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Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

Сьогодні, 17:40

Щастя – це ще й коли вдома пахне смачною випічкою

Продовжуємо знайомити, а комусь і трохи нагадувати про десерти дитинства. Адже іноді хочеться приготувати щось з минулого, згадати смак маминої випічки. І так, ми не ностальгуємо, ми пропонуємо вам приготувати справді гідні солодощі. Наприклад, шоколадне тістечко "Мікадо", сочники та вівсяне печиво, яке вдома виходить особливим.

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Тістечка "Мікадо"

Фото: instagram.com/kettikost/

Інгредієнти

  • 1 шт. – велике яйце
  • 100 г – вершкового масла
  • 100 г – цукру
  • 150 г – сметани
  • 1 ч. л. – соди
  • 450-500 г – борошна
  • 1,5 бляшанки – вареного згущеного молока
  • 300 г – вершкового масла
  • 4 ст. л. – какао

Спосіб приготування

  1. Збити яйце, цукор і м'яке вершкове масло. До сметани додати соду, перемішати, додати в основну масу і ще раз збити.
  2. Додати борошно. Має вийти м'яке тісто.
  3. Тісто розділити на 10 частин, кожну розкачати в тонкий пласт.
  4. Випікати за температури 180 градусів до золотавоого кольору.
  5. Для крему збити м'яке масло, по ложці додати варене згущене молоко, щоразу збиваючи. Додати какао.
  6. Змастити кожен корж кремом, зверху прикрасити тертим шоколадом, поставити в холодильник просочуватися.

Сирні кільця

Фото: instagram.com/olga_kuzmina1707/

Ігредієнти

  • 125 мл – води
  • 125 мл – молока
  • 5 штук. – яєць
  • 100 г – масла вершкового
  • 150 г – борошна
  • сіль, цукор – щіпка

Для крему

  • 180 г – сиру
  • 200 г – маскарпоне
  • 50-80 г – масла вершкового
  • 100 г – цукрової пудри

Спосіб приготування

  1. Налити в сотейник молоко і воду, додати масло. Довести до кипіння.
  2. Після того, як суміш закипіла, додати борошно і готувати 2 хвилини.
  3. Додати в тісто по одному яйцю і перемішувати. Тісто має вийти не дуже густим і не рідким.
  4. Перекласти тісто в кондитерський мішок і сформувати кільця.
  5. Випікати на пергаменті за 180 градусів 20 хвилин, потім знизити температуру до 160 градусів і випікати 20 хвилин.
  6. Для крему змішати маскарпоне, пудру, сир, масло. Добре збити.
  7. Розрізати кільця навпіл і наповнити кремом. Прикрасити цукровою пудрою.

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Хворост на кефірі

Фото: instagram.com/_tut_food_/

Інгредієнти

  • 300 мл – кефір
  • 1 ч. л. – сода
  • 2 шт. – яйця
  • 3 ст. л. – цукор
  • 1 пачка – ванільний цукор
  • сіль – щіпка
  • 3 ск. – борошно
  • пудра
  • олія без запаху для смаження

Спосіб приготування

  1. У кефір додати соду і перемішати. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і сіллю.
  2. Додати кефір і содою. Всипати просіяне борошно і замісити тісто. Тісто має трохи липнути до рук.
  3. Викласти тісто на присипаний борошном стіл і розкачати в пласт завтовшки приблизно 5 мм. Нарізати тісто ромбиками.
  4. У кожному ромбику зробити надріз усередині й вивернути тісто.
  5. Смажити хмиз у розігрітій олії до золотавої скоринки.
  6. Викласти на тарілку з паперовими серветками, щоб вбралася зайва олія. Присипати пудрою.

Сочники із сиром

Фото: instagram.com/kremlincakes/

Інгредієнти

  • Борошно – 400 г
  • Цукор – 110 г
  • Сметана – 130 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сода – 1/4 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Для сирної начинки

  • Сир – 360 г
  • Цукор – 100 г
  • Сметана – 40 г
  • Борошно – 20 г
  • Манка – 20 г
  • Білок – 1 шт.
  • Ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Масло кімнатної температури збити в пишну масу разом з цукром. Додати яйце, сметану і знову збити.
  2. Борошно об'єднати з сіллю і содою. Додати яєчно-масляну суміш і замісити тісто.
  3. Накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник.
  4. Для начинки сир (краще брати в брикетах, його можна не протирати через сито) змішати з цукром, ванільним цукром, білком яйця, сметаною. Додати борошно і манку. Перемішати.
  5. Тісто розкачати в пласт завтовшки 5 мм. Вирізати гуртки діаметром 9-10 см.
  6. Викласти сир ближче до краю, сформувати сочники. Скріпити краї.
  7. Викласти на деко, змастити жовтком, випікати за температури 200 градусів, 20-25 хвилин.

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Вівсяне печиво

Фото: instagram.com/lena_lopati/

Інгредієнти

  • 150 г – вершкового масла 82%
  • 170 г – тростинного цукру
  • 30 г – меду
  • 2 шт. – яйця
  • 210 г – борошна
  • 150 г – вівсяних пластівців
  • 5 г – розпушувача
  • 250 г – родзинки
  • сода, сіль – щіпка
  • кориця, імбир – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розм'якшене масло збити з цукром і медом. Додати яйця, не перестаючи збивати.
  2. Додати борошно, змішане з розпушувачем і спеціями, пластівці та сіль. Швидко об'єднати. Додати родзинки, попередньо замочені у гарячій воді.
  3. Тісто прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  4. Сформувати печиво, викласти на деко, змащене вершковим маслом.
  5. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати 15-20 хвилин.

Тут знайдете ще 5 рецептів улюблених десертів з дитинства.

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