Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

3 рецепти випічки до Великого посту – грушевий тарт, шоколадний манник і пиріг з маком

Сьогодні, 09:00

Спробуйте легкі в приготуванні та смачні десерти

Уже в понеділок, 15 березня, починається Великий піст. І це зовсім не означає, що наступні 40 днів їжа буде досить "прісною і не яскравою". Забезпечити себе смачними стравами, якщо плануєте поститися, – легко. Наприклад, красивими десертами – шоколадним манником, грушевим тартом і кукурудзяним пирогом з маком.

У нашому березневому календарі свят знайдете оригінальні подарунки для близьких.

Грушевий тарт

Фото: instagram.com/postny_day/

Інгредієнти

  • Листкове тісто – 1 лист
  • Груші – 5 шт.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Цукор – 1/4 ст.
  • Вода – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Нагріти цукор, воду і мед. Варити до появи пухирців приблизно 4-5 хвилин.
  2. Коли маса злегка загусне і почне темніти, додати олію. Зменшити температуру до середньої.
  3. Додати груші і варити 45 хвилин. Не помішувати. Замість цього час від часу повертайте сковороду, доки рідина не стане дуже густою і сироподібною, а груші будуть ніжними.
  4. Розігріти духовку до 200градусів. Розкачати трохи розморожений лист листкового тіста на злегка посипаній борошном поверхні.
  5. Помістити листкове тісто над грушевою сумішшю в сковороді і обрізати краї.
  6. Якщо ви готували не в сковороді, то потрібно перелити груші і сироп в форму для пирога, а зверху накрити тістом.
  7. Випікати в попередньо розігрітій духовці до золотисто-коричневого кольору 20 хвилин.
  8. Дати охолонути до кімнатної температури. Перевернути на тарілку.

Шоколадний манник

Фото: instagram.com/grechka_co/


Інгредієнти

  • 250 г – апельсиновий сік
  • цедра – 1 апельсина
  • 130 г – манна крупа
  • 30 г – какао
  • 100 г – борошно
  • 90 г – цукор
  • 3 г – розпушувач
  • 50 г – олія (без запаху)

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати сік, манну крупу і цукор, залишити на 30 хвилин.
  2. Додати цедру, олію, розмішати, ввести муку змішану з какао і розпушувачем, розмішати.
  3. Випікати за температури 180 градусів 40 хвилин.

Кукурудзяний пиріг з маком

Фото: instagram.com/olesya_buchy/

Інгредієнти

  • 120 г – кукурудзяного борошна
  • 120 г – цукру
  • 80 г – маку
  • 200 мл – окропу
  • 140 г – пшеничного борошна
  • 2 ч. л. – розпушувача
  • 100 мл – олії без запаху

Спосіб приготування

  1. Змішати кукурудзяне борошно, мак і цукор і залити окропом, залишити на пів години.
  2. Пшеничне борошно перемішати з розпушувачем і додати до запареним продуктам.
  3. Влити олію і все ретельно перемішати.
  4. Тісто викласти в форму, застелену папером для випічки, і акуратно розрівняти поверхню лопаткою.
  5. Випікати в духовці за температури 200 градусів близько 30-40 хвилин.

Тут знайдете меню по днях на тиждень під час Великого посту.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Солодкий уїк-енд по-французьки: готуємо пиріг саварен, мигдальні калісони і шоколадний мус Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів Солодкий вікенд: 3 рецепти чизкейку без випічки
рецепти випічка Великий піст
Реклама

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Популярні статті

Вчора, 18:47Модно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Вчора, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Вчора, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Вчора, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Вчора, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Вчора, 12:13Зірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

Вчора, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Вчора, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

11 березняСмачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

11 березняЗірково

Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися"

11 березняСмачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

11 березняМодно

Як чистити срібло: корисні поради

11 березняЗірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

11 березняЗірково

Відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Малахова: "Волосся на голові заворушиться"

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

Новини партнерів

В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Располневшая Джамала объявила бой лишним килограммам
Располневшая Джамала объявила бой лишним килограммам
Українська співачка шукає собі "придуркуватого" хлопця
Українська співачка шукає собі "придуркуватого" хлопця
На пляже. Лилия Подкопаева поделилась романтичным фото с мужем
На пляже. Лилия Подкопаева поделилась романтичным фото с мужем
Засмагла Санта Дімопулос показала соковиту фігуру
Засмагла Санта Дімопулос показала соковиту фігуру
Жена Александра Усика снялась в невероятной фотосессии
Жена Александра Усика снялась в невероятной фотосессии

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти