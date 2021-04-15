Бейгли: з ними зустрічають ранок чимало нью-йоркців. Дізнаємося, як їх приготувати

Коріння у цієї випічки єврейські, а їдять їх з вершковим сиром під чашку американо

У кожній країні є своя випічка, гордість, можна сміливо сказати. Брецелі в Німеччині, житній хліб у Шотландії, багет у Франції. Звісно, є така і в США. Тобто одна з них. І це пишні повітряні бублики – бейгли. Прабатьком їх слід вважати австрійські дріжджові булочки, а в Нью-Йорк вони були завезені єврейськими іммігрантами і вже вдосконалені на місці. У приготуванні бейглів є певна складність – перед смаженням їх треба проварити у воді. Але результат того вартий. Дізнаємося, як це зробити.

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Бейгли: австрійський початок

Саме в столиці Австрії, наприкінці 17-го століття була приготовлена дріжджова булочка, яка поклала початок майбутнім нью-йоркським бейглам. Цю булочку спік єврейський пекар для короля Яна Собєського. Він мужньо відбив напад турецьких завойовників і на знак подяки отримав круглу дріжджову випічку, яка за формою нагадувала стремено. Стремено в перекладі на австрійську – Beugel.

Американська історія бейглів

У США перший бейгл з'явився наприкінці 1800 років у Нью-Йорку. Завезли їх туди, треба думати, нащадки тих самих австрійських євреїв, де й розгорнули кампанію з випікання бейглів. Ясна річ, той бейгл вдосконалився і дуже – тісто стало м'якішої текстури, ну й смак бублика покращився.

Бейгли і сучасність

Сьогодні – це найулюбленіша випічка в Нью-Йорку, яка відома далеко за межами всіх Штатів. Їх можна купити на вулиці й поснідати ними в кав'ярні. Ця здоба прекрасно гармонує з вершковим сиром, маслом, кавою. Решта інгредієнтів теж будуть до речі.

Бейгли: покроковий рецепт

Фото: instagram.com/elenafilatova68/

Інгредієнти на 6 штук:

Борошно – 250 г

Вода – 100 мл

Оливкова олія – 30 г

Дріжджі – 6 г

Сіль – 3 г

Цукор – 20 г

Яйце – 2 шт.

Вода – 2 літри

Мед, цукор – по 50 г (для варіння)

Молоко – 1 ст. л.

Кунжут, мак, льон – за смаком

Спосіб приготування

У воду додати дріжджі й чайну ложку цукру, перемішати і залишити на 10 хвилин. У борошно додати сіль, цукор, оливкову олію, одне яйце і дріжджі з водою. Перемішувати 5 хвилин. Скачати з тіста кулю і залишити накритим вологим рушником на 1,5 години. Миску краще трохи змастити олією. Коли тісто збільшиться вдвічі, викласти на робочу поверхню, присипану борошном і розділити на 6 рівних частин. Накрити заготовки рушником і залишити на 10 хвилин. У каструлю налити воду і додати цукор або мед, поставити на вогонь. Розкачати кожну заготовку і сформувати бейгли. Вода не має кипіти, хіба що бути з дрібними бульбашками. Приварити бейгли по 30 секунд з кожного боку, покласти на тефлоновий килимок або пергамент. Яйце змішати з молоком, змастити пензликом бейгли і посипати кунжутом. Випікати в духовці розігрітій до 200-220 градусів 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

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