10 літніх супів, які прекрасно охолоджують у спеку
Як правило, основна частина холодних супів – овочеві. Але можна приготувати окрошку з м'ясом або додати трохи вареної курки до крем-супу з кукурудзи. Також у цій добірці знайдете рецепт полуничного супу
Улітку, коли м'яса не завжди хочеться, можна насолоджуватися не тільки салатами із сезонних овочів. Супи – це теж смачно. Вони прекрасно охолоджують у спеку, до того ж ще й корисні. Крім наших улюблених окрошки, бурякового супу і гаспачо, в цій добірці оригінальні супи з авокадо, цвітної капусти і навіть солодкий – з полуниці. Якщо ви поки не придумали, чим яскраво і корисно зайнятися цього літа – шукайте ідеї в нашому календарі літніх лайфхаків.
Холодний суп із щавлем і фетою
Інгредієнти
- Кефір – 600 г
- Щавель – 150 г
- Огірок – 100 г
- Фета – 100 г
- Редис – 4 шт.
- Яйця – 1 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сік лимонний – за смаком
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити яйце. У чашу блендера налити половину кефіру, додати щавель і подрібнити.
- Долити решту кефір, фету, оливкову олію. І все ретельно перемішати. Посолити, поперчити. Додати лимонний сік.
- Очистити огірки від шкірки і нарізати кубиками. Редис промити і також нарізати кубиками. Яйце подрібнити в будь-який спосіб і додати в суп.
- Розлити по тарілках, додати редис, прикрасити фетою.
Суп з цвітною капустою
Інгредієнти
- Вода – 600 мл
- Горіхи – 70 г
- Свіжий червоний перець – ½ шт.
- Перець халапеньйо – ½ шт.
- Кріп – ½ пучка
- Родзинки – 95 г
- Сіль – за смаком
- Авокадо – 1 шт.
- Цвітна капуста – за смаком
Спосіб приготування
- Подрібнити в блендері горіхи з водою.
- Додати червоний перець, халапеньйо, авокадо, родзинки, кріп і сіль.
- Капусту відварити, перебити блендером, додати в суп.
- Додати нарізане кубиками авокадо, прикрасити зеленню.
Таратор
Інгредієнти
- Кефір або рідкий йогурт – 400-500 мл
- Вода – 1 склянка
- Огірок (довгий) – 1 шт.
- Волоський горіх – 10-12 шт.
- Кріп – 1 пучок
- Часник – 4 зубчики
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Огірок очистити і нарізати дрібними кубиками. Викласти в тарілку, посолити (щоби почав виділятися сік).
- Часник, волоські горіхи і кріп дрібно порубати, покласти до огірку.
- Залити кефіром (йогуртом), додати сіль, перець, олію. Якщо суп вийшов занадто густий, розвести водою до потрібної консистенції.
Холодний суп-пюре з авокадо
Інгредієнти
- Стигле маленьке авокадо, очищене – 1 шт.
- Червона солодка цибуля, нарізана – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 1-2 ст. л.
- Кінза або петрушка, порізана – 2 ст. л.
- Кефір – 150 мл
- Червоні сухі пластівці гострого перцю – 1/2 ч. л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Скласти всі інгредієнти в кухонний комбайн або чашу блендера.
- Подрібнити до однорідної консистенції.
- Спробувати, за бажанням додати трохи більше лимонного соку.
- Якщо суп занадто густий, додати ще кефіру. Подавати суп охолодженим.
Гаспачо: рецепт з томатним соком
Інгредієнти
- Томати стиглі – 6 шт.
- Томатний сік – 1 склянка
- Огірок свіжий – 2 шт.
- Стебло селери – 2 шт.
- Перець гіркий (маленький) – 1 шт.
- Сіль, цукор – за смаком
- Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
- Базилік свіжий (петрушка) – 4 гілочки
- Сухарі з білого хліба – 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Бланшовані томати очистіть від шкірки. Зніміть шкірку з огірка.
- Усі овочі поріжте і збийте в блендері до утворення пюре, яке перетріть через сито. Додайте сік, сіль і оцет.
- Розлитий по тарілках суп прикрасити гілочкою базиліка. Можна додати варену креветку.
- Перед подачею посипте гаспачо подрібненими сухарями (можна порізаними на дрібні кубики).
Буряковий суп
Інгредієнти
- 3 шт. молодих буряків
- 2 шт. відвареної картоплі
- 1 свіжий огірок
- Зелена цибуля – за смаком
- 3 яйця
- 1 пучок кропу
- 1 л кип'яченої води
- Сіль, цукор – за смаком
- Лимонна кислота – на кінчику ножа
- 4 ст. л. сметани
Спосіб приготування
- Дві буряки відваріть, один – запечіть у духовці, доки не стане м'яким. Очистіть і наріжте соломкою.
- Поріжте на кубики картоплю, яйце, зелену цибулю, змішайте з буряком і залийте холодною кип'яченою водою.
- Дайте настоятися мінімум годину. Доведіть суп до смаку, додавши сіль, цукор і лимонну кислоту.
- Перед подачею розкладіть у тарілки дрібно порізаний кріп і сметану.
Окрошка: рецепт на кефірі із шинкою
Інгредієнти
- 5 яєць
- 3 картоплини
- 1 морква
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 пучок кропу
- 200 г шинки
- 4 огірка
- 6 шт. редису
- 1,5 л кефіру 1% жирності
- Сіль, мелений чорний перець
Спосіб приготування
- Яйця відварити, охолодити, відділити білки від жовтків.
- Картоплю і моркву відварити, дати охолонути, очистити і нарізати маленькими кубиками.
- Зелену цибулю і кріп дрібно нарізати. Цибулю розтерти з жовтками і дрібкою солі.
- Шинку нарізати кубиками, огірки – невеликими скибочками, редис соломкою.
- Яєчні білки нарубати, перемішати з картоплею, морквою, зеленою цибулею, кропом, шинкою, огірками і редискою.
- У миску з підготовленими інгредієнтами влити кефір, посолити, поперчити, перемішати і прибрати в холод на 15 хвилин.
Холодний кукурудзяний суп
Інгредієнти
- Кукурудза – 500 г
- Жовті помідори – 300 г
- Солодкий жовтий перець – 1 шт.
- Біла цибуля – 1/2 шт.
- Яблучний оцет – 2 ст. л.
- Огірок, цибуля, редис – для прикраси
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- У блендері подрібнити всі інгредієнти до однорідної маси. Пропустити суп через сито і охолодити. Посолити, поперчити.
- Розлити суп в миски, прикрасити огірками, редискою і зеленню.
Окрошка: рецепт на мінералці
Інгредієнти (на 2 порції)
- Квас або мінеральна вода – 1 л
- Картопля – 2 шт.
- Куряче філе відварене – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Огірок – 2 шт.
- Яйце куряче – 2 шт.
- Гірчиця – 50 г
- Зелена цибуля – за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю і моркву відваріть в шкірці, остудіть, очистіть.
- Відварену курячу грудку, огірки, яєчні білки, картопля і морква наріжте дуже дрібними кубиками.
- Зелену цибулю подрібніть, жовтки розітріть з негострою гірчицею.
- Усі нарізані інгредієнти змішайте.
- У мінеральну воду додайте жовтки, перетерті з гірчицею, і ретельно розмішайте. З'єднайте всі інгредієнти. Дайте окрошці настоятися мінімум одну годину. Перед подачею посипте зеленню.
Полуничний суп з морозивом
Інгредієнти
- 150 г полуниці
- 50 мл червоного сухого вина
- 30 г цукру
- 30 г води
- 50 г ванільного морозива
Спосіб приготування
- Полуницю помити, видалити чашолистки і нарізати.
- У сотейник влити вино, додати цукор, полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин.
- Перелити полуничний суп у тарілку, прикрасити м'ятою і нарізаними ягодами.
- Подавати теплим або холодним.
І ще один рецепт дізнаєтеся з відео – це кавказький холодний суп.
Рецепт вишуканого французького супу вішісуазу знайдете тут.
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