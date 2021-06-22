10 літніх супів, які прекрасно охолоджують у спеку

Як правило, основна частина холодних супів – овочеві. Але можна приготувати окрошку з м'ясом або додати трохи вареної курки до крем-супу з кукурудзи. Також у цій добірці знайдете рецепт полуничного супу

Холодний суп на йогурті Фото: freepik.com

Улітку, коли м'яса не завжди хочеться, можна насолоджуватися не тільки салатами із сезонних овочів. Супи – це теж смачно. Вони прекрасно охолоджують у спеку, до того ж ще й корисні. Крім наших улюблених окрошки, бурякового супу і гаспачо, в цій добірці оригінальні супи з авокадо, цвітної капусти і навіть солодкий – з полуниці. Якщо ви поки не придумали, чим яскраво і корисно зайнятися цього літа – шукайте ідеї в нашому календарі літніх лайфхаків.

Холодний суп із щавлем і фетою

Суп з щавлем і фетою Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

Інгредієнти

Кефір – 600 г

Щавель – 150 г

Огірок – 100 г

Фета – 100 г

Редис – 4 шт.

Яйця – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сік лимонний – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Відварити яйце. У чашу блендера налити половину кефіру, додати щавель і подрібнити. Долити решту кефір, фету, оливкову олію. І все ретельно перемішати. Посолити, поперчити. Додати лимонний сік. Очистити огірки від шкірки і нарізати кубиками. Редис промити і також нарізати кубиками. Яйце подрібнити в будь-який спосіб і додати в суп. Розлити по тарілках, додати редис, прикрасити фетою.

Суп з цвітною капустою

Суп з цвітною капустою Фото: instagram.com/belorychka_nn/

Інгредієнти

Вода – 600 мл

Горіхи – 70 г

Свіжий червоний перець – ½ шт.

Перець халапеньйо – ½ шт.

Кріп – ½ пучка

Родзинки – 95 г

Сіль – за смаком

Авокадо – 1 шт.

Цвітна капуста – за смаком

Спосіб приготування

Подрібнити в блендері горіхи з водою. Додати червоний перець, халапеньйо, авокадо, родзинки, кріп і сіль. Капусту відварити, перебити блендером, додати в суп. Додати нарізане кубиками авокадо, прикрасити зеленню.

Таратор





Болгарський суп таратор Фото: instagram.com/bloknotkhozyayki/

Інгредієнти

Кефір або рідкий йогурт – 400-500 мл

Вода – 1 склянка

Огірок (довгий) – 1 шт.

Волоський горіх – 10-12 шт.

Кріп – 1 пучок

Часник – 4 зубчики

Оливкова олія – 1 ст. л.

Перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Огірок очистити і нарізати дрібними кубиками. Викласти в тарілку, посолити (щоби почав виділятися сік). Часник, волоські горіхи і кріп дрібно порубати, покласти до огірку. Залити кефіром (йогуртом), додати сіль, перець, олію. Якщо суп вийшов занадто густий, розвести водою до потрібної консистенції.

Холодний суп-пюре з авокадо

Холодний суп з авокадо Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Стигле маленьке авокадо, очищене – 1 шт.

Червона солодка цибуля, нарізана – 1 ст. л.

Лимонний сік – 1-2 ст. л.

Кінза або петрушка, порізана – 2 ст. л.

Кефір – 150 мл

Червоні сухі пластівці гострого перцю – 1/2 ч. л.

Сіль, перець

Спосіб приготування

Скласти всі інгредієнти в кухонний комбайн або чашу блендера. Подрібнити до однорідної консистенції. Спробувати, за бажанням додати трохи більше лимонного соку. Якщо суп занадто густий, додати ще кефіру. Подавати суп охолодженим.

Гаспачо: рецепт з томатним соком

Гаспачо з сухариками Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Томати стиглі – 6 шт.

Томатний сік – 1 склянка

Огірок свіжий – 2 шт.

Стебло селери – 2 шт.

Перець гіркий (маленький) – 1 шт.

Сіль, цукор – за смаком

Оцет бальзамічний – 1 ст. л.

Базилік свіжий (петрушка) – 4 гілочки

Сухарі з білого хліба – 4 ст. л.

