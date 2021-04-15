Бейгли: з ними зустрічають ранок чимало нью-йоркців. Дізнаємося, як їх приготувати
Коріння у цієї випічки єврейські, а їдять їх з вершковим сиром під чашку американо
У кожній країні є своя випічка, гордість, можна сміливо сказати. Брецелі в Німеччині, житній хліб у Шотландії, багет у Франції. Звісно, є така і в США. Тобто одна з них. І це пишні повітряні бублики – бейгли. Прабатьком їх слід вважати австрійські дріжджові булочки, а в Нью-Йорк вони були завезені єврейськими іммігрантами і вже вдосконалені на місці. У приготуванні бейглів є певна складність – перед смаженням їх треба проварити у воді. Але результат того вартий. Дізнаємося, як це зробити.
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Бейгли: австрійський початок
Саме в столиці Австрії, наприкінці 17-го століття була приготовлена дріжджова булочка, яка поклала початок майбутнім нью-йоркським бейглам. Цю булочку спік єврейський пекар для короля Яна Собєського. Він мужньо відбив напад турецьких завойовників і на знак подяки отримав круглу дріжджову випічку, яка за формою нагадувала стремено. Стремено в перекладі на австрійську – Beugel.
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Американська історія бейглів
У США перший бейгл з'явився наприкінці 1800 років у Нью-Йорку. Завезли їх туди, треба думати, нащадки тих самих австрійських євреїв, де й розгорнули кампанію з випікання бейглів. Ясна річ, той бейгл вдосконалився і дуже – тісто стало м'якішої текстури, ну й смак бублика покращився.
Бейгли і сучасність
Сьогодні – це найулюбленіша випічка в Нью-Йорку, яка відома далеко за межами всіх Штатів. Їх можна купити на вулиці й поснідати ними в кав'ярні. Ця здоба прекрасно гармонує з вершковим сиром, маслом, кавою. Решта інгредієнтів теж будуть до речі.
Бейгли: покроковий рецепт
Інгредієнти на 6 штук:
- Борошно – 250 г
- Вода – 100 мл
- Оливкова олія – 30 г
- Дріжджі – 6 г
- Сіль – 3 г
- Цукор – 20 г
- Яйце – 2 шт.
- Вода – 2 літри
- Мед, цукор – по 50 г (для варіння)
- Молоко – 1 ст. л.
- Кунжут, мак, льон – за смаком
Спосіб приготування
- У воду додати дріжджі й чайну ложку цукру, перемішати і залишити на 10 хвилин.
- У борошно додати сіль, цукор, оливкову олію, одне яйце і дріжджі з водою. Перемішувати 5 хвилин.
- Скачати з тіста кулю і залишити накритим вологим рушником на 1,5 години. Миску краще трохи змастити олією.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, викласти на робочу поверхню, присипану борошном і розділити на 6 рівних частин. Накрити заготовки рушником і залишити на 10 хвилин.
- У каструлю налити воду і додати цукор або мед, поставити на вогонь.
- Розкачати кожну заготовку і сформувати бейгли.
- Вода не має кипіти, хіба що бути з дрібними бульбашками. Приварити бейгли по 30 секунд з кожного боку, покласти на тефлоновий килимок або пергамент.
- Яйце змішати з молоком, змастити пензликом бейгли і посипати кунжутом.
- Випікати в духовці розігрітій до 200-220 градусів 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.
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