цукор, воду і мед. Варити до появи пухирців приблизно 4-5 хвилин. Коли маса злегка загусне і почне темніти, додати олію. Зменшити температуру до середньої. Додати груші і варити 45 хвилин. Не помішувати. Замість цього час від часу повертайте сковороду, доки рідина не стане дуже густою і сироподібною, а груші будуть ніжними. Розігріти духовку до 200градусів. Розкачати трохи розморожений лист листкового тіста на злегка посипаній борошном поверхні. Помістити листкове тісто над грушевою сумішшю в сковороді і обрізати краї. Якщо ви готували не в сковороді, то потрібно перелити груші і сироп в форму для пирога, а зверху накрити тістом. Випікати в попередньо розігрітій духовці до золотисто-коричневого кольору 20 хвилин. Дати охолонути до кімнатної температури. Перевернути на тарілку.

Шоколадний манник

Фото: instagram.com/grechka_co/



Інгредієнти

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250 г – апельсиновий сік

цедра – 1 апельсина

130 г – манна крупа

30 г – какао

100 г – борошно

90 г – цукор

3 г – розпушувач

50 г – олія (без запаху)

Спосіб приготування

У мисці змішати сік, манну крупу і цукор, залишити на 30 хвилин. Додати цедру, олію, розмішати, ввести муку змішану з какао і розпушувачем, розмішати. Випікати за температури 180 градусів 40 хвилин.

Кукурудзяний пиріг з маком

Фото: instagram.com/olesya_buchy/

Інгредієнти

120 г – кукурудзяного борошна

120 г – цукру

80 г – маку

200 мл – окропу

140 г – пшеничного борошна

2 ч. л. – розпушувача

100 мл – олії без запаху

Спосіб приготування

Змішати кукурудзяне борошно, мак і цукор і залити окропом, залишити на пів години. Пшеничне борошно перемішати з розпушувачем і додати до запареним продуктам. Влити олію і все ретельно перемішати. Тісто викласти в форму, застелену папером для випічки, і акуратно розрівняти поверхню лопаткою. Випікати в духовці за температури 200 градусів близько 30-40 хвилин.

Тут знайдете меню по днях на тиждень під час Великого посту.

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