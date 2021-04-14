Що люблять їсти в Німеччині – 5 рецептів страв національної кухні
Там їдять багато м'яса, хліба і зовсім небагато овочів
"Найкращі овочі – це м'ясо", – люблять казати в Німеччині. Тому й кухня у німців відповідна: у величезній кількості свинина, яловичина, м'ясо птиці на відміну, наприклад, від кухні Болгарії, де переважають овочі та сир. М'ясо німці смажать, запікають, тушкують. Але й овочі на їхніх столах теж присутні – картопляні салати і тушкована квашена капуста. Сосиски. Ця тема вимагає особливої уваги. Там їх налічується понад півтори тисячі видів. І ще хліб. У кожній землі Німеччини він свій, особливий. Нижче знайдете рецепти німецької їжі, яку можна спробувати приготувати на українській кухні.
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Рулька по-берлінськи
Рульку готують на зимові свята, насамперед на Різдво. Але спробувати її можна в будь-якому автентичному ресторані країни. Подається з квашеною капустою.
Інгредієнти
- Свиняча рулька – 1 шт.
- Темне пиво – 1-2 л
- Морква – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Пуп'янок гвоздики – 5 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Ялівцеві ягоди – 5 шт.
Для соусу
- Мед – 1 ст. л.
- Соус соєвий – 2 ст. л.
- Бульйон, у якому варилася рулька – 100 мл
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Помиту і обсушену рульку покласти в каструлю для варіння. Залити темним пивом. Довести рульку в пиві до кипіння.
- Додати почищену моркву, нарізану кільцями. В цілу почищену цибулину увіткнути пеп'янки гвоздики, часник розділити на зубчики і зняти шкірку.
- З пива зняти піну. Варити на повільному вогні 1,5- 2 години під кришкою. Періодично перевертати м'ясо.
- Зварену рульку дістати з пива, злегка остудити. Змішати всі інгредієнти для соусу, змастити м'ясо і викласти у форму для запікання.
- Додати ще 100 мл бульйону, в якому варилося м'ясо. Додають ялівцеві ягоди.
- Розігріти духовку до 180 градусів і запікати 30 хвилин до золотистої скоринки, кожні 5-6 хвилин поливаючи м'ясо пивним бульйоном.
- Готову рульку вийняти з духовки, викласти на центр великої тарілки для подачі.
Фальшивий заєць
Чому фальшивий заєць? Бо за тих часів – наприкінці 18-го століття – простому люду полювати було не можна, тому в хід йшло інше м'ясо. Страва універсальна: її можна їсти гарячою, як холодну закуску або класти на хліб.
Інгредієнти
- Фарш свинячий – 850 г
- Білий хліб – 120 г
- Яйця – 2 шт.
- Цибуля – 100 г
- Олія – 60 г
- Майоран – 1 г
- Зварені круто яйця – 3-4 шт.
- Спеції, сіль, перець, зелень для фаршу – за смаком
Спосіб приготування
- На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю, додавши в неї подрібнений хліб.
- Фарш змішати з отриманою сумішшю, додати яйця, майоран і спеції за смаком.
- У форму викласти трохи цієї маси, потім в ряд зварені круто яйця і закрити їх залишками фаршу.
- Випікати в духовці близько години за 200 градусів. Подавати з картоплею або тушкованою капустою.
Піхельштайнер або рагу Бісмарка
Мабуть, один з найвідоміших супів світу. До того ж носить ім'я німецького канцлера Бісмарка. Кажуть, одного разу він спробував піхельштайнер, суп йому так сподобався, що страва отримала другу назву – рагу Бісмарка.
Інгредієнти
- Курка, свинина, яловичина – по 250 г
- Картопля – 6-8 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1-2 шт.
- Коренева селера – 200 г
- Петрушка – за смаком
- Кмин, орегано – по 0,5 ч. л.
- Перець горошком, лаврове листя, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- М'ясо нарізати великими шматочками. Картоплю порізати кубиками. Цибулю дрібно нарізати (можна використовувати ріпчасту, а можна порей і нарізати його кільцями). Моркву нарізати. Селеру нарізати кубиками.
- У такому ж порядку скласти шарами в каструлю. Зверху – спеції і лаврове листя.
- Залити 1,5 літрами води і поставити на плиту. Після закипання, готувати під кришкою 1,5-2 години на повільному вогні.
Брецель
Цьому німецькому кренделю більше тисячі років. Одна з легенд свідчить – випічку винайшли монахи, надавши їй форму рук, схрещених на грудях у молитві. Особливість брецеля в його коричневому кольорі. Це досягається шляхом занурення тіста перед випіканням в розчин з води і соди.
Інгредієнти
- Пшеничне борошно – 250 г
- Сухі дріжджі – 5 г
- Цукор – 5 г
- Сіль – 4 г
- М'яке вершкове масло – 20 г
- Холодна вода – 140 мл
- Сіль, кунжут, мак – для посипання
Для отварки:
- Вода – 1 л
- Харчова сода – 20 г
Спосіб приготування
- Просіяти борошно, додати сіль і цукор. У холодній воді розчинити дріжджі і додати сухі інгредієнти.
- Вимішувати тісто, поступово додаючи м'яке вершкове масло. Залишити підходити тісто в теплому місці, накривши рушником на півгодини.
- Потім сформувати брецели і відправити в морозилку на півгодини.
- Змішати сіль і води, закип'ятити і опустити туди берцелі на 2 хвилини.
- Остудити, посипати кунжутом, сіллю, маком. Брецели можна змастити яйцем.
- Випікати 15 хвилин при температурі 200 градусів до рум'яної скоринки.
Торт "Чорний ліс" або "Шварцвальд"
Він з'явився в Німеччині не так давно – в 30-х роках 19-го століття. Вважається, що автором торта є кондитер Йозеф Келлер зі Швабриї. Тепер у Німеччині для цього десерту існують чіткі стандарти, деталі і розмір коржів, затверджені на державному рівні. Також є твердження, що торт названий на честь легендарного лісу Шварцвальд. Деякі ж вважають, що десерт дуже схожий на вбрання незаміжніх дівчат того регіону: чорна сукня, біла блузка і червоний капелюшок. Особливість – серед інгредієнтів є вишневий шнапс, можна приготувати і без нього.
Інгредієнти
- Яйця курячі – 8 шт.
- Яєчні жовтки – 2 шт.
- Цукрова пудра – 350 г
- Вишня без кісточок – 200 г
- Пшеничне борошно – 200 г
- Шшоколад чорний – 100 г
- Масло вершкове – 20 г
- Ввершки 35% – 680 мл
- Вершки 22% – 500 мл
- Молоко – 140 мл
- Вишневий лікер (або будь-який інший) – 75 мл
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Желатин – 1 ст. л.
- Паличка кориці – 1 шт.
Спосіб приготування
- Духовку попередньо розігріти до 180 градусів. Желатин замочити на півгодини у воді.
- У невелику каструлю влити 22% -ві вершки, молоко, всипати 100 г цукрової пудри і довести до кипіння (у жодному разі не кип'ятити!).
- Додати желатин і 25 мл лікеру, перемішати і остудити, потім поставити на кілька годин в холодильник, щоб желе застигло.
- Шоколад розтопити на водяній бані. Розчинити 50 г цукрової пудри в 45 мл теплої води.
- Жовтки збити. Додати в шоколад сироп і жовтки і перемішати.
- Міксером збити 180 мл 35% -них вершків і обережно змішати із шоколадною масою. Поставити в холодильник.
- Яйця збити з 150 г цукрової пудри, додати какао, просіяне борошно, все вимішати.
- Роз'ємну форму змастити вершковим маслом. З тіста зробити 2 коржі, випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин.
- Вишню помістити в невелику каструлю (трохи ягід залишити), додати 50 мл лікеру, 50 г цукрової пудри, корицю і 3 ст. ложки води і уварити все на повільному вогні наполовину, потім корицю вийняти.
- Решта 35% -ві вершки збити.
- Корж полити вишневим сиропом, викласти трохи вишень.
- Зверху покласти шар вершкового желе, потім шар шоколадного крему.
- На шоколадний крем викласти шар збитих вершків і прикрасити рештою вишнями.
Тут дізнаєтеся рецепти найвідоміших страв Англії.
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