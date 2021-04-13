Канолі: приготуємо найвідоміше сицилійське в тістечко
Це хрусткі трубочки з начинкою з рикоти і цукатів. Прикрасити десерт можна шоколадом
У кожній країні і в кожному її регіоні є свій, особливий десерт. Для Країни Басків – це баскський чизкейк, для Австрії – штрудель з яблуком. В Італії, а якщо казати конкретніше – на Сицилії – є своє тістечко. Канолі. Це трубочки з легкого хрусткого тіста з ніжною начинкою всередині. У минулому, в період осінніх карнавалів, вони були обов'язковими як символ родючості. На перший погляд може здатися, що приготувати їх вкрай складно, але насправді це не зовсім так. Нижче знайдете рецепт цього десерту.
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Інгредієнти
- Пшеничне борошно – 300 г
- Какао-порошок – 1 ч. л.
- Цукор – 230 г
- Сіль – 2 г
- Вершкове масло – 25 г
- Білий винний оцет – 5 мл
- Марсала – 100 мл
- Куряче яйце – 1 шт.
- Олія – 1 л
- Рикота – 800 г
- Мелена кориця – щіпка
- Цукати, шоколад, фісташки – за смаком
Спосіб приготування
- 300 грамів борошна просіяти. Додати чайну ложку какао (без цукру). Какао потрібно для того, щоб у трубочок був коричневий відтінок.
- Додати 30 г цукру, 2 грами солі. Перемішати все рукою, розбити грудочки пальцями. Суміш має рівномірно перемішатися.
- Додати 25 г вершкового масла. Додати 5 грамів білого винного оцту, 100 мл сицилійського вина марсала. Марсалу не можна нічим замінити, саме вона надає специфічний аромат, смак, кислинку тісту. Також додати 1 яйце. Перемішувати тісто в міксері на невисокій швидкості, доки все інгредієнти не схопляться, на це знадобиться приблизно 5 хвилин.
- Вимісити тісто руками, доки воно не стане гладким, однорідним. Накрити тісто плівкою і прибрати в холодильник на годину.
- Від готового тіста відірвати шматочки вагою по 8-14 грамів. Що більше шматочок, то більше буде трубочка.
- Розкачати качалкою до овалу. Завтовшки тісто має бути близько 2 мм.
- Покласти спеціальну трубочку посередині овалу з тіста, загорнути один край тіста і промазати його жовтком, змішаним з водою.
- Загорнути другий край, приклеїти його до місця, промазати жовтком, обов'язково притиснути ребром долоні.
- Розкрити тісто як мушлі з обох боків. Залишити тісто з трубочками на 10 хвилин. Для того, щоб тісто склеїлося і не розкрилося в олії, а просмажилось у формі трубочки.
- Нагріти олію до 180 градусів. Опустити трубочку. Готувати 2 хвилини.
- Витягнути трубочку, покласти на серветку, щоб зайва олія стекла, а канолі охололи.
- Змішати 800 грамів протертої через сито рикоти, 200 г цукру, дрібку кориці, цукати, фісташки подрібнені й тертий шоколад за смаком.
- Наповнити трубочку масою з рикоти з обох боків. Прикрасити цукатами і посипати цукровою пудрою.
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