7 домашніх лимонадів, які швидко вгамують спрагу
Потрібні соковиті лимони і лід. Усе інше – справа смаку. До класичного лимонаду можна додати вишню, полуницю, ожину або імбир. Для кращого ефекту потрібна свіжа м'ята, а в якості підсолоджувача беріть трохи меду
Їхній час настав. Час освіжальних домашніх напоїв, в які ви знаєте, що додано. Це важливо. Любите неповторний смак лимона – беріть цього цитрусового більше. Але в такі напої можна додати полуницю або ожину, апельсин або імбир. І так, домашні лимонади прекрасно вгамовують спрагу, як і корисні холодні супи. А для того, щоб це літо надовго залишилося в пам'яті, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.
Домашній лимонад
Інгредієнти
- 4 лимони
- 4 лайми
- 3 апельсини
- 600 г цукру
- 3,5 л води
Спосіб приготування
- Цитрусові помити, очистити від шкірки і нарізати кружальцями.
- Проварити фрукти з водою і цукром – потрібно спершу довести до кипіння, а потім дати постояти на вогні ще 5 хвилин.
- Зняти з плити і дати охолонути, після чого поставити в холодильник.
- Подавати разом з льодом і шматочками цитрусових.
Ожинний лимонад з м'ятою
Інгредієнти
- 400 г ожини
- 120-150 г цукру
- 2 лимони
- Жменю листя м'яти (приблизно 5 гілочок)
- 150 мл води для сиропу
Для подачі
- Мінеральна вода
- Лід
- Ожина та лимон
Спосіб приготування
- Ожину помити і подрібнити блендером.
- Процідити через сито в каструлю. Туди ж помістити цедру одного лимона, з двох лимонів вичавити сік.
- Додати цукор і воду. Все перемішати і варити на повільному вогні близько 20 хвилин. У процесі можна регулювати смак додаванням більшої кількості цукру або лимона.
- Отриманий концентрат пропустити через сито і охолодити.
Апельсиновий лимонад
Інгредієнти
- 1 чашка лимонного фрешу
- 3 чашки води
- 1/2 чашки цукру
- 2 чашки апельсинового фрешу
- 4 скибочки апельсина
- 4 скибочки лимона
- Кубики льоду
Спосіб приготування
- У великому глечику з'єднайте лимонний сік, воду і цукор. Перемішайте добре, щоб цукор розчинився.
- Вичавіть апельсиновий сік і влийте його в глечик. Добре перемішайте і остудіть.
Лимонад з лаймом і м'ятою
Інгредієнти
- 3 лимони
- 1 лайм
- 5-6 ст. л. цукрової пудри
- Свіжа м'ята – пучок
- Питна вода
- Лід
Спосіб приготування
- Налийте в глечик проціджений сік лимонів і сік лайма. Додайте дрібно натерту цитрусову цедру, цукрову пудру і половину м'яти.
- Трохи потовчіть гілочки м'яти, щоб вони пустили сік, і добре розмішайте суміш, доки цукрова пудра не розчиниться.
- Додайте велику кількість льоду і приблизно літр питної води, а також решту м'яти.
- Подавайте на стіл у склянках з трубочками.
Полуничний лимонад
Інгредієнти
- 100 г свіжої полуниці
- 2 лимони
- 1 склянка води
- 1-2 ст. л. цукру або за смаком
- 3 кубики льоду
Спосіб приготування
- Лимони обшпарте окропом і зріжте шкірку, видаляючи білу м'якоть під нею (інакше ваш лимонад отримає неприємну гіркоту).
- Залийте цедру водою, додайте цукор і доведіть до кипіння. Дайте сиропу настоятися 3 години.
- З лимонів вичавте сік. Полуницю подрібніть у блендері.
- З'єднайте лимонад і ягідне пюре, додайте лід і швидко подавайте.
Вишневий лимонад з м'ятою
Інгредієнти
- 1,5 л води
- 6 ст. л. цукру
- 6 листочків м'яти
- 200 г вишні
Спосіб приготування
- У каструлю налити фільтровану воду, покласти 6 ст. л. цукру і 6 листочків м'яти. Поставити на плиту і довести до кипіння.
- Помити вишні і видалити кісточки. Половину вишень додати в закипілий м'ятний сироп і варити 3 хвилини. Зняти з плити, остудити.
- Лимон обшпарити окропом, помити, розрізати на дві половинки.
- У остиглий сироп додати другу половину вишень, з однієї половинки лимона вичавити сік. Відправити каструлю в холодильник на 2 години.
- Процідити вишневий лимонад у глечик. Половину лимона нарізати кружальцями і додати в напій.
Імбирний лимонад класичний
Інгредієнти
- Лимон – 1 шт.
- Свіжий імбир – 3-4 см
- М'ята – листочки з декількох гілочок
- Мед або цукор – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Імбир очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. З лимона зняти цедру.
- Покласти все це в глечик і залити трохи остиглим окропом. М'яту покласти зверху в глечик, дати трохи настоятися.
- Коли лимонад охолоне до кімнатної температури, вичавити в нього сік з лимона, долити доверху водою, додати мед і відправити в холодильник на ніч. М'яту перед цим бажано вийняти.
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