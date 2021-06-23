7 домашних лимонадов, которые быстро утолят жажду
Нужны сочные лимоны и лед. Все остальное – дело вкуса. К классическому лимонаду можно добавить вишню, клубнику, ежевику или имбирь. Для лучшего эффекта нужна свежая мята, а в качестве подсластителя берите немного меда
Их время пришло. Время освежающих домашних напитков, в которые вы знаете, что добавлено. Это важно. Любите неповторимый вкус лимона – берите этого цитрусового больше. Но в такие напитки можно добавить клубнику или ежевику, апельсин или имбирь. И да, домашние лимонады отлично утоляют жажду, как и полезные холодные супы. А для того, чтобы это лето надолго осталось в памяти, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.
Домашний лимонад
Ингредиенты
- 4 лимона
- 4 лайма
- 3 апельсина
- 600 г сахара
- 3,5 л воды
Способ приготовления
- Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками.
- Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут.
- Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник.
- Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.
Ежевичный лимонад с мятой
Ингредиенты
- 400 г ежевики
- 120-150 г сахара
- 2 лимона
- Горсть листьев мяты (примерно 5 веточек)
- 150 мл воды для сиропа
Для подачи
- Минеральная вода
- Лед
- Ежевика и лимон
Способ приготовления
- Ежевику помыть и измельчить блендером.
- Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок.
- Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона.
- Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.
Апельсиновый лимонад
Ингредиенты
- 1 чашка лимонного фреша
- 3 чашки воды
- 1/2 чашки сахара
- 2 чашки апельсинового фреша
- 4 ломтика апельсина толщиной 1 см
- 4 ломтика лимона толщиной 5 мм
- Кубики льда
Способ приготовления
- В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился.
- Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.
Лимонад с лаймом и мятой
Ингредиенты
- 3 лимона
- 1 лайм
- 5-6 ст. л. сахарной пудры
- Свежая мята – пучок
- Питьевая вода
- Лед
Способ приготовления
- Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты.
- Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится.
- Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту.
- Подавайте на стол в стаканах с трубочками.
Клубничный лимонад
Ингредиенты
- 100 г свежей клубники
- 2 лимона
- 1 стакан воды
- 1-2 ст. л. сахара или по вкусу
- 3 кубика льда
Способ приготовления
- Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь).
- Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа.
- Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере.
- Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.
Вишневый лимонад с мятой
Ингредиенты
- 1,5 л воды
- 6 ст. л. сахара
- 6 листиков мяты
- 200 г вишни
Способ приготовления
- В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения.
- Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить.
- Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки.
- В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа.
- Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.
Имбирный лимонад классический
Ингредиенты
- Лимон – 1 шт.
- Свежий имбирь – 3-4 см
- Мята – листики с нескольких веточек
- Мед или сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру.
- Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться.
- Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.
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