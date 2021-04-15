Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Бейгли: з ними зустрічають ранок чимало нью-йоркців. Дізнаємося, як їх приготувати

Сьогодні, 16:38

Коріння у цієї випічки єврейські, а їдять їх з вершковим сиром під чашку американо

У кожній країні є своя випічка, гордість, можна сміливо сказати. Брецелі в Німеччині, житній хліб у Шотландії, багет у Франції. Звісно, є така і в США. Тобто одна з них. І це пишні повітряні бублики – бейгли. Прабатьком їх слід вважати австрійські дріжджові булочки, а в Нью-Йорк вони були завезені єврейськими іммігрантами і вже вдосконалені на місці. У приготуванні бейглів є певна складність – перед смаженням їх треба проварити у воді. Але результат того вартий. Дізнаємося, як це зробити.

Любите дріжджову випічку і вважаєте себе майстром у цій справі, поділіться рецептом з усією країною і вигравайте призи.

Бейгли: австрійський початок

Саме в столиці Австрії, наприкінці 17-го століття була приготовлена дріжджова булочка, яка поклала початок майбутнім нью-йоркським бейглам. Цю булочку спік єврейський пекар для короля Яна Собєського. Він мужньо відбив напад турецьких завойовників і на знак подяки отримав круглу дріжджову випічку, яка за формою нагадувала стремено. Стремено в перекладі на австрійську – Beugel.

Читайте також:
Брауні: як він став шоколадним і до чого тут домовики?

Американська історія бейглів

У США перший бейгл з'явився наприкінці 1800 років у Нью-Йорку. Завезли їх туди, треба думати, нащадки тих самих австрійських євреїв, де й розгорнули кампанію з випікання бейглів. Ясна річ, той бейгл вдосконалився і дуже – тісто стало м'якішої текстури, ну й смак бублика покращився.

Бейгли і сучасність

Сьогодні – це найулюбленіша випічка в Нью-Йорку, яка відома далеко за межами всіх Штатів. Їх можна купити на вулиці й поснідати ними в кав'ярні. Ця здоба прекрасно гармонує з вершковим сиром, маслом, кавою. Решта інгредієнтів теж будуть до речі.

Бейгли: покроковий рецепт

Фото: instagram.com/elenafilatova68/

Інгредієнти на 6 штук:

  • Борошно – 250 г
  • Вода – 100 мл
  • Оливкова олія – 30 г
  • Дріжджі – 6 г
  • Сіль – 3 г
  • Цукор – 20 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Вода – 2 літри
  • Мед, цукор – по 50 г (для варіння)
  • Молоко – 1 ст. л.
  • Кунжут, мак, льон – за смаком

Спосіб приготування

  1. У воду додати дріжджі й чайну ложку цукру, перемішати і залишити на 10 хвилин.
  2. У борошно додати сіль, цукор, оливкову олію, одне яйце і дріжджі з водою. Перемішувати 5 хвилин.
  3. Скачати з тіста кулю і залишити накритим вологим рушником на 1,5 години. Миску краще трохи змастити олією.
  4. Коли тісто збільшиться вдвічі, викласти на робочу поверхню, присипану борошном і розділити на 6 рівних частин. Накрити заготовки рушником і залишити на 10 хвилин.
  5. У каструлю налити воду і додати цукор або мед, поставити на вогонь.
  6. Розкачати кожну заготовку і сформувати бейгли.
  7. Вода не має кипіти, хіба що бути з дрібними бульбашками. Приварити бейгли по 30 секунд з кожного боку, покласти на тефлоновий килимок або пергамент.
  8. Яйце змішати з молоком, змастити пензликом бейгли і посипати кунжутом.
  9. Випікати в духовці розігрітій до 200-220 градусів 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

Тут знайдете рецепти всесвітньо відомих пирогів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Баскський чизкейк: у чому його особливість і секрет приготування Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів Легкий рецепт найхрусткіших трубочок у світі - це сицилійські канолі
Нью- Йорк випічка бублик рецепт
Реклама

Новини партнерів

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени

Популярні статті

Сьогодні, 14:51Фаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

Сьогодні, 14:42Зірково

День народження Алли Пугачової: улюблені чоловіки Примадонни

Сьогодні, 10:33Смачно

Панеттоне: як спекти італійську паску

Сьогодні, 05:59Психо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

Вчора, 20:05Смачно

Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

Вчора, 18:10Смачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

Вчора, 10:29Смачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

Вчора, 05:56Психо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

13 квітняСмачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

13 квітняЗірково

Одна з учасниць фотосесії в Дубаї заявила, що моделей змусили вийти на балкон голими

13 квітняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

13 квітняЗірково

Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

13 квітняСмачно

Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

13 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

13 квітняФаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

12 квітняEvents

Як правильно сушити білизну після прання: кілька хитрощів

Новини партнерів

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти