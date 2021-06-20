Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

4 правила і рецепт для смачних сконів – класичних британських булочок

Сьогодні, 07:01

Пишні булочки до чаю можна приготувати за 30 хвилин і це з випіканням. На своїй батьківщині до сконів додають родзинки, смородину або сир. Щоб скони вдалися, замішувати тісто треба недовго, а інгредієнти мають бути холодними

Британські булочки скони
Британські булочки скони
Фото: unsplash.com

Скони – це те, без чого неможливо уявити британську випічку. І не тому, що їх любили, люблять і любитимуть представники королівської сім'ї, а тому що це правда смачно. Ці високі та легкі із золотавою скоринкою булочки можна подавати до чаю, як це роблять у Британії, а можна приготувати на сніданок. І можливо, паралельно з вашими улюбленими сирними запіканками, скони теж стануть обов'язковими. Ну і обов'язково ознайомтеся з нашими лайфхаками, які можна сміливо застосовувати влітку, щоб воно надовго лишилося у вашій пам'яті.

Правила для найсмачніших сконів

Зовсім не варто довго вимішувати тісто. Інакше утворюється багато зайвої клейковини, скони можуть вийти жорсткими. Усі інгредієнти мають бути холодними, тому краще використовувати кухонний комбайн, так масло не встигне нагрітися. Також важливо правильно додавати кефір у борошно – краще це робити силіконовою лопаткою і перемішувати. Коли ви розкочуєте тісто в квадрат, потрібно скласти його 4 рази, потім знову розкачати і знову скласти. Так у ваших сконів буде 81 шар тіста після випікання.

За правилами етикету гарячі скони ламаються поперек, на одну частину намазується полуничний (можна інший) джем, зверху – масло або дуже густі вершки. Потім це все накривається другою частиною булочки. Саме так скони їсть Єлизавета ІІ.

Скони – покроковий рецепт

Скони подають з маслом і джемом
Скони подають з маслом і джемом
Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 300 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 3 ч. л. розпушувача
  • 100 мл кефіру
  • 1 яйце
  • 100 г цукру
  • Сіль
  • Кмин і розмарин – за бажанням

Спосіб приготування

  1. Насипте борошно в миску, додайте розпушувач, нарізане вершкове масло і розітріть пальцями в крихту.
  2. Кефір збийте з яйцем. Влийте в борошняну суміш, додайте цукор і замісіть тісто.
  3. Накрийте тісто плівкою і відправте на 15 хвилин у холодильник.
  4. Розкачайте в пласт завтовшки 2 см, потім складіть його чотири рази і знову розкачайте. Потім снову складіть и розкачайте. Виріжте кружальця за допомогою склянки.
  5. Викладіть на застелене пергаментом деко. Змастіть заготовки збитим яйцем, за бажанням посипте кмином або розмарином.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте скони приблизно 25 хвилин.

Якщо любите несолодкі сніданки, то приготуйте кіш з тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа. Подробиці – у відео.

Тут знайдете 3 рецепти пудингу із сиру.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сніданок по-фінськи - приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці Яйця по-шотландськи - рецепт найкращого сніданку для чоловіків 5 варіантів трендових і корисних сніданків Ароматний сніданок - почніть день із лінивих вареників і какао Імператорський сніданок - рецепт солодкого віденського омлету
сніданок рецепт як приготувати сконы
Реклама

Новини партнерів

Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярні статті

Сьогодні, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Сьогодні, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Сьогодні, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Сьогодні, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Сьогодні, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

Вчора, 17:42Модно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

Вчора, 11:34Events

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

18 червняEvents

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

18 червняПсихо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

18 червняСмачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

18 червняЗірково

Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських із нового інтерв'ю

17 червняСмачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

17 червняЗірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

17 червняNo Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

17 червняЗірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

17 червняСмачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Новини партнерів

В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Кейт Миддлтон удивила дешевым нарядом
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Черная пантера раскрыла правду о рождении дочери
Черная пантера раскрыла правду о рождении дочери

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти