Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів
Щастя – це ще й коли вдома пахне смачною випічкою
Продовжуємо знайомити, а комусь і трохи нагадувати про десерти дитинства. Адже іноді хочеться приготувати щось з минулого, згадати смак маминої випічки. І так, ми не ностальгуємо, ми пропонуємо вам приготувати справді гідні солодощі. Наприклад, шоколадне тістечко "Мікадо", сочники та вівсяне печиво, яке вдома виходить особливим.
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Тістечка "Мікадо"
Інгредієнти
- 1 шт. – велике яйце
- 100 г – вершкового масла
- 100 г – цукру
- 150 г – сметани
- 1 ч. л. – соди
- 450-500 г – борошна
- 1,5 бляшанки – вареного згущеного молока
- 300 г – вершкового масла
- 4 ст. л. – какао
Спосіб приготування
- Збити яйце, цукор і м'яке вершкове масло. До сметани додати соду, перемішати, додати в основну масу і ще раз збити.
- Додати борошно. Має вийти м'яке тісто.
- Тісто розділити на 10 частин, кожну розкачати в тонкий пласт.
- Випікати за температури 180 градусів до золотавоого кольору.
- Для крему збити м'яке масло, по ложці додати варене згущене молоко, щоразу збиваючи. Додати какао.
- Змастити кожен корж кремом, зверху прикрасити тертим шоколадом, поставити в холодильник просочуватися.
Сирні кільця
Ігредієнти
- 125 мл – води
- 125 мл – молока
- 5 штук. – яєць
- 100 г – масла вершкового
- 150 г – борошна
- сіль, цукор – щіпка
Для крему
- 180 г – сиру
- 200 г – маскарпоне
- 50-80 г – масла вершкового
- 100 г – цукрової пудри
Спосіб приготування
- Налити в сотейник молоко і воду, додати масло. Довести до кипіння.
- Після того, як суміш закипіла, додати борошно і готувати 2 хвилини.
- Додати в тісто по одному яйцю і перемішувати. Тісто має вийти не дуже густим і не рідким.
- Перекласти тісто в кондитерський мішок і сформувати кільця.
- Випікати на пергаменті за 180 градусів 20 хвилин, потім знизити температуру до 160 градусів і випікати 20 хвилин.
- Для крему змішати маскарпоне, пудру, сир, масло. Добре збити.
- Розрізати кільця навпіл і наповнити кремом. Прикрасити цукровою пудрою.
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Хворост на кефірі
Інгредієнти
- 300 мл – кефір
- 1 ч. л. – сода
- 2 шт. – яйця
- 3 ст. л. – цукор
- 1 пачка – ванільний цукор
- сіль – щіпка
- 3 ск. – борошно
- пудра
- олія без запаху для смаження
Спосіб приготування
- У кефір додати соду і перемішати. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і сіллю.
- Додати кефір і содою. Всипати просіяне борошно і замісити тісто. Тісто має трохи липнути до рук.
- Викласти тісто на присипаний борошном стіл і розкачати в пласт завтовшки приблизно 5 мм. Нарізати тісто ромбиками.
- У кожному ромбику зробити надріз усередині й вивернути тісто.
- Смажити хмиз у розігрітій олії до золотавої скоринки.
- Викласти на тарілку з паперовими серветками, щоб вбралася зайва олія. Присипати пудрою.
Сочники із сиром
Інгредієнти
- Борошно – 400 г
- Цукор – 110 г
- Сметана – 130 г
- Вершкове масло – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Сода – 1/4 ч. л.
- Сіль – щіпка
Для сирної начинки
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- Сир – 360 г
- Цукор – 100 г
- Сметана – 40 г
- Борошно – 20 г
- Манка – 20 г
- Білок – 1 шт.
- Ванільний цукор – за смаком
Спосіб приготування
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- Масло кімнатної температури збити в пишну масу разом з цукром. Додати яйце, сметану і знову збити.
- Борошно об'єднати з сіллю і содою. Додати яєчно-масляну суміш і замісити тісто.
- Накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник.
- Для начинки сир (краще брати в брикетах, його можна не протирати через сито) змішати з цукром, ванільним цукром, білком яйця, сметаною. Додати борошно і манку. Перемішати.
- Тісто розкачати в пласт завтовшки 5 мм. Вирізати гуртки діаметром 9-10 см.
- Викласти сир ближче до краю, сформувати сочники. Скріпити краї.
- Викласти на деко, змастити жовтком, випікати за температури 200 градусів, 20-25 хвилин.
Вівсяне печиво
Інгредієнти
- 150 г – вершкового масла 82%
- 170 г – тростинного цукру
- 30 г – меду
- 2 шт. – яйця
- 210 г – борошна
- 150 г – вівсяних пластівців
- 5 г – розпушувача
- 250 г – родзинки
- сода, сіль – щіпка
- кориця, імбир – за смаком
Спосіб приготування
- Розм'якшене масло збити з цукром і медом. Додати яйця, не перестаючи збивати.
- Додати борошно, змішане з розпушувачем і спеціями, пластівці та сіль. Швидко об'єднати. Додати родзинки, попередньо замочені у гарячій воді.
- Тісто прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Сформувати печиво, викласти на деко, змащене вершковим маслом.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати 15-20 хвилин.
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