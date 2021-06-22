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10 літніх супів, які прекрасно охолоджують у спеку

Сьогодні, 12:00

Як правило, основна частина холодних супів – овочеві. Але можна приготувати окрошку з м'ясом або додати трохи вареної курки до крем-супу з кукурудзи. Також у цій добірці знайдете рецепт полуничного супу

Холодний суп на йогурті
Холодний суп на йогурті
Фото: freepik.com

Улітку, коли м'яса не завжди хочеться, можна насолоджуватися не тільки салатами із сезонних овочів. Супи – це теж смачно. Вони прекрасно охолоджують у спеку, до того ж ще й корисні. Крім наших улюблених окрошки, бурякового супу і гаспачо, в цій добірці оригінальні супи з авокадо, цвітної капусти і навіть солодкий – з полуниці. Якщо ви поки не придумали, чим яскраво і корисно зайнятися цього літа – шукайте ідеї в нашому календарі літніх лайфхаків.

Холодний суп із щавлем і фетою

Суп з щавлем і фетою
Суп з щавлем і фетою
Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

Інгредієнти

  • Кефір – 600 г
  • Щавель – 150 г
  • Огірок – 100 г
  • Фета – 100 г
  • Редис – 4 шт.
  • Яйця – 1 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сік лимонний – за смаком
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити яйце. У чашу блендера налити половину кефіру, додати щавель і подрібнити.
  2. Долити решту кефір, фету, оливкову олію. І все ретельно перемішати. Посолити, поперчити. Додати лимонний сік.
  3. Очистити огірки від шкірки і нарізати кубиками. Редис промити і також нарізати кубиками. Яйце подрібнити в будь-який спосіб і додати в суп.
  4. Розлити по тарілках, додати редис, прикрасити фетою.

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Суп з цвітною капустою

Суп з цвітною капустою
Суп з цвітною капустою
Фото: instagram.com/belorychka_nn/

Інгредієнти

  • Вода – 600 мл
  • Горіхи – 70 г
  • Свіжий червоний перець – ½ шт.
  • Перець халапеньйо – ½ шт.
  • Кріп – ½ пучка
  • Родзинки – 95 г
  • Сіль – за смаком
  • Авокадо – 1 шт.
  • Цвітна капуста – за смаком

Спосіб приготування

  1. Подрібнити в блендері горіхи з водою.
  2. Додати червоний перець, халапеньйо, авокадо, родзинки, кріп і сіль.
  3. Капусту відварити, перебити блендером, додати в суп.
  4. Додати нарізане кубиками авокадо, прикрасити зеленню.

Таратор


Болгарський суп таратор
Болгарський суп таратор
Фото: instagram.com/bloknotkhozyayki/

Інгредієнти

  • Кефір або рідкий йогурт – 400-500 мл
  • Вода – 1 склянка
  • Огірок (довгий) – 1 шт.
  • Волоський горіх – 10-12 шт.
  • Кріп – 1 пучок
  • Часник – 4 зубчики
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Огірок очистити і нарізати дрібними кубиками. Викласти в тарілку, посолити (щоби почав виділятися сік).
  2. Часник, волоські горіхи і кріп дрібно порубати, покласти до огірку.
  3. Залити кефіром (йогуртом), додати сіль, перець, олію. Якщо суп вийшов занадто густий, розвести водою до потрібної консистенції.

Холодний суп-пюре з авокадо

Холодний суп з авокадо
Холодний суп з авокадо
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Стигле маленьке авокадо, очищене – 1 шт.
  • Червона солодка цибуля, нарізана – 1 ст. л.
  • Лимонний сік – 1-2 ст. л.
  • Кінза або петрушка, порізана – 2 ст. л.
  • Кефір – 150 мл
  • Червоні сухі пластівці гострого перцю – 1/2 ч. л.
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Скласти всі інгредієнти в кухонний комбайн або чашу блендера.
  2. Подрібнити до однорідної консистенції.
  3. Спробувати, за бажанням додати трохи більше лимонного соку.
  4. Якщо суп занадто густий, додати ще кефіру. Подавати суп охолодженим.

Гаспачо: рецепт з томатним соком

Гаспачо з сухариками
Гаспачо з сухариками
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Томати стиглі – 6 шт.
  • Томатний сік – 1 склянка
  • Огірок свіжий – 2 шт.
  • Стебло селери – 2 шт.
  • Перець гіркий (маленький) – 1 шт.
  • Сіль, цукор – за смаком
  • Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
  • Базилік свіжий (петрушка) – 4 гілочки
  • Сухарі з білого хліба – 4 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Бланшовані томати очистіть від шкірки. Зніміть шкірку з огірка.
  2. Усі овочі поріжте і збийте в блендері до утворення пюре, яке перетріть через сито. Додайте сік, сіль і оцет.
  3. Розлитий по тарілках суп прикрасити гілочкою базиліка. Можна додати варену креветку.
  4. Перед подачею посипте гаспачо подрібненими сухарями (можна порізаними на дрібні кубики).

Буряковий суп

Холодний борщ: рецепт з фото
Холодний борщ: рецепт з фото
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 3 шт. молодих буряків
  • 2 шт. відвареної картоплі
  • 1 свіжий огірок
  • Зелена цибуля – за смаком
  • 3 яйця
  • 1 пучок кропу
  • 1 л кип'яченої води
  • Сіль, цукор – за смаком
  • Лимонна кислота – на кінчику ножа
  • 4 ст. л. сметани

Спосіб приготування

  1. Дві буряки відваріть, один – запечіть у духовці, доки не стане м'яким. Очистіть і наріжте соломкою.
  2. Поріжте на кубики картоплю, яйце, зелену цибулю, змішайте з буряком і залийте холодною кип'яченою водою.
  3. Дайте настоятися мінімум годину. Доведіть суп до смаку, додавши сіль, цукор і лимонну кислоту.
  4. Перед подачею розкладіть у тарілки дрібно порізаний кріп і сметану.

Окрошка: рецепт на кефірі із шинкою

Окрошка на кефірі
Окрошка на кефірі
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 5 яєць
  • 3 картоплини
  • 1 морква
  • 1 пучок зеленої цибулі
  • 1 пучок кропу
  • 200 г шинки
  • 4 огірка
  • 6 шт. редису
  • 1,5 л кефіру 1% жирності
  • Сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити, охолодити, відділити білки від жовтків.
  2. Картоплю і моркву відварити, дати охолонути, очистити і нарізати маленькими кубиками.
  3. Зелену цибулю і кріп дрібно нарізати. Цибулю розтерти з жовтками і дрібкою солі.
  4. Шинку нарізати кубиками, огірки – невеликими скибочками, редис соломкою.
  5. Яєчні білки нарубати, перемішати з картоплею, морквою, зеленою цибулею, кропом, шинкою, огірками і редискою.
  6. У миску з підготовленими інгредієнтами влити кефір, посолити, поперчити, перемішати і прибрати в холод на 15 хвилин.

Холодний кукурудзяний суп

Кукурудзяний суп
Кукурудзяний суп
Фото: instagram.com/postny_day/


Інгредієнти

  • Кукурудза – 500 г
  • Жовті помідори – 300 г
  • Солодкий жовтий перець – 1 шт.
  • Біла цибуля – 1/2 шт.
  • Яблучний оцет – 2 ст. л.
  • Огірок, цибуля, редис – для прикраси
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. У блендері подрібнити всі інгредієнти до однорідної маси. Пропустити суп через сито і охолодити. Посолити, поперчити.
  2. Розлити суп в миски, прикрасити огірками, редискою і зеленню.

Окрошка: рецепт на мінералці

Окрошка на мінеральній воді
Окрошка на мінеральній воді
Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 2 порції)

  • Квас або мінеральна вода – 1 л
  • Картопля – 2 шт.
  • Куряче філе відварене – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Огірок – 2 шт.
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Гірчиця – 50 г
  • Зелена цибуля – за смаком
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю і моркву відваріть в шкірці, остудіть, очистіть.
  2. Відварену курячу грудку, огірки, яєчні білки, картопля і морква наріжте дуже дрібними кубиками.
  3. Зелену цибулю подрібніть, жовтки розітріть з негострою гірчицею.
  4. Усі нарізані інгредієнти змішайте.
  5. У мінеральну воду додайте жовтки, перетерті з гірчицею, і ретельно розмішайте. З'єднайте всі інгредієнти. Дайте окрошці настоятися мінімум одну годину. Перед подачею посипте зеленню.

Полуничний суп з морозивом

Полуничний суп-пюре из морозивом
Полуничний суп-пюре из морозивом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 150 г полуниці
  • 50 мл червоного сухого вина
  • 30 г цукру
  • 30 г води
  • 50 г ванільного морозива

Спосіб приготування

  1. Полуницю помити, видалити чашолистки і нарізати.
  2. У сотейник влити вино, додати цукор, полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин.
  3. Перелити полуничний суп у тарілку, прикрасити м'ятою і нарізаними ягодами.
  4. Подавати теплим або холодним.

І ще один рецепт дізнаєтеся з відео – це кавказький холодний суп.

Рецепт вишуканого французького супу вішісуазу знайдете тут.

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