Спосіб приготування

Бланшовані томати очистіть від шкірки. Зніміть шкірку з огірка. Усі овочі поріжте і збийте в блендері до утворення пюре, яке перетріть через сито. Додайте сік, сіль і оцет. Розлитий по тарілках суп прикрасити гілочкою базиліка. Можна додати варену креветку. Перед подачею посипте гаспачо подрібненими сухарями (можна порізаними на дрібні кубики).

Буряковий суп

Холодний борщ: рецепт з фото Фото: freepik.com

Інгредієнти

3 шт. молодих буряків

2 шт. відвареної картоплі

1 свіжий огірок

Зелена цибуля – за смаком

3 яйця

1 пучок кропу

1 л кип'яченої води

Сіль, цукор – за смаком

Лимонна кислота – на кінчику ножа

4 ст. л. сметани

Спосіб приготування

Дві буряки відваріть, один – запечіть у духовці, доки не стане м'яким. Очистіть і наріжте соломкою. Поріжте на кубики картоплю, яйце, зелену цибулю, змішайте з буряком і залийте холодною кип'яченою водою. Дайте настоятися мінімум годину. Доведіть суп до смаку, додавши сіль, цукор і лимонну кислоту. Перед подачею розкладіть у тарілки дрібно порізаний кріп і сметану.

Окрошка: рецепт на кефірі із шинкою

Окрошка на кефірі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5 яєць

3 картоплини

1 морква

1 пучок зеленої цибулі

1 пучок кропу

200 г шинки

4 огірка

6 шт. редису

1,5 л кефіру 1% жирності

Сіль, мелений чорний перець

Спосіб приготування

Яйця відварити, охолодити, відділити білки від жовтків. Картоплю і моркву відварити, дати охолонути, очистити і нарізати маленькими кубиками. Зелену цибулю і кріп дрібно нарізати. Цибулю розтерти з жовтками і дрібкою солі. Шинку нарізати кубиками, огірки – невеликими скибочками, редис соломкою. Яєчні білки нарубати, перемішати з картоплею, морквою, зеленою цибулею, кропом, шинкою, огірками і редискою. У миску з підготовленими інгредієнтами влити кефір, посолити, поперчити, перемішати і прибрати в холод на 15 хвилин.

Холодний кукурудзяний суп

Кукурудзяний суп Фото: instagram.com/postny_day/



Інгредієнти

Кукурудза – 500 г

Жовті помідори – 300 г

Солодкий жовтий перець – 1 шт.

Біла цибуля – 1/2 шт.

Яблучний оцет – 2 ст. л.

Огірок, цибуля, редис – для прикраси

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

У блендері подрібнити всі інгредієнти до однорідної маси. Пропустити суп через сито і охолодити. Посолити, поперчити. Розлити суп в миски, прикрасити огірками, редискою і зеленню.

Окрошка: рецепт на мінералці

Окрошка на мінеральній воді Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 2 порції)

Квас або мінеральна вода – 1 л

Картопля – 2 шт.

Куряче філе відварене – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Огірок – 2 шт.

Яйце куряче – 2 шт.

Гірчиця – 50 г

Зелена цибуля – за смаком

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Картоплю і моркву відваріть в шкірці, остудіть, очистіть. Відварену курячу грудку, огірки, яєчні білки, картопля і морква наріжте дуже дрібними кубиками. Зелену цибулю подрібніть, жовтки розітріть з негострою гірчицею. Усі нарізані інгредієнти змішайте. У мінеральну воду додайте жовтки, перетерті з гірчицею, і ретельно розмішайте. З'єднайте всі інгредієнти. Дайте окрошці настоятися мінімум одну годину. Перед подачею посипте зеленню.

Полуничний суп з морозивом

Полуничний суп-пюре из морозивом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

150 г полуниці

50 мл червоного сухого вина

30 г цукру

30 г води

50 г ванільного морозива

Спосіб приготування

Полуницю помити, видалити чашолистки і нарізати. У сотейник влити вино, додати цукор, полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин. Перелити полуничний суп у тарілку, прикрасити м'ятою і нарізаними ягодами. Подавати теплим або холодним.

І ще один рецепт дізнаєтеся з відео – це кавказький холодний суп.

Рецепт вишуканого французького супу вішісуазу знайдете тут.

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