Що люблять їсти в Німеччині – 5 рецептів страв національної кухні

Там їдять багато м'яса, хліба і зовсім небагато овочів

"Найкращі овочі – це м'ясо", – люблять казати в Німеччині. Тому й кухня у німців відповідна: у величезній кількості свинина, яловичина, м'ясо птиці на відміну, наприклад, від кухні Болгарії, де переважають овочі та сир. М'ясо німці смажать, запікають, тушкують. Але й овочі на їхніх столах теж присутні – картопляні салати і тушкована квашена капуста. Сосиски. Ця тема вимагає особливої уваги. Там їх налічується понад півтори тисячі видів. І ще хліб. У кожній землі Німеччини він свій, особливий. Нижче знайдете рецепти німецької їжі, яку можна спробувати приготувати на українській кухні.

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Рулька по-берлінськи

Фото: instagram.com/chumak_oxana/

Рульку готують на зимові свята, насамперед на Різдво. Але спробувати її можна в будь-якому автентичному ресторані країни. Подається з квашеною капустою.

Інгредієнти

Свиняча рулька – 1 шт.

Темне пиво – 1-2 л

Морква – 3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Пуп'янок гвоздики – 5 шт.

Часник – 3 зуб.

Ялівцеві ягоди – 5 шт.

Для соусу

Мед – 1 ст. л.

Соус соєвий – 2 ст. л.

Бульйон, у якому варилася рулька – 100 мл

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Помиту і обсушену рульку покласти в каструлю для варіння. Залити темним пивом. Довести рульку в пиві до кипіння. Додати почищену моркву, нарізану кільцями. В цілу почищену цибулину увіткнути пеп'янки гвоздики, часник розділити на зубчики і зняти шкірку. З пива зняти піну. Варити на повільному вогні 1,5- 2 години під кришкою. Періодично перевертати м'ясо. Зварену рульку дістати з пива, злегка остудити. Змішати всі інгредієнти для соусу, змастити м'ясо і викласти у форму для запікання. Додати ще 100 мл бульйону, в якому варилося м'ясо. Додають ялівцеві ягоди. Розігріти духовку до 180 градусів і запікати 30 хвилин до золотистої скоринки, кожні 5-6 хвилин поливаючи м'ясо пивним бульйоном. Готову рульку вийняти з духовки, викласти на центр великої тарілки для подачі.

Фальшивий заєць

Фото: nstagram.com/elena_mikulchik/

Чому фальшивий заєць? Бо за тих часів – наприкінці 18-го століття – простому люду полювати було не можна, тому в хід йшло інше м'ясо. Страва універсальна: її можна їсти гарячою, як холодну закуску або класти на хліб.

Інгредієнти

Фарш свинячий – 850 г

Білий хліб – 120 г

Яйця – 2 шт.

Цибуля – 100 г

Олія – 60 г

Майоран – 1 г

Зварені круто яйця – 3-4 шт.

Спеції, сіль, перець, зелень для фаршу – за смаком

Спосіб приготування

На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю, додавши в неї подрібнений хліб. Фарш змішати з отриманою сумішшю, додати яйця, майоран і спеції за смаком. У форму викласти трохи цієї маси, потім в ряд зварені круто яйця і закрити їх залишками фаршу. Випікати в духовці близько години за 200 градусів. Подавати з картоплею або тушкованою капустою.

Піхельштайнер або рагу Бісмарка

Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Мабуть, один з найвідоміших супів світу. До того ж носить ім'я німецького канцлера Бісмарка. Кажуть, одного разу він спробував піхельштайнер, суп йому так сподобався, що страва отримала другу назву – рагу Бісмарка.

Інгредієнти

Курка, свинина, яловичина – по 250 г

Картопля – 6-8 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1-2 шт.

Коренева селера – 200 г

Петрушка – за смаком

Кмин, орегано – по 0,5 ч. л.

Перець горошком, лаврове листя, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

М'ясо нарізати великими шматочками. Картоплю порізати кубиками. Цибулю дрібно нарізати (можна використовувати ріпчасту, а можна порей і нарізати його кільцями). Моркву нарізати. Селеру нарізати кубиками. У такому ж порядку скласти шарами в каструлю. Зверху – спеції і лаврове листя. Залити 1,5 літрами води і поставити на плиту. Після закипання, готувати під кришкою 1,5-2 години на повільному вогні.

