4 правила і рецепт для смачних сконів – класичних британських булочок

Пишні булочки до чаю можна приготувати за 30 хвилин і це з випіканням. На своїй батьківщині до сконів додають родзинки, смородину або сир. Щоб скони вдалися, замішувати тісто треба недовго, а інгредієнти мають бути холодними

Британські булочки скони Фото: unsplash.com

Скони – це те, без чого неможливо уявити британську випічку. І не тому, що їх любили, люблять і любитимуть представники королівської сім'ї, а тому що це правда смачно. Ці високі та легкі із золотавою скоринкою булочки можна подавати до чаю, як це роблять у Британії, а можна приготувати на сніданок. І можливо, паралельно з вашими улюбленими сирними запіканками, скони теж стануть обов'язковими. Ну і обов'язково ознайомтеся з нашими лайфхаками, які можна сміливо застосовувати влітку, щоб воно надовго лишилося у вашій пам'яті.

Правила для найсмачніших сконів

Зовсім не варто довго вимішувати тісто. Інакше утворюється багато зайвої клейковини, скони можуть вийти жорсткими. Усі інгредієнти мають бути холодними, тому краще використовувати кухонний комбайн, так масло не встигне нагрітися. Також важливо правильно додавати кефір у борошно – краще це робити силіконовою лопаткою і перемішувати. Коли ви розкочуєте тісто в квадрат, потрібно скласти його 4 рази, потім знову розкачати і знову скласти. Так у ваших сконів буде 81 шар тіста після випікання.

За правилами етикету гарячі скони ламаються поперек, на одну частину намазується полуничний (можна інший) джем, зверху – масло або дуже густі вершки. Потім це все накривається другою частиною булочки. Саме так скони їсть Єлизавета ІІ.

Скони – покроковий рецепт

Скони подають з маслом і джемом Фото: Pixabay

Інгредієнти

300 г борошна

100 г вершкового масла

3 ч. л. розпушувача

100 мл кефіру

1 яйце

100 г цукру

Сіль

Кмин і розмарин – за бажанням

Спосіб приготування

Насипте борошно в миску, додайте розпушувач, нарізане вершкове масло і розітріть пальцями в крихту. Кефір збийте з яйцем. Влийте в борошняну суміш, додайте цукор і замісіть тісто. Накрийте тісто плівкою і відправте на 15 хвилин у холодильник. Розкачайте в пласт завтовшки 2 см, потім складіть його чотири рази і знову розкачайте. Потім снову складіть и розкачайте. Виріжте кружальця за допомогою склянки. Викладіть на застелене пергаментом деко. Змастіть заготовки збитим яйцем, за бажанням посипте кмином або розмарином. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте скони приблизно 25 хвилин.

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