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Бейглы: с ними встречают утро многие ньюйоркцы. Узнаем, как их приготовить

Сегодня, 16:38

Корни у этой выпечки еврейские, а едят их со сливочным сыром под чашку американо

В каждой стране есть своя выпечка, гордость, можно смело сказать. Брецели в Германии, ржаной хлеб в Шотландии, багет во Франции. Конечно, есть такая и в США. То есть одна из них. И это пышные воздушные бублики – бейглы. Прародителем их следует считать австрийские дрожжевые булочки, а в Нью-Йорк они были завезены еврейскими иммигрантами и уже усовершенствованы на месте. В приготовлении бейглов есть некоторая сложность – перед жаркой их нужно проварить в кипящей воде. Но результат того стоит. Узнаем, как это сделать.

Любите дрожжевую выпечку и считаете себя мастером в этом деле, поделитесь рецептом со всей страной и выигрывайте призы.

Бейглы: австрийско-еврейское начало

Именно в столице Австрии, в конце 17-го века была приготовлена дрожжевая булочка, которая положила начало будущим нью-йоркским бейглам. Эту булочку испек еврейский пекарь для короля Яна Собеского. Он мужественно отбил нападение турецких завоевателей и в благодарность получил круглую дрожжевую выпечку, которая по форме напоминала стремя. Стремя в переводе на австрийский язык – Beugel.

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Американская история бейглов

В США первый бейгл появился в конце 1800 годов в Нью-Йорке. Завезли их туда, надо полагать, потомки тех самых австрийских евреев, где и развернули кампанию по выпеканию бейглов. Конечно, тот бейгл преобразился и очень – тесто стало более мягкой текстуры, ну и вкус бублика улучшился.

Бейглы и современность

Сегодня – это самая любимая выпечка в Нью-Йорке, которая известна далеко за пределами всех Штатов. Их можно купить на улице и позавтракать ними в кафе. Эта сдоба прекрасно гармонирует со сливочным сыром, маслом, кофе. Остальные ингредиенты тоже будут кстати.

Бейглы: пошаговый рецепт

Фото: instagram.com/elenafilatova68/

Ингредиенты на 6 штук:

  • Мука – 250 г
  • Вода – 100 мл
  • Оливковое масло – 30 г
  • Дрожжи – 6 г
  • Соль – 3 г
  • Сахар – 20 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода – 2 литра
  • Мед, сахар – по 50 г (для варки)
  • Молоко – 1 ст. л.
  • Кунжут, мак, лен – по вкусу

Способ приготовления

  1. В воду добавить дрожжи и чайную ложку сахара, перемешать и оставить на 10 минут.
  2. В муку добавить соль, сахар, оливковое масло, одно яйцо и дрожжи с водой. Перемешивать 5 минут.
  3. Скатать из теста шар и оставить накрытым влажным полотенцем на 1,5 часа. Миску лучше немного смазать растительным маслом.
  4. Когда тесто увеличится в 2 раза, выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой и разделить на 6 равных частей. Накрыть заготовки полотенцем и оставить на 10 минут.
  5. В кастрюлю налить воду и добавить сахар или мед, поставить на огонь.
  6. Раскатать каждую заготовку и сформировать бейглы.
  7. Вода нужна не сильно кипящая, с мелкими пузырьками. Приварить бейглы по 30 секунд с каждой стороны, положить на тефлоновый коврик или пергамент.
  8. Яйцо смешать с молоком, смазать кисточкой бейглы и посыпать кунжутом.
  9. Выпекать в духовке разогретой до 200-220 градусов 10-15 минут до румяной корочки.

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