Брецель

Фото: instagram.com/lena_delaet_krasivo/



Цьому німецькому кренделю більше тисячі років. Одна з легенд свідчить – випічку винайшли монахи, надавши їй форму рук, схрещених на грудях у молитві. Особливість брецеля в його коричневому кольорі. Це досягається шляхом занурення тіста перед випіканням в розчин з води і соди.

Інгредієнти

Пшеничне борошно – 250 г

Сухі дріжджі – 5 г

Цукор – 5 г

Сіль – 4 г

М'яке вершкове масло – 20 г

Холодна вода – 140 мл

Сіль, кунжут, мак – для посипання

Для отварки:

Вода – 1 л

Харчова сода – 20 г

Спосіб приготування

Просіяти борошно, додати сіль і цукор. У холодній воді розчинити дріжджі і додати сухі інгредієнти. Вимішувати тісто, поступово додаючи м'яке вершкове масло. Залишити підходити тісто в теплому місці, накривши рушником на півгодини. Потім сформувати брецели і відправити в морозилку на півгодини. Змішати сіль і води, закип'ятити і опустити туди берцелі на 2 хвилини. Остудити, посипати кунжутом, сіллю, маком. Брецели можна змастити яйцем. Випікати 15 хвилин при температурі 200 градусів до рум'яної скоринки.

Торт "Чорний ліс" або "Шварцвальд"

Фото: instagram.com/familini/

Він з'явився в Німеччині не так давно – в 30-х роках 19-го століття. Вважається, що автором торта є кондитер Йозеф Келлер зі Швабриї. Тепер у Німеччині для цього десерту існують чіткі стандарти, деталі і розмір коржів, затверджені на державному рівні. Також є твердження, що торт названий на честь легендарного лісу Шварцвальд. Деякі ж вважають, що десерт дуже схожий на вбрання незаміжніх дівчат того регіону: чорна сукня, біла блузка і червоний капелюшок. Особливість – серед інгредієнтів є вишневий шнапс, можна приготувати і без нього.

Інгредієнти

Яйця курячі – 8 шт.

Яєчні жовтки – 2 шт.

Цукрова пудра – 350 г

Вишня без кісточок – 200 г

Пшеничне борошно – 200 г

Шшоколад чорний – 100 г

Масло вершкове – 20 г

Ввершки 35% – 680 мл

Вершки 22% – 500 мл

Молоко – 140 мл

Вишневий лікер (або будь-який інший) – 75 мл

Какао-порошок – 2 ст. л.

Желатин – 1 ст. л.

Паличка кориці – 1 шт.

Спосіб приготування

Духовку попередньо розігріти до 180 градусів. Желатин замочити на півгодини у воді. У невелику каструлю влити 22% -ві вершки, молоко, всипати 100 г цукрової пудри і довести до кипіння (у жодному разі не кип'ятити!). Додати желатин і 25 мл лікеру, перемішати і остудити, потім поставити на кілька годин в холодильник, щоб желе застигло. Шоколад розтопити на водяній бані. Розчинити 50 г цукрової пудри в 45 мл теплої води. Жовтки збити. Додати в шоколад сироп і жовтки і перемішати. Міксером збити 180 мл 35% -них вершків і обережно змішати із шоколадною масою. Поставити в холодильник. Яйця збити з 150 г цукрової пудри, додати какао, просіяне борошно, все вимішати. Роз'ємну форму змастити вершковим маслом. З тіста зробити 2 коржі, випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Вишню помістити в невелику каструлю (трохи ягід залишити), додати 50 мл лікеру, 50 г цукрової пудри, корицю і 3 ст. ложки води і уварити все на повільному вогні наполовину, потім корицю вийняти. Решта 35% -ві вершки збити. Корж полити вишневим сиропом, викласти трохи вишень. Зверху покласти шар вершкового желе, потім шар шоколадного крему. На шоколадний крем викласти шар збитих вершків і прикрасити рештою вишнями.

Тут дізнаєтеся рецепти найвідоміших страв Англії.

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