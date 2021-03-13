3 рецепти випічки до Великого посту – грушевий тарт, шоколадний манник і пиріг з маком
Спробуйте легкі в приготуванні та смачні десерти
Уже в понеділок, 15 березня, починається Великий піст. І це зовсім не означає, що наступні 40 днів їжа буде досить "прісною і не яскравою". Забезпечити себе смачними стравами, якщо плануєте поститися, – легко. Наприклад, красивими десертами – шоколадним манником, грушевим тартом і кукурудзяним пирогом з маком.
У нашому березневому календарі свят знайдете оригінальні подарунки для близьких.
Грушевий тарт
Інгредієнти
- Листкове тісто – 1 лист
- Груші – 5 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Цукор – 1/4 ст.
- Вода – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Нагріти цукор, воду і мед. Варити до появи пухирців приблизно 4-5 хвилин.
- Коли маса злегка загусне і почне темніти, додати олію. Зменшити температуру до середньої.
- Додати груші і варити 45 хвилин. Не помішувати. Замість цього час від часу повертайте сковороду, доки рідина не стане дуже густою і сироподібною, а груші будуть ніжними.
- Розігріти духовку до 200градусів. Розкачати трохи розморожений лист листкового тіста на злегка посипаній борошном поверхні.
- Помістити листкове тісто над грушевою сумішшю в сковороді і обрізати краї.
- Якщо ви готували не в сковороді, то потрібно перелити груші і сироп в форму для пирога, а зверху накрити тістом.
- Випікати в попередньо розігрітій духовці до золотисто-коричневого кольору 20 хвилин.
- Дати охолонути до кімнатної температури. Перевернути на тарілку.
Шоколадний манник
Інгредієнти
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- 250 г – апельсиновий сік
- цедра – 1 апельсина
- 130 г – манна крупа
- 30 г – какао
- 100 г – борошно
- 90 г – цукор
- 3 г – розпушувач
- 50 г – олія (без запаху)
Спосіб приготування
- У мисці змішати сік, манну крупу і цукор, залишити на 30 хвилин.
- Додати цедру, олію, розмішати, ввести муку змішану з какао і розпушувачем, розмішати.
- Випікати за температури 180 градусів 40 хвилин.
Кукурудзяний пиріг з маком
Інгредієнти
- 120 г – кукурудзяного борошна
- 120 г – цукру
- 80 г – маку
- 200 мл – окропу
- 140 г – пшеничного борошна
- 2 ч. л. – розпушувача
- 100 мл – олії без запаху
Спосіб приготування
- Змішати кукурудзяне борошно, мак і цукор і залити окропом, залишити на пів години.
- Пшеничне борошно перемішати з розпушувачем і додати до запареним продуктам.
- Влити олію і все ретельно перемішати.
- Тісто викласти в форму, застелену папером для випічки, і акуратно розрівняти поверхню лопаткою.
- Випікати в духовці за температури 200 градусів близько 30-40 хвилин.
Тут знайдете меню по днях на тиждень під час Великого посту.
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