Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 продуктів, які треба зберігати в морозильнику

Сьогодні, 13:09

Ми звикли, що в цьому місці має бути м'ясо і заготовки на зиму. Але є продукти, якими сміливо можна запастися і зберігати в морозильнику. Це кава, вершкове масло, імбир, варений рис і макарони

Продукти, які потрібно зберігати в морозильнику
Продукти, які потрібно зберігати в морозильнику
Фото: freepik.com

Перше – це економно. Тобто – куплено товар зі знижкою, його багато і одразу не з'їси, тоді він і потрапляє в морозилку. Друге – це зручно. Наприклад, варений рис і макарони прекрасно почуваються за низьких температур і розморожуються, не втрачаючи смакових якостей. Це приємно, коли треба приготувати швидку вечерю для всієї родини. Нижче – ще 8 продуктів, які бажано зберігати в морозильнику

Хліб і хлібобулочні вироби

Хліб можна зберігати трохи підсмаженим
Хліб можна зберігати трохи підсмаженим
Фото: unsplash.com

Перед тим, як заморозити ці продукти, потримайте їх трохи в холодильнику, щоб охололи. Потім загорніть в харчову плівку і помістіть у морозильник. Хліб можна зберігати і трохи підсмаженим. Також можна заморожувати куплену або приготовану про запас будь-яку випічку.

Домашнє печиво

Ідеальне місце для шоколадного печива – морозильник
Ідеальне місце для шоколадного печива – морозильник

Насамперед це стосується пісочного печива. У холоді воно зберігається краще. Одразу після випікання охолодіть його, покладіть у контейнер, а потім у морозильник. Розморожувати печиво теж потрібно починати в холодильнику, щоб воно не розсипалося. Ну а печиво із шоколадом взагалі виходить смачніше, якщо його заморозити.

Читайте також:
15 рецептів домашнього печива – від ретровипічки до сучасної трендової

Рис та інші варені крупи

Рис можна зберігати в морозильній камері
Рис можна зберігати в морозильній камері
Фото: unsplash.com

Якщо у вас залишилися ці продукти і ви поки не придумали, що з ними робити, покладіть їх у контейнер. Коли знадобиться, їх можна розігріти на сковороді або мікрохвильовці.

Макаронні вироби

Макарони не втрачають смакові якості після заморозки
Макарони не втрачають смакові якості після заморозки
Фото: Depositphotos

Макарони ніколи не втратять форму після маніпуляції із заморожуванням-розморожуванням. Їх так само можна розігріти на сковороді або мікрохвильовці.

Сік цитрусових (свіжовичавлений)

Заморожуйте сік цитрусових в спеціальних контейнерах
Заморожуйте сік цитрусових в спеціальних контейнерах
Фото: Depositphotos

Його можна заморозити в спеціальних контейнерах, які потрібно накрити харчовою плівкою. Такі кубики потім можна використовувати в чаї або приготуванні звичайних страв і десертів.

Кава

Найкраще місце для кави – морозильник
Найкраще місце для кави – морозильник
Фото: Инстаграм

Не бійтеся зберігати каву в морозильнику – це її улюблене місце. Головне – хороша вакуумна упаковка, щоб кава не увібрала інші запахи.

Ягоди

Заморожені ягоди можна додавати в смузі, йогурти або каші
Заморожені ягоди можна додавати в смузі, йогурти або каші
Фото: unsplash.com

Полуниця, малина і чорниця заморожуються найкраще, при цьому практично не втрачаючи поживних речовин. Викладіть ягоди на деко для випічки і поставте в морозильник на ніч. Потім покладіть у контейнер і знову поставте в морозильник. Заморожені ягоди можна додавати в смузі, йогурти або каші, розморозити і використовувати для випічки.

Вершкове масло

Зберігайте масло в харчовому папері
Зберігайте масло в харчовому папері
Фото: Pixabay

Маслом можна запастися і покласти його в морозильник для зберігання. Попередньо покладіть пачки масла в поліетиленовий пакет, а ще краще – харчовий папір, щоб не було неприємного запаху.

Горіхи

У морозильнику горіхи зберігаються краще
У морозильнику горіхи зберігаються краще
Фото: unsplash.com

У горіхах дуже багато олії, вони швидко стають згірклими. Їх найкраще тримати в морозильнику, якщо ви не плануєте використовувати їх одразу. Заморожувати можна арахіс, волоські горіхи, кеш'ю, фундук і мигдаль. Горіхи при цьому можуть бути як очищені, так і неочищені. Просто загорніть їх у пакет або контейнер перед тим, як помістити в морозильну камеру.

Імбир

Імбир не варто очищувати перед заморожуванням
Імбир не варто очищувати перед заморожуванням
Фото: Pixabay

Неочищений імбир потрібно загорнути в харчову плівку і покласти в морозильник. Коли він буде потрібен, поскобліть його ножем і додайте в чай або інші страви.

А як швидко замаринувати огірки і приготувати з них салат – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся, як правильно зберігати зелень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
хліб кава рис макарони імбир как хранить
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер

Популярні статті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти