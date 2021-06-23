7 домашніх лимонадів, які швидко вгамують спрагу

Потрібні соковиті лимони і лід. Усе інше – справа смаку. До класичного лимонаду можна додати вишню, полуницю, ожину або імбир. Для кращого ефекту потрібна свіжа м'ята, а в якості підсолоджувача беріть трохи меду

Домашній лимонад Фото: freepik.com

Їхній час настав. Час освіжальних домашніх напоїв, в які ви знаєте, що додано. Це важливо. Любите неповторний смак лимона – беріть цього цитрусового більше. Але в такі напої можна додати полуницю або ожину, апельсин або імбир. І так, домашні лимонади прекрасно вгамовують спрагу, як і корисні холодні супи. А для того, щоб це літо надовго залишилося в пам'яті, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Домашній лимонад

Домашній лимонад Фото: freepik.com

Інгредієнти

4 лимони

4 лайми

3 апельсини

600 г цукру

3,5 л води

Спосіб приготування

Цитрусові помити, очистити від шкірки і нарізати кружальцями. Проварити фрукти з водою і цукром – потрібно спершу довести до кипіння, а потім дати постояти на вогні ще 5 хвилин. Зняти з плити і дати охолонути, після чого поставити в холодильник. Подавати разом з льодом і шматочками цитрусових.

Ожинний лимонад з м'ятою

Лимонад з ожиною Фото: Depositphotos

Інгредієнти

400 г ожини

120-150 г цукру

2 лимони

Жменю листя м'яти (приблизно 5 гілочок)

150 мл води для сиропу

Для подачі

Мінеральна вода

Лід

Ожина та лимон

Спосіб приготування

Ожину помити і подрібнити блендером. Процідити через сито в каструлю. Туди ж помістити цедру одного лимона, з двох лимонів вичавити сік. Додати цукор і воду. Все перемішати і варити на повільному вогні близько 20 хвилин. У процесі можна регулювати смак додаванням більшої кількості цукру або лимона. Отриманий концентрат пропустити через сито і охолодити.

Апельсиновий лимонад

Лимонад з апельсинами Фото: freepik.com

Інгредієнти

1 чашка лимонного фрешу

3 чашки води

1/2 чашки цукру

2 чашки апельсинового фрешу

4 скибочки апельсина

4 скибочки лимона

Кубики льоду

Спосіб приготування

У великому глечику з'єднайте лимонний сік, воду і цукор. Перемішайте добре, щоб цукор розчинився. Вичавіть апельсиновий сік і влийте його в глечик. Добре перемішайте і остудіть.

Лимонад з лаймом і м'ятою

Лимонад з м'ятою та лаймом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 лимони

1 лайм

5-6 ст. л. цукрової пудри

Свіжа м'ята – пучок

Питна вода

Лід

Спосіб приготування

Налийте в глечик проціджений сік лимонів і сік лайма. Додайте дрібно натерту цитрусову цедру, цукрову пудру і половину м'яти. Трохи потовчіть гілочки м'яти, щоб вони пустили сік, і добре розмішайте суміш, доки цукрова пудра не розчиниться. Додайте велику кількість льоду і приблизно літр питної води, а також решту м'яти. Подавайте на стіл у склянках з трубочками.

Полуничний лимонад

Лимонад з полуницею Фото: freepik.com

Інгредієнти

100 г свіжої полуниці

2 лимони

1 склянка води

1-2 ст. л. цукру або за смаком

3 кубики льоду

Спосіб приготування

Лимони обшпарте окропом і зріжте шкірку, видаляючи білу м'якоть під нею (інакше ваш лимонад отримає неприємну гіркоту). Залийте цедру водою, додайте цукор і доведіть до кипіння. Дайте сиропу настоятися 3 години. З лимонів вичавте сік. Полуницю подрібніть у блендері. З'єднайте лимонад і ягідне пюре, додайте лід і швидко подавайте.

Вишневий лимонад з м'ятою

Лимонад з вишнею і м'ятою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1,5 л води

6 ст. л. цукру

6 листочків м'яти

200 г вишні

Спосіб приготування

У каструлю налити фільтровану воду, покласти 6 ст. л. цукру і 6 листочків м'яти. Поставити на плиту і довести до кипіння. Помити вишні і видалити кісточки. Половину вишень додати в закипілий м'ятний сироп і варити 3 хвилини. Зняти з плити, остудити. Лимон обшпарити окропом, помити, розрізати на дві половинки. У остиглий сироп додати другу половину вишень, з однієї половинки лимона вичавити сік. Відправити каструлю в холодильник на 2 години. Процідити вишневий лимонад у глечик. Половину лимона нарізати кружальцями і додати в напій.

Імбирний лимонад класичний

Імбирний лимонад

Інгредієнти

Лимон – 1 шт.

Свіжий імбир – 3-4 см

М'ята – листочки з декількох гілочок

Мед або цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Імбир очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. З лимона зняти цедру. Покласти все це в глечик і залити трохи остиглим окропом. М'яту покласти зверху в глечик, дати трохи настоятися. Коли лимонад охолоне до кімнатної температури, вичавити в нього сік з лимона, долити доверху водою, додати мед і відправити в холодильник на ніч. М'яту перед цим бажано вийняти.

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