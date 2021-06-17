10 продуктів, які треба зберігати в морозильнику

Ми звикли, що в цьому місці має бути м'ясо і заготовки на зиму. Але є продукти, якими сміливо можна запастися і зберігати в морозильнику. Це кава, вершкове масло, імбир, варений рис і макарони

Продукти, які потрібно зберігати в морозильнику Фото: freepik.com

Перше – це економно. Тобто – куплено товар зі знижкою, його багато і одразу не з'їси, тоді він і потрапляє в морозилку. Друге – це зручно. Наприклад, варений рис і макарони прекрасно почуваються за низьких температур і розморожуються, не втрачаючи смакових якостей. Це приємно, коли треба приготувати швидку вечерю для всієї родини. Нижче – ще 8 продуктів, які бажано зберігати в морозильнику

Хліб і хлібобулочні вироби

Хліб можна зберігати трохи підсмаженим Фото: unsplash.com

Перед тим, як заморозити ці продукти, потримайте їх трохи в холодильнику, щоб охололи. Потім загорніть в харчову плівку і помістіть у морозильник. Хліб можна зберігати і трохи підсмаженим. Також можна заморожувати куплену або приготовану про запас будь-яку випічку.

Домашнє печиво

Ідеальне місце для шоколадного печива – морозильник

Насамперед це стосується пісочного печива. У холоді воно зберігається краще. Одразу після випікання охолодіть його, покладіть у контейнер, а потім у морозильник. Розморожувати печиво теж потрібно починати в холодильнику, щоб воно не розсипалося. Ну а печиво із шоколадом взагалі виходить смачніше, якщо його заморозити.

Рис та інші варені крупи

Рис можна зберігати в морозильній камері Фото: unsplash.com

Якщо у вас залишилися ці продукти і ви поки не придумали, що з ними робити, покладіть їх у контейнер. Коли знадобиться, їх можна розігріти на сковороді або мікрохвильовці.

Макаронні вироби

Макарони не втрачають смакові якості після заморозки Фото: Depositphotos

Макарони ніколи не втратять форму після маніпуляції із заморожуванням-розморожуванням. Їх так само можна розігріти на сковороді або мікрохвильовці.

Сік цитрусових (свіжовичавлений)

Заморожуйте сік цитрусових в спеціальних контейнерах Фото: Depositphotos

Його можна заморозити в спеціальних контейнерах, які потрібно накрити харчовою плівкою. Такі кубики потім можна використовувати в чаї або приготуванні звичайних страв і десертів.

Кава

Найкраще місце для кави – морозильник Фото: Инстаграм

Не бійтеся зберігати каву в морозильнику – це її улюблене місце. Головне – хороша вакуумна упаковка, щоб кава не увібрала інші запахи.

Ягоди

Заморожені ягоди можна додавати в смузі, йогурти або каші Фото: unsplash.com

Полуниця, малина і чорниця заморожуються найкраще, при цьому практично не втрачаючи поживних речовин. Викладіть ягоди на деко для випічки і поставте в морозильник на ніч. Потім покладіть у контейнер і знову поставте в морозильник. Заморожені ягоди можна додавати в смузі, йогурти або каші, розморозити і використовувати для випічки.

Вершкове масло

Зберігайте масло в харчовому папері Фото: Pixabay

Маслом можна запастися і покласти його в морозильник для зберігання. Попередньо покладіть пачки масла в поліетиленовий пакет, а ще краще – харчовий папір, щоб не було неприємного запаху.

Горіхи

У морозильнику горіхи зберігаються краще Фото: unsplash.com

У горіхах дуже багато олії, вони швидко стають згірклими. Їх найкраще тримати в морозильнику, якщо ви не плануєте використовувати їх одразу. Заморожувати можна арахіс, волоські горіхи, кеш'ю, фундук і мигдаль. Горіхи при цьому можуть бути як очищені, так і неочищені. Просто загорніть їх у пакет або контейнер перед тим, як помістити в морозильну камеру.

Імбир

Імбир не варто очищувати перед заморожуванням Фото: Pixabay

Неочищений імбир потрібно загорнути в харчову плівку і покласти в морозильник. Коли він буде потрібен, поскобліть його ножем і додайте в чай або інші страви.

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